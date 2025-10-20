Giá vàng hôm nay 20/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji đầu tuần ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu tăng nhẹ trở lại.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 150,5-151,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tăng 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào, 500.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 151-151,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 500.000 đồng/lượng.
Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 149,9-150,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng chiều mua vào, giữ nguyên chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 1 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 155,5-158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 148-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Khoảng cách mua - bán vẫn ở mức cao, tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý "lướt sóng", cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.
Phiên cuối tuần, giá vàng trong nước điều chỉnh giảm nhẹ. Ngày 18/10, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 149,5-151 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tính chung cả tuần, giá tăng khoảng 7,4-7,9 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ chốt tuần giao dịch quanh 148-150,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), và có lúc lên cao nhất tuần ở 150-152,2 triệu đồng/lượng.
Vàng nhẫn 9999 tại DOJI giảm về 149,5-150,9 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu nâng giá vàng nhẫn lên mức kỷ lục 156-159,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng hôm nay thế giới
Ghi nhận lúc 6h00 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay niêm yết ở ngưỡng 4.250,8 USD/ounce.
Giá vàng thế giới phiên đầu tuần nhích nhẹ. Lúc 9h15' hôm nay (ngày 20/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.253,5 USD/ounce, tăng 1,5 USD/ounce so với kết tuần qua.
Sáng 20/10, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 136,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Giá vàng thế giới giao ngay chốt tuần ở mức 4.252 USD/ounce, trong khi hợp đồng tương lai tháng 12 đạt 4.267 USD/ounce.
GĐXH - Sau cú "lao dốc" chốt phiên cuối tuần vừa qua, thị trường bạc trong nước sáng nay (20/10) ghi nhận đà phục hồi nhẹ, giá bán ra tăng từ mức 54,506 triệu đồng/kg lên 54,693 triệu đồng/kg, tương đương 2,051 triệu đồng/lượng.
GĐXH - Giá iPhone 14, iPhone 13 đều đang cực rẻ cho thiết kế và trang bị tương đồng nhau rất nhiều đặc biệt là ở chi tiết camera chéo là một trong những thiết kế được đánh giá là tốt nhất nhiều năm trở lại đây của Apple.
GĐXH - Xe máy điện của Honda có thiết kế đẹp long lanh cùng mức giá siêu rẻ chỉ 17 triệu đồng, dễ thế chân Vision trở thành xe quốc dân.
GĐXH - Nhiều xe gia đình MPV cỡ nhỏ như Toyota Veloz Cross, Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7 Hybrid... đều được giảm giá tiền mặt lên đến hàng chục triệu đồng trong tháng 10/2025.
GĐXH - Giới phân tích đã phần nào giảm bớt kỳ vọng tăng giá đối với vàng trong tuần tới.
Càng gần đến ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chợ hoa Quảng Bá càng trở nên nhộn nhịp. Tiểu thương cho biết họ gần như không có thời gian nghỉ ngơi, phải bán hàng xuyên ngày đêm để kịp phục vụ nhu cầu tăng mạnh.
Tốc độ tăng giá chung cư Hà Nội ở một số khu vực đáng chú ý: Đống Đa dẫn đầu với mức tăng 111% (giá bán phổ biến 86 triệu đồng/m2), tiếp đến là Thanh Trì tăng 119% (59 triệu đồng/m2), Gia Lâm tăng 114% lên 64 triệu đồng/m2, Bắc Từ Liêm tăng 110% (84 triệu đồng/m2)...
GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục tăng cao, giá vàng nhẫn lập đỉnh ở mức gần 160 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới hạ nhiệt.
GĐXH - Thị trường bạc quốc tế ghi nhận giá đảo chiều mạnh giữa đêm qua (17/10, theo giờ Việt Nam), kéo theo đà giảm sâu của giá bạc trong nước tại các phiên điều chỉnh sáng cuối tuần.
GĐXH - Nhiều hãng xe máy điện như Honda, Yamaha và Yadea tung khuyến mãi "khủng" cho xe điện giảm giá tới 15 triệu,.
