Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá vàng hôm nay 20/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji đầu tuần ra sao?

Thứ hai, 13:25 20/10/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu tăng nhẹ trở lại.

Giá vàng hôm nay 20 / 10: Biến động giá SJC , Bảo Tín Minh Châu và DOJI - Ảnh 1.Giá vàng hôm nay rơi tự do

GĐXH - Giới phân tích đã phần nào giảm bớt kỳ vọng tăng giá đối với vàng trong tuần tới.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 20 / 10: Biến động giá SJC , Bảo Tín Minh Châu và DOJI - Ảnh 2.

Vàng tăng nhẹ trở lại sau 1 ngày giảm giá.

Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 150,5-151,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tăng 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào, 500.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 151-151,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 500.000 đồng/lượng.

Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 149,9-150,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng chiều mua vào, giữ nguyên chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 1 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 155,5-158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 148-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách mua - bán vẫn ở mức cao, tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý "lướt sóng", cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.

Phiên cuối tuần, giá vàng trong nước điều chỉnh giảm nhẹ. Ngày 18/10, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 149,5-151 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tính chung cả tuần, giá tăng khoảng 7,4-7,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ chốt tuần giao dịch quanh 148-150,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), và có lúc lên cao nhất tuần ở 150-152,2 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn 9999 tại DOJI giảm về 149,5-150,9 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu nâng giá vàng nhẫn lên mức kỷ lục 156-159,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Ghi nhận lúc 6h00 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay niêm yết ở ngưỡng 4.250,8 USD/ounce.

Giá vàng thế giới phiên đầu tuần nhích nhẹ. Lúc 9h15' hôm nay (ngày 20/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.253,5 USD/ounce, tăng 1,5 USD/ounce so với kết tuần qua.

Sáng 20/10, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 136,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt tuần ở mức 4.252 USD/ounce, trong khi hợp đồng tương lai tháng 12 đạt 4.267 USD/ounce.


K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Giá bạc hôm nay ngày 20/10: Sau cú 'lao dốc', thị trường bạc đầu tuần phục hồi nhẹ

Giá bạc hôm nay ngày 20/10: Sau cú 'lao dốc', thị trường bạc đầu tuần phục hồi nhẹ

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Sau cú "lao dốc" chốt phiên cuối tuần vừa qua, thị trường bạc trong nước sáng nay (20/10) ghi nhận đà phục hồi nhẹ, giá bán ra tăng từ mức 54,506 triệu đồng/kg lên 54,693 triệu đồng/kg, tương đương 2,051 triệu đồng/lượng.

Giá iPhone 14, iPhone 13 thấp chưa từng có, là 2 iPhone camera chéo rẻ nhất, xịn chẳng kém iPhone 17

Giá iPhone 14, iPhone 13 thấp chưa từng có, là 2 iPhone camera chéo rẻ nhất, xịn chẳng kém iPhone 17

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 14, iPhone 13 đều đang cực rẻ cho thiết kế và trang bị tương đồng nhau rất nhiều đặc biệt là ở chi tiết camera chéo là một trong những thiết kế được đánh giá là tốt nhất nhiều năm trở lại đây của Apple.

Xe máy điện giá 17 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển chất ngang SH Mode, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 17 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển chất ngang SH Mode, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện của Honda có thiết kế đẹp long lanh cùng mức giá siêu rẻ chỉ 17 triệu đồng, dễ thế chân Vision trở thành xe quốc dân.

Xe gia đình MPV 7 chỗ giảm sâu, rẻ chưa từng có, cá biệt có loại chỉ nhỉnh hơn giá Kia Morning, Hyundai Grand i10

Xe gia đình MPV 7 chỗ giảm sâu, rẻ chưa từng có, cá biệt có loại chỉ nhỉnh hơn giá Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều xe gia đình MPV cỡ nhỏ như Toyota Veloz Cross, Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7 Hybrid... đều được giảm giá tiền mặt lên đến hàng chục triệu đồng trong tháng 10/2025.

Giá vàng hôm nay rơi tự do

Giá vàng hôm nay rơi tự do

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giới phân tích đã phần nào giảm bớt kỳ vọng tăng giá đối với vàng trong tuần tới.

