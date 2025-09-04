Tai nạn giao thông liên hoàn khiến 3 người thương vong ở Ninh Bình

Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 3/9, chiếc xe ô tô con 7 chỗ mang biển số Ninh Bình do nam tài xế điều khiển, di chuyển trên đường nối hai tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Ninh Bình, khi dừng chờ đèn đỏ ở xã Bắc Lý (tỉnh Ninh Bình) thì bị xe tải mang BKS - 29K.259xx từ phía sau lao tới tông trúng.

Cú va chạm mạnh khiến xe ô tô con bị đẩy về trước, đâm vào đuôi xe tải BKS 89H.001xx đang dừng cùng chiều. Xe tải này sau đó lại bị đẩy về trước, va chạm tiếp một ô tô khác.

Cú va chạm mạnh khiến xe ô tô con bị kẹp giữa 2 xe tải, biến dạng nặng.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến xe ô tô 7 chỗ biến dạng nặng, nằm kẹp giữa 2 chiếc xe tải. Tài xế và hai người phụ nữ trên xe mắc kẹt bên trong.

Chứng kiến sự việc, nhiều người đi đường đã dừng lại giúp đỡ, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng.

Khoảng 20 phút sau tai nạn, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã có mặt tại hiện trường, sử dụng cẩu nâng xe tải, sau đó cắt xe tai nạn để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, giải cứu các nạn nhân mắc kẹt bên trong chiếc xe ô tô con gặp nạn.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến lái xe ô tô con là anh Đ.T.Đ. tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân còn lại là bà P.T.N. (47 tuổi, ở xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình) và chị T.T.T. (28 tuổi, ở xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) bị thương, được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế xe tải mang biển số Hà Nội là H.Đ.V. đã không chú ý quan sát dẫn đến tai nạn liên hoàn.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.