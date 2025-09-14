Mới nhất
Dân 'kêu trời' vì dự án đường vào Đại học Hà Nội thi công dang dở, ô nhiễm nghiêm trọng

Chủ nhật, 20:20 14/09/2025 | Đời sống
GĐXH - Dự án xây dựng tuyến đường vào Trường Đại học Hà Nội (phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) thi công dang dở đã biến khu vực xung quanh công trường thành một "điểm đen" về ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống người dân.

Dự án đường vào Đại học Hà Nội gặp khó khăn , ảnh hưởng đến đời sống người dân - Ảnh 1.

Dự án xây dựng tuyến đường vào Trường Đại học Hà Nội được khởi công từ tháng 12/2023, với thời gian thi công dự kiến 540 ngày. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội ngày 14/9/2025, dù đã quá thời hạn nhưng dự án vẫn "án binh bất động", công trường không một bóng công nhân, chỉ còn lại sự ngổn ngang, nhếch nhác và ô nhiễm.

Dự án đường vào Đại học Hà Nội gặp khó khăn , ảnh hưởng đến đời sống người dân - Ảnh 2.

Dự án có tổng chiều dài hơn 560m, gồm ba tuyến chính: Tuyến 1 dài 108,75m, rộng 23,5m, nối từ đường Nguyễn Trãi đến cổng Trường Đại học Hà Nội; tuyến 2 dài hơn 309m, rộng 17,5m, nối từ cổng Trường Đại học Hà Nội đến phố Phùng Khoang; tuyến 3 dài hơn 140m, rộng 23,5m, nối từ tuyến 2 về đường Nguyễn Trãi.

Theo ghi nhận của PV, đoạn từ đường Nguyễn Trãi nối vào cổng trường Đại học Hà Nội, thi công dang dở, mặt đường đã được rải nhựa, tuy nhiên hai bên đường vỉa hè chưa hoàn thiện, vật liệu xây dựng ngổn ngang, bụi mù mịt...

Dự án đường vào Đại học Hà Nội gặp khó khăn , ảnh hưởng đến đời sống người dân - Ảnh 6.

Tuyến 2 dài hơn 309m, rộng 17,5m, nối từ cổng Đại học Hà Nội đến phố Phùng Khoang. Dọc tuyến này, một bên là nhà dân, các hộ kinh doanh, bên còn lại là vỉa hè gần như bị "nuốt" bởi rất nhiều loại vật liệu xây dựng như ống cống, cáp điện, đá lát đường, rác thải.

Dự án đường vào Đại học Hà Nội gặp khó khăn , ảnh hưởng đến đời sống người dân - Ảnh 7.

Người dân sống quanh khu vực này cho biết, do hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện, mỗi khi mưa lớn, nhiều điểm tại khu vực dự án sẽ bị ngập nặng, biến thành ao nước tù, tụ đọng rác thải gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Đủ các loại rác, phế thải từ chợ dân sinh được vứt thẳng ra khu vực công trường cùng với nước đọng khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Máy móc thi công của dự án nằm rỉ sét nhiều tháng qua giữa "ao nước" trên đường Phùng Khoang.

Dự án đường vào Đại học Hà Nội gặp khó khăn , ảnh hưởng đến đời sống người dân - Ảnh 11.

Đến nay, điểm cuối của tuyến 2 hiện đang vướng mắc giải tỏa mặt bằng, một số hộ dân cuối tuyến chưa thỏa thuận được việc di dời.

Dự án đường vào Đại học Hà Nội gặp khó khăn , ảnh hưởng đến đời sống người dân - Ảnh 12.

Khu vực tuyến 2 nối ra đường Phùng Khoang nhiều tháng không thể thi công do vướng mặt bằng.

Dự án đường vào Đại học Hà Nội gặp khó khăn , ảnh hưởng đến đời sống người dân - Ảnh 13.

Tuyến 3, nối từ ngõ 30 Phùng Khoang ra Nguyễn Trãi cũng chưa thể thi công vì vướng mặt bằng chưa giải toả. Khu vực này hiện đang bị lấn chiếm, biến thành nơi kinh doanh của các tiểu thương trong khu vực.

Dự án đường vào Đại học Hà Nội gặp khó khăn , ảnh hưởng đến đời sống người dân - Ảnh 14.

Rác thải, nước mưa ứ động lại gần khu vực chợ dân sinh khiến ruồi, muỗi, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc...

Nguyên nhân dự án chậm tiến độ được Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đại Mỗ lý giải là do việc giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn tất. Một số diện tích đất của các hộ dân và đất hương đăng của chùa chưa được bàn giao, trong khi công tác di chuyển các công trình ngầm, nổi vẫn đang triển khai.

Dự án đường vào Đại học Hà Nội gặp khó khăn , ảnh hưởng đến đời sống người dân - Ảnh 18.

Khu vực tuyến 3 nối ra đường Nguyễn Trãi hiện vẫn còn nhiều nhà dân chưa được di dời, trở thành nơi tập kết rác thải, vật liệu xây dựng...

Dự án đường vào Đại học Hà Nội gặp khó khăn , ảnh hưởng đến đời sống người dân - Ảnh 19.

Được biết, UBND phường Đại Mỗ hiện đang vận động, tuyên truyền để các hộ dân đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nhằm sớm bàn giao mặt bằng cho dự án.

Dự án đường vào Đại học Hà Nội gặp khó khăn , ảnh hưởng đến đời sống người dân - Ảnh 20.

Dự án đường vào Trường Đại học Hà Nội dang dở không chỉ gây lãng phí về nguồn lực mà còn khiến người dân và sinh viên nơi đây vẫn tiếp tục chịu cảnh bụi bẩn, ô nhiễm hằng ngày. Dư luận kỳ vọng tiến độ dự án này sớm được đẩy nhanh, góp phần cải thiện hạ tầng, sức khỏe và đời sống của người dân.

Trung Sơn
