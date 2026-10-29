Người phụ nữ đau nhức dữ dội sau tiêm chất làm đầy tại spa ở Malaysia

Ngày 29/10, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, các bác sĩ Khoa Phục hồi chức năng của bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị thành công một ca bệnh bị biến chứng sau khi tiêm chất làm đầy.

Trước đó, với mong muốn cải thiện vóc dáng, chị T.T (TP. Hải Phòng) đã thực hiện tiêm chất làm đầy vào hai bên mông tại một cơ sở thẩm mỹ ở Malaysia. Tuy nhiên, chỉ 4 ngày sau tiêm, vùng mông chị xuất hiện đau nhức dữ dội, bỏng buốt, tê bì, căng tức. Cơn đau khiến chị đi lại khó khăn, có thời điểm phải nằm yên trên giường.

Bác sĩ thăm khám và tư vấn cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Chị T. từng tìm đến nhiều cơ sở y tế tại Malaysia nhưng tình trạng không cải thiện như mong đợi. Lo lắng trước nguy cơ biến chứng kéo dài, chị quyết định tìm kiếm cơ hội điều trị tại Việt Nam.

Tại Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện TWQĐ 108, qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận các khối mô cứng tại vị trí tiêm, kèm đau, viêm, tê bì. Sau khi đánh giá, các bác sĩ đã xây dựng kế hoạch điều trị cho bệnh nhân, tập trung chống viêm, giảm phù nề, giảm đau.

Sau 10 ngày điều trị, tình trạng đau nhức của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, vùng mô cứng giảm, bệnh nhân có thể vận động và sinh hoạt gần như bình thường.

BSCKII Nguyễn Thị Ninh Thùy, Khoa Phục hồi chức năng cho biết: "Với kế hoạch điều trị rõ ràng, đến nay, sức khỏe của chị T. đã cải thiện hơn 90%. Qua đánh giá, người bệnh đã có thể kết thúc đợt điều trị và được hướng dẫn tiếp tục theo dõi tại nhà".

Cảnh giác với biến chứng sau tiêm chất làm đầy

Theo thông tin từ Bệnh viện TWQĐ 108, thời gian qua, bệnh viện cũng tiếp nhận các trường hợp nhiễm trùng, biến chứng sau tiêm filler tại spa hoặc tại nhà.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần thận trọng với những sản phẩm làm đẹp không rõ nguồn gốc và các cơ sở thẩm mỹ không bảo đảm uy tín. Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng việc lựa chọn phương pháp thực hiện cần đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.

Người dân nên tìm hiểu kỹ nguồn gốc sản phẩm, lựa chọn cơ sở đủ điều kiện và người thực hiện có chuyên môn phù hợp. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau tăng dần, sưng nóng, đỏ, tê bì hoặc thay đổi màu sắc vùng tiêm sau thủ thuật, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá và xử trí kịp thời, không nên tự điều trị tại nhà.