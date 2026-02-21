Sau sáp nhập, phiên chợ Viềng 'mua may, bán rủi' đầu năm nổi tiếng miền Bắc được tổ chức ở đâu của Ninh Bình?

Sáng 21/2 (tức mùng 5 Tết), theo ghi nhận của phóng viên, không khí tại khu vực tổ chức Chợ Viềng Xuân 2026 ở xã Hiển Khánh đã rộn ràng từ rất sớm.

Dù chợ chính chưa chính thức khai hội, song hàng chục tiểu thương đã có mặt để dựng khung sắt, căng bạt, phân lô quầy hàng. Những tấm bạt xanh, đỏ trải dài trên bãi đất trống; tiếng búa gõ chan chát, tiếng gọi nhau í ới, tiếng xe chở hàng ra vào liên tục… tất cả tạo nên bầu không khí tất bật, khẩn trương của những ngày chuẩn bị.

Khu vực cổng chào được trang hoàng nổi bật với sắc đỏ, vàng rực rỡ. Dòng chữ “Chợ Viềng Xuân Bính Ngọ 2026” nổi bật giữa không gian rộng lớn, thu hút sự chú ý của người qua lại. Bên trong khuôn viên, các gian hàng bắt đầu bày bán đa dạng mặt hàng phục vụ nhu cầu du xuân, mua sắm đầu năm như nông cụ, đồ thủ công mỹ nghệ, cây cảnh, đặc sản vùng miền.

Nhiều khu vui chơi, ẩm thực cũng được lắp đặt song song, hứa hẹn một mùa chợ sôi động.

Chờ Viềng Xuân năm 2026 sẽ được tổ chức ở xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Nhiều tiểu thương cho biết, việc chuẩn bị từ sớm giúp họ có vị trí thuận lợi, chủ động sắp xếp hàng hóa và sẵn sàng phục vụ lượng lớn người dân, du khách dự kiến đổ về trong những ngày tới. Không khí nhộn nhịp ngay từ mùng 5 Tết như báo hiệu một mùa chợ xuân đông vui, tấp nập đúng với truyền thống lâu nay.

Theo thông tin từ UBND xã Hiển Khánh, Chợ Viềng Xuân năm 2026 được tổ chức tại sân vận động Trung Thành (xã Trung Thành cũ), diễn ra trong hai ngày 23 – 24/2/2026 (tức mùng 7 và mùng 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Để tổ chức tốt phiên chợ, xã đã quy hoạch cụ thể các khu vực dành cho hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ, trông giữ phương tiện; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động trong khuôn viên chợ. Công an xã được chỉ đạo làm tốt công tác phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn điện; ngăn chặn các hành vi cờ bạc, trộm cắp.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng chú trọng kiểm tra hàng giả, hàng kém chất lượng; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, giữ gìn hình ảnh đẹp cho một phiên chợ văn hóa truyền thống.

Chợ Viềng Xuân được tổ chức nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy những tinh hoa văn hóa của cộng đồng cư dân đồng bằng Nam sông Hồng nói chung và văn hóa truyền thống của xã Hiển Khánh nói riêng. Đây cũng là dịp để người dân thể hiện những nét văn hóa đặc trưng, được kết tinh qua bao thế hệ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Chợ Viềng Xuân là phiên chợ cầu may “năm chỉ có một phiên”, mang đậm sắc thái văn hóa của nền văn minh nông nghiệp lúa nước vùng đồng bằng sông Hồng. Phiên chợ diễn ra vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng âm lịch, khoảnh khắc giao hòa giữa trời, đất và con người; giữa năm cũ và năm mới.

Chính sự “mỗi năm chỉ một phiên” ấy đã tạo nên nét độc đáo có một không hai, khiến Chợ Viềng trở thành điểm hẹn văn hóa thiêng liêng, được người dân và du khách thập phương háo hức chờ đón. Người ta đến chợ không phải để mua thật nhiều, mà để “mua may, bán rủi”, gửi gắm ước vọng về một năm mới bình an, hanh thông, đủ đầy.

Các sản phẩm bày bán tại chợ vì thế rất phong phú: từ cây giống, nông cụ - một biểu tượng cho ước mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu,... đến cây cảnh, cây thế, đồ đồng, đồ bạc của các làng nghề truyền thống, sản phẩm mây tre đan, đồ cũ, đồ cổ, cùng đặc sản thịt bò thui nổi tiếng địa phương.

Đặc biệt, ở Chợ Viềng có một nét đẹp riêng hiếm thấy: người bán không nói thách, người mua không mặc cả. Việc mua, bán được quan niệm là trao, nhận may mắn đầu năm. Chỉ cần bán được một món hàng hay mua được một vật gì đó, cả hai bên đều vui vẻ ra về, coi như đã “lấy lộc” cho cả năm.

Từ một phiên chợ của cư dân nông nghiệp, ngày nay không gian Chợ Viềng Xuân xã Hiển Khánh đã được mở rộng, thu hút đông đảo người dân nhiều ngành nghề, nhiều tỉnh, thành tham gia. Tuy vậy, tinh thần “mua may, bán rủi” vẫn là giá trị cốt lõi, làm nên sức hấp dẫn riêng có của phiên chợ đầu xuân này.

Thú chơi Chợ Viềng đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Mỗi năm, phiên chợ thu hút hàng vạn lượt du khách thập phương về du xuân, mua sắm và cầu chúc cho một năm mới bình an, phát đạt. Để rồi trong không gian giao hòa của đất trời đầu năm, niềm tin vào những điều tốt đẹp lại được thắp lên như một truyền thống không thể thiếu của mùa xuân vùng đồng bằng Nam sông Hồng.