Chợ hoa lớn nhất Hà Nội cận 20/10: Tiểu thương gần như không có thời gian ngủ

Chợ hoa lớn nhất Hà Nội cận 20/10: Tiểu thương gần như không có thời gian ngủ

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

Càng gần đến ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chợ hoa Quảng Bá càng trở nên nhộn nhịp. Tiểu thương cho biết họ gần như không có thời gian nghỉ ngơi, phải bán hàng xuyên ngày đêm để kịp phục vụ nhu cầu tăng mạnh.

Chung cư Hà Nội tăng giá gấp đôi sau hơn 3 năm, khu vực nào đang tăng mạnh nhất?

Chung cư Hà Nội tăng giá gấp đôi sau hơn 3 năm, khu vực nào đang tăng mạnh nhất?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

Tốc độ tăng giá chung cư Hà Nội ở một số khu vực đáng chú ý: Đống Đa dẫn đầu với mức tăng 111% (giá bán phổ biến 86 triệu đồng/m2), tiếp đến là Thanh Trì tăng 119% (59 triệu đồng/m2), Gia Lâm tăng 114% lên 64 triệu đồng/m2, Bắc Từ Liêm tăng 110% (84 triệu đồng/m2)...

Giá vàng hôm nay 18/10: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 18/10: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 2 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục tăng cao, giá vàng nhẫn lập đỉnh ở mức gần 160 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới hạ nhiệt.

Giá bạc hôm nay ngày 18/10: Thị trường quốc tế 'lao dốc' giữa đêm, trong nước 'sập sàn' từ 57 triệu đồng xuống còn hơn 54 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 18/10: Thị trường quốc tế 'lao dốc' giữa đêm, trong nước 'sập sàn' từ 57 triệu đồng xuống còn hơn 54 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 2 ngày trước

GĐXH - Thị trường bạc quốc tế ghi nhận giá đảo chiều mạnh giữa đêm qua (17/10, theo giờ Việt Nam), kéo theo đà giảm sâu của giá bạc trong nước tại các phiên điều chỉnh sáng cuối tuần.

Xe máy điện giảm giá mạnh trên thị trường, rẻ nhất chỉ 11,99 triệu đồng, cơ hội hiếm cho khách có nhu cầu

Xe máy điện giảm giá mạnh trên thị trường, rẻ nhất chỉ 11,99 triệu đồng, cơ hội hiếm cho khách có nhu cầu

Giá cả thị trường - 2 ngày trước

GĐXH - Nhiều hãng xe máy điện như Honda, Yamaha và Yadea tung khuyến mãi "khủng" cho xe điện giảm giá tới 15 triệu,.

Xem nhiều

Xe máy điện giảm giá mạnh trên thị trường, rẻ nhất chỉ 11,99 triệu đồng, cơ hội hiếm cho khách có nhu cầu

Xe máy điện giảm giá mạnh trên thị trường, rẻ nhất chỉ 11,99 triệu đồng, cơ hội hiếm cho khách có nhu cầu

Giá cả thị trường

GĐXH - Nhiều hãng xe máy điện như Honda, Yamaha và Yadea tung khuyến mãi "khủng" cho xe điện giảm giá tới 15 triệu,.

Giá vàng hôm nay 18/10: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 18/10: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu?

Giá cả thị trường
Giá iPhone 12, iPhone 13 giảm mạnh, chưa tới 10 triệu đồng, xứng danh 2 iPhone sở hữu màn OLED rẻ nhất thị trường

Giá iPhone 12, iPhone 13 giảm mạnh, chưa tới 10 triệu đồng, xứng danh 2 iPhone sở hữu màn OLED rẻ nhất thị trường

Giá cả thị trường
MPV 7 chỗ giá 284 triệu: 3 động cơ, thiết kế hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, gây sốt ở Trung Quốc?

MPV 7 chỗ giá 284 triệu: 3 động cơ, thiết kế hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, gây sốt ở Trung Quốc?

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá 17 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển chất ngang SH Mode, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 17 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển chất ngang SH Mode, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top