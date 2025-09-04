Tai nạn giao thông liên hoàn khiến 3 người thương vong ở Ninh Bình
GĐXH - Chiếc xe ô tô con trong lúc dừng chờ đèn đỏ ở xã Bắc Lý (tỉnh Ninh Bình) đã bất ngờ bị một xe tải từ phía sau lao tới tông trúng, gây tai nạn liên hoàn khiến tài xế tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương nặng.
Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 3/9, chiếc xe ô tô con 7 chỗ mang biển số Ninh Bình do nam tài xế điều khiển, di chuyển trên đường nối hai tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Ninh Bình, khi dừng chờ đèn đỏ ở xã Bắc Lý (tỉnh Ninh Bình) thì bị xe tải mang BKS - 29K.259xx từ phía sau lao tới tông trúng.
Cú va chạm mạnh khiến xe ô tô con bị đẩy về trước, đâm vào đuôi xe tải BKS 89H.001xx đang dừng cùng chiều. Xe tải này sau đó lại bị đẩy về trước, va chạm tiếp một ô tô khác.
Vụ tai nạn liên hoàn khiến xe ô tô 7 chỗ biến dạng nặng, nằm kẹp giữa 2 chiếc xe tải. Tài xế và hai người phụ nữ trên xe mắc kẹt bên trong.
Chứng kiến sự việc, nhiều người đi đường đã dừng lại giúp đỡ, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng.
Khoảng 20 phút sau tai nạn, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã có mặt tại hiện trường, sử dụng cẩu nâng xe tải, sau đó cắt xe tai nạn để đưa các nạn nhân ra ngoài.
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, giải cứu các nạn nhân mắc kẹt bên trong chiếc xe ô tô con gặp nạn.
Hậu quả, vụ tai nạn khiến lái xe ô tô con là anh Đ.T.Đ. tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân còn lại là bà P.T.N. (47 tuổi, ở xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình) và chị T.T.T. (28 tuổi, ở xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) bị thương, được đưa tới bệnh viện cấp cứu.
Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế xe tải mang biển số Hà Nội là H.Đ.V. đã không chú ý quan sát dẫn đến tai nạn liên hoàn.
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Người hưởng bảo hiểm xã hội đón tin vui khi được nhận gộp 2 tháng tiền lương hưu và trợ cấpĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị định 233/2025/NĐ-CP, người hưởng bảo hiểm xã hội được nhận gộp 2 tháng tiền lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội.
Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng trung tâm y tếĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Một bé gái sơ sinh khoảng 2 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), đơn vị này vừa đăng tải thông báo tìm thân nhân của bé.
Quy định mới nhất về hình thức đào tạo lái xe, hàng triệu lái xe cần lưu ýĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 1/9/2025, Thông tư 14/2025/TT-BXD chính thức có hiệu lực trong đó quy định mới về hình thức đào tạo lái xe. Dưới đây là các thông tin chi tiết, mời bạn đọc tham khảo.
Sau ngày Rằm tháng 7 âm lịch 2025, con giáp Tý sẽ thay đổi sao?Đời sống - 4 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo về tử vi của con giáp Tý tháng 7 âm lịch năm 2025. Cùng theo dõi để biết được sự thay đổi cỉa con giáp Tý ra sao sau ngày Rằm tháng 7 âm lịch.
Tháng sinh Âm lịch của người được trời ban khí chất hơn ngườiĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, chỉ một số tháng sinh Âm lịch đặc biệt mới mang đến cho con người sức hút mạnh mẽ, sự kiên cường và khả năng thành công vượt trội.
Top con giáp có tinh thần thép, càng khó khăn càng tỏa sángĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Trong cuộc sống, có những con giáp sở hữu sức mạnh tâm lý vững vàng, biết cách điều chỉnh cảm xúc, biến nghịch cảnh thành động lực để tiến lên.
Tử vi tuần mới của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất sau Quốc khánh 2/9Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tuần mới của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất. Các con giáp có những thay đổi bất ngờ về các phương diện trong tuần này.
4 ngày sinh Âm lịch hiếm gặp: Gặp rủi hóa may, cả đời tiền bạc rủng rỉnhĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tín ngưỡng phương Đông, một số ngày sinh Âm lịch được coi là dấu hiệu may mắn, tượng trưng cho sự giàu sang, thịnh vượng và cuộc sống an nhàn.
Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2025 - 2026 mới nhấtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Học sinh, sinh viên là một trong những đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định. Khi thăm khám chữa bệnh, nhóm đối tượng này sẽ được hưởng nhiều quyền lợi từ bảo hiểm y tế.
Kéo dài thời gian Triển lãm thành tựu Đất nước đến hết ngày 15/9/2025Đời sống - 1 ngày trước
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính vừa ký Công điện số 155/CĐ-TTg ngày 02/9/2025 về việc kéo dài thời gian Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.
Tử vi tuần mới của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất sau Quốc khánh 2/9Đời sống
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tuần mới của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất. Các con giáp có những thay đổi bất ngờ về các phương diện trong tuần này.