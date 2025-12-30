Mới nhất
Phú Thọ: Tràn lan trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng ở Cao Dương, nhiều bao tải phân ủ trấu vứt tràn lan

Thứ ba, 15:36 30/12/2025 | Đời sống
Nhật Tân
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trên khu đất đồi thuộc thôn Nghĩa Kếp, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ, hàng loạt trang trại chăn nuôi lợn, gà được xây dựng kiên cố với nhà xưởng mái tôn, thậm chí có nơi hình thành cả khu nhà ở. Đáng lo ngại, chất thải chăn nuôi bị tập kết, xả thẳng ra môi trường, bốc mùi hôi thối nồng nặc, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm đất và nguồn nước.

Phú Thọ: Tràn lan trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng ở Cao Dương - Ảnh 1.

Tại khu đất đồi thuộc thôn Nghĩa Kếp, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ thời gian qua xuất hiện nhiều trang trại chăn nuôi lợn, gà với quy mô lớn. Theo tìm hiểu của PV, một phần khu đất này thuộc quản lý của xí nghiệp Chè Lương Mỹ (Tổng Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội).

Phú Thọ: Tràn lan trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng ở Cao Dương - Ảnh 2.

Trong đó, điển hình nhất là trang trại của ông Nguyễn Văn Hà được xây dựng với quy mô lớn. Trang trại này được xây trên diện tích đất trồng cây lâu năm. Nguồn gốc đất khu đất được ông Nguyễn Văn Hà xây dựng trại quy mô lớn là đất giao khoán của Xí nghiệp Chè Lương Mỹ, thuộc Tổng Công ty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội.

Phú Thọ: Tràn lan trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng ở Cao Dương - Ảnh 3.

Trang trại được xây dựng quy mổ khủng, xung quanh có một số ao nước. Nơi đây, người dân cũng phản ánh về tình trạng môi trường chưa đảm bảo. Được biết, ngày 01/12/2023, Chi nhánh Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam – Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội, địa chỉ tại Lô CN-B3, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội (nay là xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội) đã ký hợp đồng gia công gà thịt số 001-2023/HĐGCGT-NVH với ông Nguyễn Văn Hà (Chương Mỹ, Hà Nội).

Phú Thọ: Tràn lan trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng ở Cao Dương - Ảnh 4.

Tương tự, cách đó không xa là một trang trại được xây dựng kiên cố trên sườn đồi, bao quanh là cây cối.

Phú Thọ: Tràn lan trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng ở Cao Dương - Ảnh 5.

Khu vực trang trại này được xây dựng quy mô lớn, bên cạnh có một con đường bê tông mới được đổ và một ao nước, cùng nhiều công trình kiên cố khác.

Phú Thọ: Tràn lan trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng ở Cao Dương - Ảnh 6.
Phú Thọ: Tràn lan trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng ở Cao Dương - Ảnh 7.

Phía trước trang trại chăn nuôi xây dựng công trình kiên cố, có ao nước.

Phú Thọ: Tràn lan trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng ở Cao Dương - Ảnh 8.
Phú Thọ: Tràn lan trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng ở Cao Dương - Ảnh 9.
Phú Thọ: Tràn lan trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng ở Cao Dương - Ảnh 10.

Con đường bê tông được xây dựng qua khu đồi, độ dày khoảng 20cm, rộng khoảng 3-5m. Theo người dân thôn Nghĩa Kếp, đoạn đường này mới được đổ bê tông, chưa hoàn thiện hết, hiện xe máy có thể đi lại.

Phú Thọ: Tràn lan trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng ở Cao Dương - Ảnh 11.

Cạnh đó không xa, một trang trại quy mô khủng khác cũng đã được xây dựng lâu năm dưới chân đồi.

Phú Thọ: Tràn lan trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng ở Cao Dương - Ảnh 12.
Phú Thọ: Tràn lan trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng ở Cao Dương - Ảnh 13.
Phú Thọ: Tràn lan trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng ở Cao Dương - Ảnh 14.

Ở trang trại này, phía bên cạnh có một khu đồi mới được san gạt. Bao tải đựng vỏ chấu và phân gà bị vứt tràn lan ngoài trời, không che chắn, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Xen lấn ở đất là phân thải trực tiếp ra khu vực ngoài môi trường, không qua xử lý.

Phú Thọ: Tràn lan trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng ở Cao Dương - Ảnh 15.

Theo ghi nhận của PV, khoảng cách từ khu chăn nuôi đến khu dân cư không xa, người dân lo ngại ô nhiễm môi trường và nguồn nước sinh hoạt.

Phú Thọ: Tràn lan trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng ở Cao Dương - Ảnh 16.

Ngoài ra, trong quá trình ghi nhận, phóng viên nhận thấy loạt bao tải đựng vỏ trấu ủ phân cũng vứt tràn lan tại một khu đất trống.

Phú Thọ: Tràn lan trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng ở Cao Dương - Ảnh 17.

Một số bao tải rách, phân và vỏ trấu ra ngoài môi trường, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm. Đứng ở khu vực này, mùi bốc lên hôi thối nồng nặc.

Phú Thọ: Tràn lan trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng ở Cao Dương - Ảnh 18.

Liên quan đến loạt trang trại trên, sáng ngày 30/12, phóng viên liên hệ, phản ánh thực trạng loạt trang trại xây dựng trên đất đồi với ông Bùi Hữu Điền, Chủ tịch UBND xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ. Ông Điền cho biết đã nắm bắt thông tin phóng viên phản ánh và sẽ cho kiểm tra cụ thể rồi phản hồi sau.

Video loạt trang trại chăn nuôi quy mô lớn xây dựng ở Cao Dương, Phú Thọ:


