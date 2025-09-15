Khoảnh khắc vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến nhiều người bị thương
GĐXH - Sáng 15/9, xe ô tô khách 16 chỗ trong lúc di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe bồn chở nước tưới cây. Cú đâm mạnh khiến xe khách lật nghiêng, tiếp tục va chạm với 2 xe ô tô khác chạy cùng chiều...
Theo đó, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 10h cùng ngày, tại km 122, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, qua địa phận tỉnh Ninh Bình.
Vào thời điểm trên, 4 ô tô đi trên đường xảy ra va chạm, trong đó có xe bán tải, ô tô limousine mang BKS 29E-127.XX, một xe khách loại 30 chỗ ngồi và 1 xe bồn.
Khoảnh khắc vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến nhiều người bị thương.
Từ hình ảnh được camera hành trình của các phương tiện ghi lại cho thấy, trong lúc di chuyển ở làn trong cùng sát giải phân cách giữa, chiếc xe limousine đã bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe bồn chở nước đang đi chậm, cùng chiều.
Cú va chạm mạnh khiến xe 16 chỗ lật nghiêng, xoay ngang giữa đường và tiếp tục va chạm thêm với 2 xe ô tô khác từ phía sau đi tới.
Tại hiện trường, xe Limousine nằm chắn giữa đường, biến dạng; xe khách 30 chỗ bị lao về phía đường gom, còn xe bán tải ở giữa đường. Nhiều người bị thương trong vụ tai nạn nằm trên đường đang được hỗ trợ cấp cứu.
Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) có mặt tại hiện trường phối hợp giải quyết.
Qua xác định ban đầu, vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, chưa ghi nhận người thiệt mạng. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng và được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế từ năm 2025?Đời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Người từ 75 tuổi trở lên, không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng sẽ được nhận 500.000 đồng/tháng và được Nhà nước đóng BHYT theo quy định.
Hà Nội: Nam thanh niên chặn đầu ô tô, xe máy, gây náo loạn trên đường Hồ Tùng MậuĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Nam thanh niên có biểu hiện "không tỉnh táo" liên tục to tiếng, chặn đầu các phương tiện di chuyển trên đường Hồ Tùng Mậu (phường Từ Liêm, TP Hà Nội) gây ùn tắc giao thông, náo loạn cả khu vực.
4 con giáp bước vào giai đoạn hoàng kim, giàu sang viên mãnĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, 4 con giáp thuộc top may mắn, bước vào giai đoạn hoàng kim, giàu sang viên mãn.
Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ phúc khí dồi dàoĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Với phụ nữ sinh vào những tháng Âm lịch dưới đây không chỉ mang đến phúc khí cho bản thân mà còn trở thành "ngôi sao may mắn" giúp gia đình ngày càng thịnh vượng.
Một chính sách mới sắp có hiệu lực, khách đi máy bay không cần xuất trình giấy tờĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Theo Chỉ thị số 24/CT-TTg, từ tháng 10/2025, 100% sân bay trên cả nước áp dụng sinh trắc học VNeID trong toàn bộ quy trình làm thủ tục.
Dân 'kêu trời' vì dự án đường vào Đại học Hà Nội thi công dang dở, ô nhiễm nghiêm trọngĐời sống - 18 giờ trước
GĐXH - Dự án xây dựng tuyến đường vào Trường Đại học Hà Nội (phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) thi công dang dở đã biến khu vực xung quanh công trường thành một "điểm đen" về ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống người dân.
Những cặp con giáp không nên làm ăn chung, càng chung vốn càng dễ phá sảnĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Có những cặp con giáp khi kết hợp sẽ tạo thành bộ đôi ăn ý, hỗ trợ nhau thăng tiến. Nhưng cũng có những cặp con giáp càng hợp tác càng dễ nảy sinh mâu thuẫn, thậm chí dẫn tới thất bại, nợ nần.
Từ ngày 1/10 tới, không chuyển đổi sang tài khoản giao thông, hàng triệu ô tô sẽ không được qua trạm thu phí?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP, trước ngày 1/10/2025, chủ xe ô tô phải thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí đang sử dụng sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.
Tháng sinh Âm lịch đẹp như hoa mùa xuân, mang lại phúc khí và trường thọĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tử vi, tháng sinh Âm lịch không chỉ là dấu mốc mở ra một đời người mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc.
Hướng dẫn chi tiết cách mở, sử dụng tài khoản giao thông để qua trạm thu phíĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Làm thế nào để chuyển đổi tài khoản thu phí thành tài khoản giao thông nhanh, thuận lợi? Bài viết dưới đây chia sẻ các thông tin liên quan mời bạn đọc tham khảo.
4 con giáp giỏi giữ tiền, càng già càng giàuĐời sống
GĐXH - Có những con giáp đặc biệt giỏi giữ tiền, biết tiết kiệm và chuẩn bị cho tương lai. Đến lúc đối diện biến cố, bạn mới thấy thật quý giá khi bên cạnh mình có những người này.