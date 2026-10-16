Thị trường hoa tươi chợ Quảng An nhộn nhịp trước ngày 20/10

Tại chợ hoa Quảng An, không khí mua bán về đêm gắn liền với hoạt động nhập hàng, lựa chọn và phân phối hoa tươi. Trong dịp cận kề ngày 20/10, các sạp hoa với nhiều chủng loại và mức giá khác nhau trở thành điểm tham khảo cho khách hàng có nhu cầu mua hoa phục vụ ngày lễ.

Người mua bán qua lại giữa các quầy hoa tại chợ Quảng An

Các con đường chật người và phương tiện đi lại.

Các tiểu thương chuẩn bị hoa để bán cho khách

Nhiều khách hàng lựa chọn hoa tại các quầy hàng ở chợ Quảng An trong đêm trước ngày 20/10.

Khách hàng trẻ lựa chọn hoa tại chợ Quảng An trước dịp 20/10.

Tại các quầy hàng, nhiều loại hoa tươi được bày bán với chủng loại và màu sắc đa dạng. Hoa hồng, hoa ly, hoa sen cùng nhiều loại hoa khác được các tiểu thương nhập về phục vụ nhu cầu mua sắm dịp 20/10. Sự khác biệt về chủng loại, kích thước và chất lượng tạo nên nhiều lựa chọn cho khách hàng.

Hoa tươi tại chợ Quảng An được bày bán với nhiều chủng loại, từ hoa hồng ngoại, hồng nhí Nhật đến tulip, mao lương, cẩm tú cầu và hoa sen. Mỗi loại hoa có màu sắc, hình dáng và mức giá riêng, mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng.

Theo ghi nhận tại một số quầy hàng, hồng ngoại có giá khoảng 200.000–300.000 đồng/bó, tulip dao động từ 250.000–280.000 đồng/bó. Trong khi đó, hồng nhí Nhật và hoa sen cùng có giá khoảng 150.000 đồng/bó, mao lương khoảng 100.000 đồng/bó, cẩm tú cầu được bán với giá 100.000–120.000 đồng/bông.

Các quầy hàng tại chợ Quảng An bày bán nhiều loại hoa với mức giá khác nhau, từ khoảng 100.000 đồng đến gần 300.000 đồng mỗi bó hoặc cành, tùy loại.

Theo cô Hạnh (45 tuổi), một tiểu thương đã làm việc tại chợ 20 năm cho biết, gần dịp lễ, lượng khách đã tăng thêm khoảng ⅓ so với lượng khách bình thường. Khách ưa chuộng các loại hoa như cẩm tú cầu, mao lương, hoa hồng, hoa đồng tiền, được làm thành bó. Từ 200 nghìn đến 300 nghìn sẽ có các bó hoa cỡ thường, các bó to sẽ dao động từ khoảng 200 - 500 nghìn.

Tiểu thương cho biết gần dịp lễ 20/10, lượng khách đã tăng thêm khoảng ⅓ so với lượng khách bình thường.

Nguyễn Thị Thảo Vân