Phóng như 'bay' khi trời mưa, ô tô con mất lái tông tử vong người đi xe máy
GĐXH - Dù trời mưa, đường trơn, thế nhưng xe ô tô con vẫn di chuyển với tốc độ cao sau đó bất ngờ mất lái, lao sang làn đường ngược chiều rồi va chạm với xe máy đang đi tới. Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.
Vụ tai nạn giao thông được camera an ninh và camera hành trình ghi lại cho thấy, vào khoảng 14 giờ 15 phút ngày 25/9, tại đường tỉnh ĐT456 đoạn qua thôn Vô Hối Đông, xã Nam Thụy Anh (tỉnh Hưng Yên), thời điểm trên, trời có mưa, đường trơn, thế nhưng chiếc xe ô tô con màu trắng vẫn di chuyển với tốc độ khá cao.
Khi đến khúc cua, xe con bất ngờ mất lái, lao sang làn đường ngược chiều rồi tông trúng 1 xe máy đang đi tới. Cú va chạm mạnh khiến xe con lật nghiêng, lộn nhiều vòng. Người đi xe máy bị hất văng xuống đường, nằm bất động.
Liên quan đến sự việc trên, thông tin từ UBND xã Nam Thụy Anh cho biết, vụ tai nạn giữa ô tô mang biển kiểm soát 17A-789.xx và xe máy mang biển kiểm soát 15B3-610.xx khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ.
Tại hiện trường, cả 2 phương tiện đều hư hỏng nặng, xe ô tô con lật ngửa, nhiều mảnh vỡ nằm rải rác khắp mặt đường. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt, phong tỏa hiện trường.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.
