Giá vàng hôm nay 20/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji đầu tuần ra sao?

Giá vàng hôm nay rơi tự do GĐXH - Giới phân tích đã phần nào giảm bớt kỳ vọng tăng giá đối với vàng trong tuần tới.

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng tăng nhẹ trở lại sau 1 ngày giảm giá.

Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 150,5-151,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tăng 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào, 500.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 151-151,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 500.000 đồng/lượng.

Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 149,9-150,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng chiều mua vào, giữ nguyên chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 1 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 155,5-158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 148-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách mua - bán vẫn ở mức cao, tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý "lướt sóng", cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.

Phiên cuối tuần, giá vàng trong nước điều chỉnh giảm nhẹ. Ngày 18/10, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 149,5-151 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tính chung cả tuần, giá tăng khoảng 7,4-7,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ chốt tuần giao dịch quanh 148-150,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), và có lúc lên cao nhất tuần ở 150-152,2 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn 9999 tại DOJI giảm về 149,5-150,9 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu nâng giá vàng nhẫn lên mức kỷ lục 156-159,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Ghi nhận lúc 6h00 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay niêm yết ở ngưỡng 4.250,8 USD/ounce.

Giá vàng thế giới phiên đầu tuần nhích nhẹ. Lúc 9h15' hôm nay (ngày 20/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.253,5 USD/ounce, tăng 1,5 USD/ounce so với kết tuần qua.

Sáng 20/10, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 136,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt tuần ở mức 4.252 USD/ounce, trong khi hợp đồng tương lai tháng 12 đạt 4.267 USD/ounce.



