Phú Thọ: Tràn lan trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng ở Cao Dương, nhiều bao tải phân ủ trấu vứt tràn lan

Trong đó, điển hình nhất là trang trại của ông Nguyễn Văn Hà được xây dựng với quy mô lớn. Trang trại này được xây trên diện tích đất trồng cây lâu năm. Nguồn gốc đất khu đất được ông Nguyễn Văn Hà xây dựng trại quy mô lớn là đất giao khoán của Xí nghiệp Chè Lương Mỹ, thuộc Tổng Công ty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội.