Ngày 20/10 sắp kết thúc, cả loạt hóa mỹ phẩm vẫn vừa giảm giá, vừa tặng quà – người tiêu dùng tranh thủ mua dùng dần
GĐXH - Bên cạnh mặt hàng hoa tươi và mỹ phẩm áp dụng nhiều ưu đãi lớn nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), năm nay, nhóm hàng hóa mỹ phẩm thiết yếu như sữa tắm, dầu gội, nước giặt, nước xả… cũng đồng loạt "vào mùa giảm giá", vừa khuyến mại sâu vừa tặng quà hấp dẫn, khiến người tiêu dùng tranh thủ mua sắm, tích trữ dùng dần.
Ghi nhận của phóng viên ngày 20/10 cho thấy, các mặt hàng hóa mỹ phẩm bao gồm đồ trang điểm, sản phẩm chăm sóc da – tóc, vệ sinh cá nhân và tẩy rửa gia dụng đều tung ra hàng loạt ưu đãi lớn nhằm thu hút khách hàng, kích cầu tiêu dùng.
Khảo sát tại các hệ thống siêu thị lớn ở Hà Nội như Aeon Mall, Winmart, Co.opmart, GO! cho thấy, ngay từ đầu tuần, khu vực quầy hóa mỹ phẩm được trang hoàng bắt mắt với biển khuyến mại giảm giá từ 30–50%, kèm nhiều quà tặng như túi xách mini, khăn tắm, lược, sản phẩm dùng thử…
Các thương hiệu quen thuộc như Dove, Pantene, Omo, Downy, Comfort, Lifebuoy đều tham gia "cuộc đua ưu đãi" dịp này. Một số combo "mua 2 tặng 1" hoặc "mua 1 tặng quà" thậm chí cháy hàng ngay trong ngày đầu triển khai.
Tại hệ thống siêu thị GO! tại Hà Nội, từ nay đến hết ngày 29/10, các hộp quà tặng đồng loạt được niêm yết ở các mức giá ưu đãi: 79.000 đồng/hộp, 279.000 đồng/hộp, 399.000 đồng/hộp, hoặc thấp hơn là 105.000, 109.000 và 190.000 đồng/hộp.
Mỗi hộp quà thường gồm một cặp sữa tắm, sữa dưỡng thể hoặc dầu gội – dầu xả, được đóng gói đẹp mắt, phù hợp để tặng cho người thân dịp lễ.
Ngoài ra, chương trình "mua 2 tính tiền 1" và "mua 2 tặng 1" được áp dụng cho nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân như: Sữa tắm Johnson&Johnson 750ml có giá 145.000 đồng/2 sản phẩm; Sữa tắm Gennie Little 450ml giá 149.000 đồng/2 sản phẩm;
Dầu gội, dầu xả Monday 345ml, kem đánh răng Bamboo Salt, kem dưỡng ẩm Senka và khăn ướt em bé đều nằm trong nhóm hàng ưu đãi.
Trong khi đó, các dòng sản phẩm cao cấp như Palmolive, L'Oréal, Benew, Garnier… áp dụng hình thức "mua 2 tặng 1 sản phẩm cùng loại", thu hút lượng lớn khách hàng trẻ và dân văn phòng.
Bên cạnh các chương trình quà tặng, phần lớn sản phẩm hóa mỹ phẩm tại các siêu thị đều giảm trực tiếp 40–50% trên từng mặt hàng. Đặc biệt, nhóm sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn nhờ chất lượng và mẫu mã đẹp.
Chị Nguyễn Thu Trang (32 tuổi, phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết, năm nay, các mặt hàng hóa mỹ phẩm, sản phẩm cần thiết đối với chị em phụ nữ đều giảm sâu, kèm quà tặng nên chị Trang quyết định mua thêm để tích trữ dùng dần.
Chị Trang cho biết: "Hiện tại, các sản phẩm tẩy trang, serum, nước cân bằng da và các sản phẩm giặt tẩy vẫn chưa hết nhưng vì khuyến mại sâu, tôi tranh thủ mua chỉ với mục đích hưởng ưu đãi sâu".
Theo chị Trang, xu hướng của chị em vài năm trở lại đây là luôn ưu tiên các sản phẩm làm đẹp để sử dụng làm quà tặng, vừa ý nghĩa, vừa thực tế, lại vừa tinh tế, có giá trị sử dụng lâu dài.
Tại siêu thị Aone Mall Hà Đông, mức giảm giá sâu cũng áp dụng với nhiều nhóm hàng, với mức chương trình mua 2 sản phẩm trở lên với giá chỉ 179.000 đồng/sản phẩm, giảm mạnh so với mức niêm yết ban đầu từ 319.000 đến hơn 390.000 đồng/sản phẩm.
Các sản phẩm được quan tâm nhiều gồm: Hộp quà sữa tắm Hatomugi 800ml kèm sữa rửa mặt 170g hay bộ quà Palmolive 500ml và dầu gội 600ml cùng mức giá sau giảm là 179.000 đồng/hộp; hay nước tẩy trang Bioderma 500ml giảm 25%, chỉ còn 399.000 đồng...
