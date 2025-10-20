Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 20/10/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 19/10/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 19/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 13/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.

Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 20/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 20/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 20/10/2025

Thứ Hai TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau 20/10/2025 L: 10D2 L: T42 L: 25-T10K3 Giải đặc biệt 261504 454826 213948 Giải nhất 49726 84774 74700 Giải nhì 58660 93914 97224 Giải ba 88183 97831 43650 19628 15848 47288 Giải tư 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 Giải năm 1417 2672 6618 Giải sáu 2411 0972 2006 8879 0951 3457 2746 2701 3072 Giải bảy 391 665 752 Giải tám 48 74 02



KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 20/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 20/10/2025

Thứ Hai Phú Yên Thừa Thiên Huế 2010/2025 XSPY XSTTH Giải đặc biệt

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Giải tư

Giải năm

Giải sáu

Giải bảy

Giải tám



KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 20/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ HAI NGÀY 20/10/2025

Hà Nội - Ký hiệu trúng số Đặc Biệt: ĐB

Giải 1

Giải 2

Giải 3



Giải 4

Giải 5



Giải 6

Giải 7



Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.