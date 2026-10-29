Phẫu thuật thành công khối u hiếm gặp đường tiêu hóa cho cụ bà 100 tuổi

Bệnh nhân L.T.H. (100 tuổi) nhập viện Bệnh viện K sau 3 ngày xuất hiện đau bụng vùng thượng vị. Cơn đau âm ỉ, liên tục, không thành cơn; người bệnh vẫn có thể trung tiện.

Trước đó, bệnh nhân được theo dõi u mô đệm đường tiêu hóa (GIST) dạ dày tại tuyến dưới. Trước nguy cơ vỡ u, chảy máu ổ bụng, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện K để tiếp tục đánh giá và điều trị.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Sau khi thăm khám, đánh giá tình trạng tổn thương và hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt dạ dày hình chêm nhằm xử trí khối u.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận khối u đã vỡ tự phát, gây chảy máu và hình thành dịch trong ổ bụng. Các bác sĩ tiến hành rửa, hút dịch trong ổ bụng, đồng thời tiếp tục xử trí tổn thương theo phương án đã lựa chọn.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiến triển tốt, sức khỏe ổn định, có thể vận động, đi lại, ăn uống và sinh hoạt trở lại.

Tuổi tác không phải yếu tố duy nhất quyết định phương án điều trị

Theo các bác sĩ, ở người bệnh 100 tuổi, phẫu thuật đặt ra nhiều yêu cầu đặc biệt trong đánh giá sức khỏe toàn thân, lựa chọn phương án can thiệp, gây mê và kiểm soát các nguy cơ có thể phát sinh trong quá trình phẫu thuật. Do đó, ê-kíp đã cân nhắc kỹ lưỡng tình trạng cụ thể của người bệnh để lựa chọn phương án điều trị phù hợp.

Trường hợp cụ bà 100 tuổi được phẫu thuật thành công cho thấy vai trò của việc đánh giá toàn diện trước can thiệp, đặc biệt ở những người bệnh cao tuổi có bệnh lý phức tạp.

Ở nhóm tuổi này, quyết định phẫu thuật cần cân nhắc giữa lợi ích điều trị và những nguy cơ liên quan đến gây mê, phẫu thuật cũng như quá trình hồi phục.

Tuổi tác là một yếu tố quan trọng, nhưng không nên là căn cứ duy nhất để quyết định có can thiệp hay không. Việc lựa chọn phương án cần dựa trên tình trạng lâm sàng, đặc điểm tổn thương và khả năng đáp ứng điều trị của từng người bệnh.

Với các bệnh lý ung thư, mục tiêu điều trị không chỉ là xử trí tổn thương mà còn cần hướng tới bảo đảm an toàn, hạn chế biến chứng và tạo điều kiện để người bệnh phục hồi sau can thiệp.

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