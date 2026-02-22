Mới nhất
Trời sinh 3 con giáp có số vượng nhà đất, càng mua càng sinh tài

Chủ nhật, 07:35 22/02/2026 | Đời sống
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
GĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những con giáp càng gắn bó với nhà cửa, đất đai thì vận khí càng vượng.

Bất động sản không chỉ là nơi an cư mà còn được xem như "điểm tựa phong thủy", giúp kích hoạt tài lộc, mở rộng con đường sự nghiệp và mang lại cuộc sống sung túc, ổn định lâu dài. Dưới đây là 3 con giáp được cho là càng đầu tư nhà đất càng dễ phất lên, tiền bạc theo đó mà sinh sôi.

Con giáp Tý: Mua nhà đổi vận, tài lộc theo chân

Trời sinh 3 con giáp có số vượng nhà đất, càng mua càng sinh tài - Ảnh 1.

Theo tử vi, cung Điền Trạch của con giáp Tý thường mang nhiều cát khí, rất thuận lợi cho việc mua bán và tích lũy bất động sản. Ảnh minh họa

Trong số các con giáp, tuổi Tý nổi bật bởi sự thông minh, nhanh nhạy và khả năng nắm bắt cơ hội tài chính rất tốt.

Với người tuổi Tý, nhà cửa không chỉ là chốn đi về mà còn là nền tảng quan trọng cho sự phát triển lâu dài của sự nghiệp.

Theo tử vi, cung Điền Trạch của con giáp này thường mang nhiều cát khí, rất thuận lợi cho việc mua bán và tích lũy bất động sản.

Nhiều người tuổi Tý nhận thấy, sau khi mua nhà hoặc chuyển sang không gian sống mới, công việc trở nên hanh thông, dễ gặp quý nhân, việc làm ăn thuận lợi hơn trước.

Đặc biệt, người tuổi Tý sinh vào mùa Đông hoặc đầu Xuân, nếu sở hữu nhà hướng Nam, không gian sáng sủa, thoáng đãng thì tài lộc càng dễ hội tụ, tiền bạc đến đều đặn và bền vững.

Con giáp Mão: Đầu tư nhà cửa để nuôi dưỡng vận khí

Trời sinh 3 con giáp có số vượng nhà đất, càng mua càng sinh tài - Ảnh 2.

Theo phong thủy, tuổi Mão thuộc hành Mộc, tượng trưng cho sự sinh sôi và phát triển, nên việc đầu tư vào nhà cửa chính là cách nuôi dưỡng năng lượng tích cực. Ảnh minh họa

Mão là con giáp mang khí chất hiền hòa, tinh tế và rất coi trọng đời sống tinh thần.

Họ luôn dành nhiều tâm sức để chăm chút cho tổ ấm, bởi với tuổi Mão, môi trường sống có ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh và cảm xúc cá nhân.

Theo phong thủy, tuổi Mão thuộc hành Mộc, tượng trưng cho sự sinh sôi và phát triển, nên việc đầu tư vào nhà cửa chính là cách nuôi dưỡng năng lượng tích cực.

Càng chăm lo cho không gian sống, vận khí của con giáp tuổi Mão càng hanh thông.

Những ngôi nhà nhiều ánh sáng, hài hòa và gần gũi với thiên nhiên giúp họ cảm thấy an yên, từ đó thu hút quý nhân và mở ra cơ hội phát triển sự nghiệp.

Nếu người tuổi Mão mua hoặc xây nhà theo hướng Đông hoặc Đông Nam, vận may càng được nhân lên, gia đạo ổn định, tài sản tích lũy ngày một dồi dào.

Con giáp Dậu: Càng động đến nhà đất càng dễ sinh tài

Trời sinh 3 con giáp có số vượng nhà đất, càng mua càng sinh tài - Ảnh 3.

Theo ngũ hành, Kim sinh Thổ, mà Thổ tượng trưng cho đất đai, nhà cửa, nên tuổi Dậu càng gắn bó với bất động sản thì càng dễ sinh tài, gặp may mắn về tiền bạc. Ảnh minh họa

Tuổi Dậu là con giáp đại diện cho sự chăm chỉ, bền bỉ và tư duy thực tế. Họ không thích mạo hiểm nhưng rất giỏi tích góp và tính toán cho tương lai lâu dài.

Chính vì vậy, trong các con giáp, tuổi Dậu thường sớm sở hữu nhà cửa, đất đai và xem bất động sản là kênh đầu tư an toàn, bền vững.

Điểm đặc biệt của con giáp tuổi Dậu là mỗi lần mua thêm, tu sửa hoặc đầu tư vào nhà đất, vận khí lại có xu hướng tăng mạnh.

Theo ngũ hành, Kim sinh Thổ, mà Thổ tượng trưng cho đất đai, nhà cửa, nên tuổi Dậu càng gắn bó với bất động sản thì càng dễ sinh tài, gặp may mắn về tiền bạc.

Không ít người tuổi Dậu sau khi mua nhà hoặc chuyển nơi ở đã chứng kiến công việc khởi sắc, thăng tiến hoặc làm ăn trúng lớn.

Khi trang trí nhà cửa, các gam màu sáng như trắng, vàng kem được xem là lựa chọn phù hợp, giúp tài khí lưu thông tốt hơn.

Nhà cửa không chỉ là tài sản mà còn là "đòn bẩy" vận mệnh của các con giáp

Với ba con giáp kể trên, việc mua nhà hay đầu tư bất động sản không đơn thuần là quyết định tài chính, mà còn là cách mở vận, tích phúc cho tương lai.

Khi không gian sống ấm cúng, phong thủy hài hòa, tài khí tự nhiên hội tụ, cuộc sống ngày càng thịnh vượng, gia đạo an khang và phúc lộc cũng theo đó mà lan tỏa đến các thế hệ sau.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tam Tai 2026 "đè nặng" 3 con giáp: Càng nóng vội càng dễ mất mátTam Tai 2026 'đè nặng' 3 con giáp: Càng nóng vội càng dễ mất mát

GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, nhiều người bắt đầu quan tâm tới vận trình cá nhân, đặc biệt là những con giáp bước vào giai đoạn hạn Tam Tai 2026.

