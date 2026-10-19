Phụ nữ dành tặng bản thân những món quà theo cách riêng nhân dịp 20/10

Hội chị em tận hưởng ngày 20/10 theo cách riêng cùng ShopeeFood Mỗi người đều có cách riêng để tận hưởng ngày 20/10, từ buổi hẹn ăn uống cùng đồng nghiệp, bạn bè, bữa cơm ấm cúng bên gia đình nhỏ đến khoảng thời gian thảnh thơi cho bản thân. Dù lựa chọn cách nào, hội chị em cũng có thể có cho mình một ngày 20/10 trọn vẹn và đáng nhớ cùng ShopeeFood.

Không phải hoa hay quà đắt tiền, đây là món quà 20/10 khiến Hoa hậu Thùy Lâm 'thích mê' GĐXH - Quan niệm tặng quà ngày 20/10 của Hoa hậu Thùy Lâm thu hút sự chú ý khi cô cho rằng, hoa vẫn đẹp nhưng chưa chắc là lựa chọn thể hiện sự thấu hiểu. Sau hơn 16 năm kết hôn, người đẹp tiết lộ món quà thiết thực mà ông xã dành tặng khiến cô còn vui hơn cả những bó hoa lớn.

Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thị trường tiêu dùng trở nên sôi động với hàng loạt chương trình giảm giá nhằm thu hút khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực thời trang. Cùng thời điểm này, các thương hiệu cũng liên tiếp ra mắt các bộ sưu tập mới nhằm tận dụng sức nóng của ngày lễ để quảng bá sản phẩm vừa ra mắt. Như vậy, khách hàng đã có thể mua sắm các mẫu mã trong bộ sưu tầm mới với mức giá ưu đãi.

Những mẫu mã mới ra mắt trong mùa đông năm nay đã thu hút được nhiều khách hàng.

Khu vực tự thanh toán ghi nhận lượng khách lớn trong dịp lễ.

Với khách hàng trẻ trong độ tuổi thanh thiếu niên, lựa chọn được ưa chuộng hiện nay là những món đồ nhỏ hay "trinkets" thường được dùng để trang trí bàn học, kệ sách hoặc làm phụ kiện cho túi xách. Nhiều bạn nữ đã đi đến các cửa hàng lưu niệm để mua sắm trong hai ngày cuối tuần 17/10 và 18/10. Theo chia sẻ của bạn Hồng, việc sưu tầm các món đồ nhỏ mang lại nhiều niềm vui, đặc biệt khi săn tìm được những món đồ hiếm trên thị trường.

Khách hàng trẻ lựa chọn mua sắm tại các cửa hàng lưu niệm.

Các sản phẩm chủ yếu lấy hình ảnh từ những nhân vật quen thuộc với giới trẻ.

Bên cạnh nhu cầu mua sắm, phụ nữ đồng thời yêu thích tận hưởng các trải nghiệm dịch vụ như ăn uống và làm đẹp. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, nhiều cửa hàng đã nhanh chóng cập nhật theo thị trường, họ không chỉ chú trọng vào chất lượng đồ uống mà còn đầu tư vào không gian trang trí và trưng bày các sản phẩm kinh doanh.

Sản phẩm được sắp xếp khéo léo để thu hút khách hàng.

Cửa hàng sử dụng nến thơm do chính mình sản xuất để tạo hương thơm cho không gian quán.

Khách hàng trò chuyện trong quán cà phê.

Để tận dụng thị trường mùa lễ lớn như ngày Phụ nữ Việt Nam, các thương hiệu cần nắm bắt thị hiếu và mang đến những trải nghiệm phù hợp với khách hàng, đáp ứng xu hướng tự chi tiêu cho bản thân của phụ nữ.

Ngô Thanh Thủy