Phong thủy nhà ở không tốt ảnh hưởng tới những người trong nhà như thế nào theo quan niệm phong thủy

Nhiều gia chủ coi trọng xem phong thủy nhà ở

Trong cuộc sống có những gia đình đầm ấm, hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ. Nhưng có những nhà con cái thường xuyên cãi cha, mắng mẹ (thậm chí bất hiếu), học hành kém cỏi... Nếu đã thử đủ mọi cách để khắc phục mà vẫn không cải thiện được nhiều, thì theo quan điểm phong thủy, rất có thể phong thủy nhà ở đã bị phạm, nên cần xem lại phong thủy nhà ở của mình...

Trong kiến trúc, phong thủy hỗ trợ rất đắc lực. Nếu ngôi nhà không hợp phong thủy các chuyên gia phong thủy có thể hóa giải bằng các giải pháp thiết kế kiến trúc, nội thất, vật dụng phong thủy… để phát huy lợi thế ưu điểm, khắc phục những yếu tố bất lợi cho ngôi nhà. Vì thế mà nhiều gia chủ coi trọng xem phong thủy cho nhà ở.

Ngôi nhà hợp phong thủy được cho là giúp đem lại nhiều may mắn, tài lộc, sự nghiệp công danh thăng tiến... Ảnh internet.

Nhiều người cho rằng, ngôi nhà hợp phong thủy (về thẩm mỹ, tính hài hòa, cân đối…) sẽ mang tới năng lượng tích cực, tốt lành, cuộc sống nhiều may mắn, tài lộc, sự nghiệp công danh thăng tiến, tốt đẹp cho người sống trong đó. Do đó trước khi xây/sửa nhà ở nhiều gia chủ rất chú ý đến phong thủy kiến trúc, nội/ngoại thất để có ngôi nhà tốt nhất, thuận phong thủy tự nhiên, thuận ngũ hành để người sống trong đó có cảm giác an tâm, vận khí tốt...

Thế nên quan niệm phong thủy cho rằng, phong thủy nhà ở không tốt sẽ phần nào ảnh hưởng tới mọi người trong nhà. Ví dụ:

- Hướng Tây Bắc đại diện cho người cha (nam chủ nhân). Nhà khuyết hướng Tây Bắc nam chủ nhân sẽ gặp nhiều khó khăn, trắc trở trong sự nghiệp, hay ốm đau, bệnh tật, khó có thể làm chủ gia đình.

- Hướng Tây Nam đại diện cho người mẹ (nữ chủ nhân). Nhà ở khuyết góc Tây Nam nữ chủ nhân dễ gặp bất lợi hôn nhân, sức khỏe thiếu ổn định.

- Nhà khuyết góc ở hướng Đông, hoặc Đông Nam (lần lượt đại diện cho con trai và con gái trong nhà), thì con cái hay ốm yếu, học hành không thuận lợi, tình cảm không suôn sẻ... Tâm lý con cái dễ bị mệt mỏi, chán chường, cha mẹ nói một đằng con cái thực hiện một nẻo...

- Vị trí Văn Xương - phong thủy thường đặt phòng học, phòng làm việc, phòng đọc sách, bàn học… Nếu vị trí Văn Xương không có, hoặc bị xây nhà vệ sinh, phòng bếp… sẽ ảnh hưởng bất lợi cho con cái.

- Hoặc lỗi phong thủy khi bố trí phòng ở, vật dụng. Ví như phòng ngủ của con cái ở hướng Tây Bắc (vốn đại diện cho cha), hoặc hướng Tây Nam (vốn đại diện cho mẹ) – khiến vai vế trong nhà sẽ bị đảo lộn, con cái thích làm theo ý mình, không vâng lời cha mẹ…

Hoặc trong phòng ngủ của trẻ đặt nhà vệ sinh, nhà kho, thùng rác, ổ chó, mèo… ở góc Tây Bắc và Tây Nam, chính Đông hoặc Đông Nam – có thể dẫn tới con cái không nghe lời cha mẹ - nhất là "thời kỳ nổi loạn".

