Phú Thọ: Bắt đối tượng dùng thông tin khách hàng vay tiền online, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng
GĐXH - Lợi dụng vị trí công tác tại công ty tài chính, nắm rõ quy trình ký hợp đồng trực tuyến và thông tin của nhiều khách hàng, một đối tượng đã sử dụng thủ đoạn gian dối để tự ý lập hồ sơ vay tiền, phát hành thẻ tín dụng đứng tên người khác nhằm chiếm đoạt tài sản.
Ngày 28/4, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hà Văn Hiếu (SN 1994, trú tại bản Sài Khao, xã Mai Hạ, tỉnh Phú Thọ), nguyên là nhân viên hỗ trợ kinh doanh của một công ty tài chính, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra xác định, trong thời gian làm nhân viên hỗ trợ kinh doanh của công ty, Hà Văn Hiếu có điều kiện tiếp cận thông tin của nhiều khách hàng và nắm rõ quy trình ký kết hợp đồng thông qua phương thức điện tử (ký hợp đồng online). Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý chủ quan của một số người dân, đối tượng đã tiếp cận khách hàng, đưa ra các thông tin gian dối với lý do hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn, phát hành thẻ tín dụng hoặc xử lý các thủ tục tài chính khác.
Sau khi tạo được sự tin tưởng, Hiếu yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ cá nhân, chụp ảnh chân dung, cung cấp các thông tin liên quan, thậm chí mượn điện thoại cá nhân để "hoàn tất thủ tục".
Tuy nhiên, sau đó đối tượng đã tự ý sử dụng thông tin của khách hàng để ký kết các hợp đồng online phát hành thẻ tín dụng, hợp đồng vay tiền đứng tên khách hàng mà họ không hề hay biết. Toàn bộ số tiền trong thẻ tín dụng và số tiền vay được giải ngân đều bị Hiếu chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ năm 2023 đến năm 2026, Hà Văn Hiếu đã sử dụng thông tin của 60 khách hàng để thiết lập nhiều hợp đồng tín dụng trái phép, chiếm đoạt tổng số tiền 1.861.619.000 đồng.
Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và các cá nhân có liên quan.
Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị những người có liên quan đến hành vi của Hà Văn Hiếu chủ động liên hệ với điều tra viên Nguyễn Thanh Tùng (số điện thoại 0976.192.932) hoặc đến công an xã, phường nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.
