Phụ nữ dành tặng bản thân những món quà theo cách riêng nhân dịp 20/10
GĐXH - Dịp 20/10, bên cạnh nhu cầu mua quà tặng người thân, xu hướng phụ nữ chủ động chi tiêu cho bản thân cũng mở ra những lựa chọn tiêu dùng đa dạng từ mua sắm đến ăn uống và vui chơi.
Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thị trường tiêu dùng trở nên sôi động với hàng loạt chương trình giảm giá nhằm thu hút khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực thời trang. Cùng thời điểm này, các thương hiệu cũng liên tiếp ra mắt các bộ sưu tập mới nhằm tận dụng sức nóng của ngày lễ để quảng bá sản phẩm vừa ra mắt. Như vậy, khách hàng đã có thể mua sắm các mẫu mã trong bộ sưu tầm mới với mức giá ưu đãi.
Với khách hàng trẻ trong độ tuổi thanh thiếu niên, lựa chọn được ưa chuộng hiện nay là những món đồ nhỏ hay "trinkets" thường được dùng để trang trí bàn học, kệ sách hoặc làm phụ kiện cho túi xách. Nhiều bạn nữ đã đi đến các cửa hàng lưu niệm để mua sắm trong hai ngày cuối tuần 17/10 và 18/10. Theo chia sẻ của bạn Hồng, việc sưu tầm các món đồ nhỏ mang lại nhiều niềm vui, đặc biệt khi săn tìm được những món đồ hiếm trên thị trường.
Khách hàng trẻ lựa chọn mua sắm tại các cửa hàng lưu niệm.
Các sản phẩm chủ yếu lấy hình ảnh từ những nhân vật quen thuộc với giới trẻ.
Bên cạnh nhu cầu mua sắm, phụ nữ đồng thời yêu thích tận hưởng các trải nghiệm dịch vụ như ăn uống và làm đẹp. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, nhiều cửa hàng đã nhanh chóng cập nhật theo thị trường, họ không chỉ chú trọng vào chất lượng đồ uống mà còn đầu tư vào không gian trang trí và trưng bày các sản phẩm kinh doanh.
Sản phẩm được sắp xếp khéo léo để thu hút khách hàng.
Cửa hàng sử dụng nến thơm do chính mình sản xuất để tạo hương thơm cho không gian quán.
Để tận dụng thị trường mùa lễ lớn như ngày Phụ nữ Việt Nam, các thương hiệu cần nắm bắt thị hiếu và mang đến những trải nghiệm phù hợp với khách hàng, đáp ứng xu hướng tự chi tiêu cho bản thân của phụ nữ.
Ngô Thanh Thủy
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