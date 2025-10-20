Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 20/10/2025

Thứ hai, 15:46 20/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 20/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 19/10/2025Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 19/10/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 19/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồngChọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 13/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.

Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 20/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 20/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 20/10/2025
Thứ HaiTP.HCMĐồng ThápCà Mau

20/10/2025

L: 10D2

L: T42

L: 25-T10K3

Giải đặc biệt

261504

454826

213948

Giải nhất

49726

84774

74700

Giải nhì

58660

93914

97224

Giải ba

88183

97831

43650

19628

15848

47288

Giải tư

89650

56620

98366

14642

03043

68914

14933

62981

92160

66837

49614

67402

52895

02040

40826

70177

30078

46411

33557

64124

09520

Giải năm

1417

2672

6618

Giải sáu

2411

0972

2006

8879

0951

3457

2746

2701

3072

Giải bảy

391

665

752

Giải tám

48

74

02


KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 20/10/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 20/10/2025
Thứ HaiPhú YênThừa Thiên Huế

2010/2025

XSPY

XSTTH

Giải đặc biệt


Giải nhất


Giải nhì


Giải ba


Giải tư


Giải năm


Giải sáu


Giải bảy


Giải tám


KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 20/10/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ HAI NGÀY 20/10/2025
Hà Nội - Ký hiệu trúng số Đặc Biệt: 
ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3



Giải 4


Giải 5



Giải 6


Giải 7


Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồngVietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồngVietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 19/10/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 19/10/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 18/10/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 18/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 17/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 17/10/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 16/10/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 16/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 15/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 15/10/2025

Cùng chuyên mục

Ngày 20/10 sắp kết thúc, cả loạt hóa mỹ phẩm vẫn vừa giảm giá, vừa tặng quà – người tiêu dùng tranh thủ mua dùng dần

Ngày 20/10 sắp kết thúc, cả loạt hóa mỹ phẩm vẫn vừa giảm giá, vừa tặng quà – người tiêu dùng tranh thủ mua dùng dần

Bảo vệ người tiêu dùng - 36 phút trước

GĐXH - Bên cạnh mặt hàng hoa tươi và mỹ phẩm áp dụng nhiều ưu đãi lớn nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), năm nay, nhóm hàng hóa mỹ phẩm thiết yếu như sữa tắm, dầu gội, nước giặt, nước xả… cũng đồng loạt "vào mùa giảm giá", vừa khuyến mại sâu vừa tặng quà hấp dẫn, khiến người tiêu dùng tranh thủ mua sắm, tích trữ dùng dần.

Bản tin Podcast: Loạt chính sách mạnh khơi lại niềm tin người mua nhà

Bản tin Podcast: Loạt chính sách mạnh khơi lại niềm tin người mua nhà

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Trong bản tin Podcast chuyên mục thị trường hôm nay, chúng tôi xin được đề cập đến những chuyển động mới nhất trên thị trường bất động sản trước hàng loạt biện pháp mạnh tay từ Chính phủ và các cơ quan chức năng. Nhiều chuyên gia kỳ vọng, một thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh hơn đang ở rất gần trong thời gian tới.

Lãi suất tiết kiệm Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank mới nhất: Kỳ hạn 12 tháng ở đâu cao nhất

Lãi suất tiết kiệm Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank mới nhất: Kỳ hạn 12 tháng ở đâu cao nhất

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Lãi suất huy động 12 tháng tại quầy của nhóm Big4 ngân hàng hiện dao động trong khoảng 4,6 - 4,7%/năm đối với khách hàng cá nhân và 4,1 - 4,2%/năm đối với khách hàng tổ chức.

Xe hatchback giá 234 triệu đồng thiết kế sang trọng, trang bị tiện nghi, đẳng cấp hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10, rẻ chỉ nhỉnh Honda SH sẽ được bán ở Việt Nam?

Xe hatchback giá 234 triệu đồng thiết kế sang trọng, trang bị tiện nghi, đẳng cấp hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10, rẻ chỉ nhỉnh Honda SH sẽ được bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Xe hatchback cỡ nhỏ, sở hữu 6 túi khí nhưng giá chỉ từ 234 triệu đồng có về Việt Nam sau khi ra mắt ở Trung Quốc?

Giá vàng hôm nay 20/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji đầu tuần ra sao?

Giá vàng hôm nay 20/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji đầu tuần ra sao?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu tăng nhẹ trở lại.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 20-26/10/2025: Nhiều hộ dân 10 tiếng/ngày không có điện dùng

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 20-26/10/2025: Nhiều hộ dân 10 tiếng/ngày không có điện dùng

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá bạc hôm nay ngày 20/10: Sau cú 'lao dốc', thị trường bạc đầu tuần phục hồi nhẹ

Giá bạc hôm nay ngày 20/10: Sau cú 'lao dốc', thị trường bạc đầu tuần phục hồi nhẹ

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Sau cú "lao dốc" chốt phiên cuối tuần vừa qua, thị trường bạc trong nước sáng nay (20/10) ghi nhận đà phục hồi nhẹ, giá bán ra tăng từ mức 54,506 triệu đồng/kg lên 54,693 triệu đồng/kg, tương đương 2,051 triệu đồng/lượng.

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 20-26/10/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày một số tuyến đường và khu dân cư

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 20-26/10/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày một số tuyến đường và khu dân cư

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 20-26/10/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 20-26/10/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện trong tuần

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Giá iPhone 14, iPhone 13 thấp chưa từng có, là 2 iPhone camera chéo rẻ nhất, xịn chẳng kém iPhone 17

Giá iPhone 14, iPhone 13 thấp chưa từng có, là 2 iPhone camera chéo rẻ nhất, xịn chẳng kém iPhone 17

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 14, iPhone 13 đều đang cực rẻ cho thiết kế và trang bị tương đồng nhau rất nhiều đặc biệt là ở chi tiết camera chéo là một trong những thiết kế được đánh giá là tốt nhất nhiều năm trở lại đây của Apple.

Xem nhiều

Xe máy điện giảm giá mạnh trên thị trường, rẻ nhất chỉ 11,99 triệu đồng, cơ hội hiếm cho khách có nhu cầu

Xe máy điện giảm giá mạnh trên thị trường, rẻ nhất chỉ 11,99 triệu đồng, cơ hội hiếm cho khách có nhu cầu

Giá cả thị trường

GĐXH - Nhiều hãng xe máy điện như Honda, Yamaha và Yadea tung khuyến mãi "khủng" cho xe điện giảm giá tới 15 triệu,.

Giá vàng hôm nay 18/10: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 18/10: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu?

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá 17 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển chất ngang SH Mode, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 17 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển chất ngang SH Mode, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 19/10/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 19/10/2025

Sản phẩm - Dịch vụ
Xe gia đình MPV 7 chỗ giảm sâu, rẻ chưa từng có, cá biệt có loại chỉ nhỉnh hơn giá Kia Morning, Hyundai Grand i10

Xe gia đình MPV 7 chỗ giảm sâu, rẻ chưa từng có, cá biệt có loại chỉ nhỉnh hơn giá Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top