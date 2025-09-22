Phú Thọ: Cuộc sống cư dân bị đảo lộn vì trại gà vạn con ngự giữa thôn

Trang trại gà nằm giữa khu dân cư ở Phú Thọ

Theo phản ánh của người dân thôn Đất Đỏ, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ, vài năm trở lại đây, một số hộ dân đã tự ý xây dựng các trang trại nuôi gà sát ngay khu dân cư, khiến cuộc sống bị đảo lộn. Những ngày nắng gắt, nhiều hộ dân trong thôn như bị "bao vây" bởi mùi phân gà nồng nặc. Chỉ cần bước ra khỏi nhà vài mét, mùi chua nồng, tanh nặng lập tức xộc thẳng vào mũi.

Người dân cho biết, khi gà mới nhập đàn, mùi chưa quá rõ, nhưng càng về cuối lứa, lượng phân thải ra ngày một nhiều, mùi hôi càng trở nên khủng khiếp. Đặc biệt, vào những ngày nắng nóng, ẩm nồm hay lúc gió đổi chiều, người dân trong thôn như bị "hun" trong mùi phân gà nặng nề.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong thôn Đất Đỏ hiện tồn tại một số trang trại nuôi gà với quy mô lớn, đặc biệt là trang trại của ông Nguyễn Mạnh H và ông Vũ Mạnh C làm chủ, trong đó có nơi chăn nuôi trên 10.000 con. Đáng chú ý, phần lớn các trang trại này được xây dựng trên đất nông nghiệp vốn chỉ được phép canh tác lúa, hoa màu nhưng lại được dựng thành chuồng trại kiên cố, hoạt động chăn nuôi công nghiệp.

Trang trại gà của ông Nguyễn Mạnh H nằm giữa khu dân cư đông đúc thôn Đất Đỏ, xã Liên Sơn.

"Trời mưa ẩm thì bốc mùi chua loét, trời nắng thì phân khô bốc hơi, bay khắp nơi, quần áo phơi ngoài sân cũng bị ám mùi. Hằng ngày, nhà tôi phải đóng kín cửa. Sáng sớm mở cửa ra, mùi hôi đã lẩn khuất khắp không khí. Mỗi khi gió đổi chiều, mùi phân gà lại tạt thẳng vào nhà, cuộc sống bị đảo lộn" - ông T, một hộ dân sinh sống cạnh trang trại nhà ông H, bức xúc.

Tương tự, chị H (một người dân sống gần khu vực này) cho biết: "Khi trời đổi gió, mùi hôi thối từ trang trại gà bốc lên nồng nặc, khó chịu. Trước thời điểm sáp nhập, chúng tôi đã nhiều lần gửi kiến nghị lên xã Liên Sơn và chủ các trang trại từng nói sẽ di dời ra khỏi khu dân cư, nhưng nhiều năm trôi qua, mọi thứ vẫn án binh bất động. Người dân thì ngày ngày phải chịu đựng mùi hôi, còn trang trại vẫn hoạt động rầm rộ".

Một người dân khác sinh sống cạnh trang trại nhà ông C bày tỏ: "Chúng tôi không phản đối việc người dân làm kinh tế, nhưng chăn nuôi hàng chục nghìn con gà mà lại đặt giữa khu dân cư thì quá nguy hiểm. Mùi hôi, chất thải, nguy cơ dịch bệnh… không chỉ ảnh hưởng đến một vài gia đình mà còn đe dọa cả cộng đồng".

"Chúng tôi chỉ mong chính quyền mạnh tay hơn, để trả lại bầu không khí trong lành cho bà con. Cứ để tình trạng này kéo dài, sức khỏe người dân sẽ ngày càng bị đe dọa" - ông D, nhà ngay sát trang trại gà nhà ông H, cho biết.

Ngay trang trại gà là một ao nước, phía đằng sau có một con suối tự nhiên chảy qua.

Tình trạng ô nhiễm đã khiến nhiều hộ dân phải thay đổi thói quen sinh hoạt: cửa nhà luôn đóng kín, hạn chế ra ngoài, lắp máy lọc không khí,…

Người dân nhiều lần phản ánh

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hoạt – Trưởng thôn Đất Đỏ cho biết: "Các trang trại đã có từ lâu nay. Trại của ông H nằm trên đất nông nghiệp, của ông C cũng có một phần đất nông nghiệp. Đa số các trang trại đều nuôi cho công ty theo hình thức công nghiệp khép kín. Trước khi sáp nhập, dân đã kiến nghị về mùi nhiều lần. Đối với trang trại ông H, họ từng hứa chuyển nhưng chưa thấy thực hiện. Quy mô xây dựng mỗi trang trại khoảng vài nghìn mét vuông".

Trước thực trạng trên, ngày 19/9/2025, phóng viên đã liên hệ với UBND xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, lãnh đạo xã đi vắng và hướng dẫn chúng tôi làm việc với Phòng Kinh tế. Ông Đinh Duy Hưng – Phó Phòng Kinh tế UBND xã Liên Sơn cho biết: "Xã mới họp tiếp xúc cử tri nhưng chưa thấy phản ánh về ô nhiễm".

Trang trại gà nhà ông Vũ Mạnh C với quy mô lớn ở ngay sát dân cư và đồng ruộng.

Tuy nhiên, khi phóng viên thắc mắc về việc đã trao đổi với trưởng thôn từ thời điểm trước và sau sáp nhập, trong đó có phản ánh ô nhiễm môi trường, xây dựng trên đất nông nghiệp, chưa cấp phép, ông Hưng nói: "Mùi thì chắc có chút, có gì đâu mà. Với lại xây dựng chăn nuôi có cần cấp phép đâu".

Khi phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi về quy mô lớn của các trang trại, ông Hưng phân trần: "Tôi mới về đây thôi nhưng được biết đây là đất nông trường, hiện nay công ty vẫn quản lý, địa phương chỉ phối hợp. Hiện tại đất vẫn chưa bàn giao về địa phương, sai phạm thì bên công ty phải chịu trách nhiệm. Ngay cả đất người dân hiện đang ở cũng chưa bàn giao, chúng tôi cũng khó xử lý.

Những công trình phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình thì mình không làm gì được, nhưng nếu họ xây cái gì đó bất thường, quá lớn thì mới can thiệp. Bây giờ họ xây nhà cũng không thể can thiệp, chỉ phạt vấn đề không thông báo với chính quyền địa phương. Chúng tôi tiếp nhận thông tin và sẽ kiểm tra, trao đổi vào buổi hôm sau".

Nếu không có biện pháp xử lý quyết liệt, những trang trại gà giữa lòng thôn Đất Đỏ sẽ tiếp tục là "quả bom mùi hôi" âm ỉ, ảnh hưởng tới môi trường sống của hàng trăm hộ dân nơi đây.

Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã đặt lịch với các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ để làm rõ về nguồn gốc và biện pháp xử lý để trả lại môi trường trong lành cho bà con nhân dân địa phương.