Ngoài ra còn có việc treo tranh không hợp phong thủy, ví như tranh có màu quá trầm, quá u tối khiến thành viên trong đó tâm lý hay u uất, áp lực; Tranh vẽ giông tố, sóng biển… con cái có thể nảy sinh tâm lý chống đối cha mẹ...

Sinh sống trong ngôi nhà hợp phong thủy cả nhà có được tâm trạng thoải mái, trí lực minh mẫn, sức khỏe dồi dào, bệnh tật giảm thiểu - là nền tảng để gia đạo, sức khỏe, vận sự nghiệp dễ bứt phá… Ảnh internet.

Chuyên gia phong thủy nói gì về phong thủy nhà ở?

Theo Chuyên gia phong thủy - Master Phùng Phương, một ngôi nhà được xem là lý tưởng nếu đáp ứng trọn vẹn đủ 3 yếu tố:



1. Thiết kế đẹp, ấn tượng, đúng theo thẩm mỹ.

2. Công năng hợp lý với những sinh hoạt của tất cả con người sinh sống trong đó vào thời điểm hiện tại lẫn tương lai.

3. Phong thủy nhà tốt bổ trợ cho sự phát triển của những con người sống trong đó.

Khi gia chủ và con cái sinh sống trong môi trường nhà ở hài hòa, cân bằng, thì gia đình có được tâm trạng thoải mái, trí lực minh mẫn, sức khỏe dồi dào, bệnh tật giảm thiểu - đây là nền tảng để phần gia đạo, sức khỏe, vận sự nghiệp dễ bứt phá…

Ngược lại, khi ở một ngôi nhà lại phạm vào cách cục phong thủy xấu, có thể sẽ vướng các phát sinh về sức khỏe, gia đạo, vận sự nghiệp ngưng trệ hay khó mà như ý.

Theo Chuyên gia phong thủy - Master Phùng Phương, một ngôi nhà chia ra các cung vị - mỗi một cung vị đại diện cho 1 thành viên trong nhà - phong thuỷ gọi đây là cung bản mệnh. Ví dụ: Phương chính Đông của ngôi nhà đó chủ về cung Chấn - ứng với người con trai cả trong nhà. Nếu khu vực này tốt thì các yếu tố bổ trợ cho vận mệnh người con trai cả sẽ tốt theo.

Nếu bị khuyết hãm hay để các hình thế xấu ảnh hưởng sẽ dễ bị hiệu ứng ngược lại (ví như vị trí này trong nhà đặt nhà vệ sinh, uế khí sẽ tác động trực tiếp tới sức khỏe và về lâu dài sẽ khiến vận thế người con trai cả trong nhà có thể suy, khó vượng).

Phong thủy nhà ở vận dụng đúng cách sẽ là "công cụ" giúp gia chủ vận đổi sao dời mang đến tài lộc, thịnh vượng và kích hoạt mạnh mẽ nguồn năng lượng tăng vận khí, gia đạo yên ấm, con cháu phát triển... Ảnh internet.

Phong thuỷ nhà ở là một trong 3 yếu tố của Thiên - Địa - Nhân tạo nên vận mệnh tốt. Tất cả các đấu pháp phong thuỷ đều hướng tới giúp vận mệnh con người tốt hơn. Nếu vận dụng phong thủy nhà ở đúng cách sẽ là "công cụ" giúp gia chủ vận đổi sao dời mang đến tài lộc, thịnh vượng và kích hoạt mạnh mẽ nguồn năng lượng giúp tăng thêm vận khí, gia đạo yên ấm, con cháu phát triển.

Nhưng cần những phong thủy sư có trình độ và giàu kinh nghiệm mới biết cách thiết kế ngôi nhà đẹp, vững chãi, công năng hài hòa, phong thủy tốt, đủ và đúng. "Vạn sự tùy duyên", gia chủ có thể chọn bất cứ chuyên gia nào mình muốn để làm phong thủy nhà ở - quan trọng là hiệu quả sau đó.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

