Xe tải vỡ nát, 3 người bị thương sau tai nạn ở Huế

Chiều 17/9, UBND xã A Lưới 5 (TP Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h50 cùng ngày tại Km56+400, Quốc lộ 49 đoạn qua địa bàn xã A Lưới 5.



Xe tải hư hỏng nặng sau tai nạn.

Thời điểm trên, xe tải biển kiểm soát 92C-095.xx do anh N.V.C. (SN 1989) điều khiển, chở theo ông N.V.T. (SN 1968) và anh N.V.H. đi trung tâm xã A Lưới 2.

Khi đến vị trí trên, xe bất ngờ va vào taluy dương bên phải đường, dẫn đến tự gây tai nạn. Hậu quả, cả 3 người trên xe bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục nắm tình hình thương tích các nạn nhân, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc.