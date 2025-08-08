Hà Nội: Liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong

Va chạm với xe đầu kéo đi lùi, 1 phụ nữ tử vong tại chỗ

Theo đó, vào khoảng 6 giờ 15 phút sáng 8/8, tại khu vực đường 70, đoạn qua phường Xuân Phương (TP Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 1 người tử vong.

Thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội cho biết, vào thời điểm trên, tài xế Đ.M.T (sinh năm 1982, trú tại TP Hải Phòng) điều khiển ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 34H-016.XX, kéo theo rơ-moóc biển số 34R-0333.XX đang dừng đỗ ven đường theo hướng đi Quốc lộ 32.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra trên đường 70 sáng 8/8 khiến 1 người đi xe máy tử vong.

Khi tài xế T. cho xe lùi lại thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 29E-723.XX do chị N.T.D (sinh năm 1989, trú tại Hà Nội) điều khiển. Cú va chạm mạnh đã khiến chị D. ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng, biến dạng hoàn toàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT số 6 và Công an phường Xuân Phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phân luồng giao thông và khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tai nạn liên hoàn trên cầu Nhật Tân, một người nước ngoài thiệt mạng

Cũng trong sáng 8/8, một vụ tai nạn giao thông khác đã xảy ra trên cầu Nhật Tân, khiến một người đàn ông nước ngoài tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng cùng ngày, một người đàn ông (chưa rõ danh tính, được xác định là người nước ngoài) điều khiển xe mô tô phân khối lớn mang biển số 60A6-XXXX lưu thông trên cầu Nhật Tân theo hướng từ trung tâm thành phố đi sân bay Nội Bài.

Vụ tai nạn liên hoàn trên cầu Nhật Tân khiến người đàn ông nước ngoài tử vong tại chỗ.

Khi đến khu vực cột đèn điện SS1B/E58 cầu Nhật Tân, xe phân khối lớn xảy ra va chạm với ô tô tải biển số 34C-224.XX di chuyển cùng chiều phía trước. Cú đâm mạnh khiến người điều khiển mô tô ngã văng ra đường và tiếp tục va chạm với ô tô con biển số 30H-084.XX chạy phía sau.

Vụ tai nạn liên hoàn đã khiến người đàn ông điều khiển mô tô tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc mô tô bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt cầu. Vụ việc cũng gây ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài trên cầu Nhật Tân trong giờ cao điểm buổi sáng.

Lực lượng chức năng thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 2 và số 15 đã có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Hai vụ tai nạn nghiêm trọng trong cùng một buổi sáng là lời cảnh tỉnh sâu sắc về ý thức tham gia giao thông và sự an toàn của người dân trên các tuyến đường của Thủ đô.

