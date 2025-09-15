Mới nhất
Khoảnh khắc vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến nhiều người bị thương

Thứ hai, 13:28 15/09/2025 | Đời sống
GĐXH - Sáng 15/9, xe ô tô khách 16 chỗ trong lúc di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe bồn chở nước tưới cây. Cú đâm mạnh khiến xe khách lật nghiêng, tiếp tục va chạm với 2 xe ô tô khác chạy cùng chiều...

Theo đó, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 10h cùng ngày, tại km 122, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, qua địa phận tỉnh Ninh Bình.

Vào thời điểm trên, 4 ô tô đi trên đường xảy ra va chạm, trong đó có xe bán tải, ô tô limousine mang BKS 29E-127.XX, một xe khách loại 30 chỗ ngồi và 1 xe bồn.

Khoảnh khắc vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến nhiều người bị thương.

Từ hình ảnh được camera hành trình của các phương tiện ghi lại cho thấy, trong lúc di chuyển ở làn trong cùng sát giải phân cách giữa, chiếc xe limousine đã bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe bồn chở nước đang đi chậm, cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến xe 16 chỗ lật nghiêng, xoay ngang giữa đường và tiếp tục va chạm thêm với 2 xe ô tô khác từ phía sau đi tới.

Khoảnh khắc vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến nhiều người bị thương - Ảnh 1.

hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, xe Limousine nằm chắn giữa đường, biến dạng; xe khách 30 chỗ bị lao về phía đường gom, còn xe bán tải ở giữa đường. Nhiều người bị thương trong vụ tai nạn nằm trên đường đang được hỗ trợ cấp cứu.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) có mặt tại hiện trường phối hợp giải quyết.

Qua xác định ban đầu, vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, chưa ghi nhận người thiệt mạng. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khoảnh khắc vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến nhiều người bị thương - Ảnh 2.Xe 5 chỗ dập nát trong tai nạn với xe tải trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 4 người nhập viện

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khiến 4 người nhập viện

Trung Sơn
Top