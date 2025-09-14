Dân 'kêu trời' vì dự án đường vào Đại học Hà Nội thi công dang dở, ô nhiễm nghiêm trọng.

Dự án xây dựng tuyến đường vào Trường Đại học Hà Nội được khởi công từ tháng 12/2023, với thời gian thi công dự kiến 540 ngày. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội ngày 14/9/2025, dù đã quá thời hạn nhưng dự án vẫn "án binh bất động", công trường không một bóng công nhân, chỉ còn lại sự ngổn ngang, nhếch nhác và ô nhiễm.