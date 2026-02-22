Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Ngôi chùa đẹp như 'tranh vẽ' ở Ninh Bình thu hút đông đảo người dân đến chiêm bái

Chủ nhật, 17:35 22/02/2026 | Đời sống
Nhật Tân
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong tiết xuân của ngày mùng 6 Tết, Chùa Cây Thị (xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình) đón đông đảo người dân và du khách thập phương về chiêm bái, cầu bình an, may mắn.

Ngôi chùa Cây Thị ở Ninh Bình thu hút người dân chiêm bái ngày Tết 2024 - Ảnh 1.

Chùa Cây Thị là ngôi chùa có lịch sử hàng trăm năm, từng xuống cấp nghiêm trọng, đã được trùng tu, xây dựng lại từ tháng 12/2019, vừa giữ hồn chùa cổ, vừa khoác lên diện mạo mới với lối kiến trúc Á Đông hài hòa, thanh tịnh.

Ngôi chùa Cây Thị ở Ninh Bình thu hút người dân chiêm bái ngày Tết 2024 - Ảnh 2.

Ngay từ sáng sớm mùng 6 Tết, dòng người đã nườm nượp đổ về chùa Cây Thị để chiêm bái, cầu một năm mới an lành, thuận hòa.

Ngôi chùa Cây Thị ở Ninh Bình thu hút người dân chiêm bái ngày Tết 2024 - Ảnh 3.

Khuôn viên chùa rộng rãi, sạch đẹp, những hàng cây xanh mướt tỏa bóng mát, tạo nên cảm giác yên bình, tách biệt khỏi nhịp sống ồn ã bên ngoài.

Ngôi chùa Cây Thị ở Ninh Bình thu hút người dân chiêm bái ngày Tết 2024 - Ảnh 4.

Chính điện trang nghiêm, nơi Phật tử và du khách thành kính dâng hương, gửi gắm ước nguyện đầu năm về sức khỏe, bình an và hạnh phúc

Ngôi chùa Cây Thị ở Ninh Bình thu hút người dân chiêm bái ngày Tết 2024 - Ảnh 5.

Kiến trúc chùa kết hợp hài hòa tinh thần văn hóa Á Đông với đường nét truyền thống, mái ngói cong, họa tiết rồng phượng và gam màu trầm ấm.

Ngôi chùa Cây Thị ở Ninh Bình thu hút người dân chiêm bái ngày Tết 2024 - Ảnh 6.

Bên trong chùa được trang trí đẹp mắt, trang nghiêm.

Ngôi chùa Cây Thị ở Ninh Bình thu hút người dân chiêm bái ngày Tết 2024 - Ảnh 7.

Không chỉ mang vẻ đẹp như "tranh vẽ", trong khuôn viên chùa còn có cây Thị cổ thụ có chu vi gốc khoảng 2,2m, cao hơn 10m. Năm 2024, Viện Nghiên cứu công nghiệp rừng (thuộc Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam) đã xác định cây có tuổi đời khoảng 372 năm.

Ngôi chùa Cây Thị ở Ninh Bình thu hút người dân chiêm bái ngày Tết 2024 - Ảnh 8.

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), đông đảo người dân đến chùa Cây Thị cầu may.

Ngôi chùa Cây Thị ở Ninh Bình thu hút người dân chiêm bái ngày Tết 2024 - Ảnh 9.
Ngôi chùa Cây Thị ở Ninh Bình thu hút người dân chiêm bái ngày Tết 2024 - Ảnh 10.

Du khách thập phương ghi lại khoảnh khắc đầu năm tại không gian kiến trúc độc đáo, nơi mỗi góc nhỏ đều toát lên vẻ đẹp trang nhã, thanh cao.

Ngôi chùa Cây Thị ở Ninh Bình thu hút người dân chiêm bái ngày Tết 2024 - Ảnh 11.
Ngôi chùa Cây Thị ở Ninh Bình thu hút người dân chiêm bái ngày Tết 2024 - Ảnh 12.
Ngôi chùa Cây Thị ở Ninh Bình thu hút người dân chiêm bái ngày Tết 2024 - Ảnh 13.

Góc chùa cổ được gìn giữ sau quá trình trùng tu từ tháng 12/2019, lưu giữ dấu tích thời gian và giá trị lịch sử hàng trăm năm.

Ngôi chùa Cây Thị ở Ninh Bình thu hút người dân chiêm bái ngày Tết 2024 - Ảnh 14.

Cách đó không xa, chùa Địa Tạng Phi Lai Tự cũng thu hút đông đảo người dân, du khách đến vãn cảnh chùa.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Gợi ý 16 địa điểm đi lễ chùa đầu năm ở Hà Nội “cầu bình an, cầu may, cầu duyên”

Gợi ý 16 địa điểm đi lễ chùa đầu năm ở Hà Nội “cầu bình an, cầu may, cầu duyên”

Cận cảnh ngôi chùa nằm dưới chân núi Chương Sơn ở Ninh Bình còn lưu giữ báu vật 1.000 năm tuổi

Cận cảnh ngôi chùa nằm dưới chân núi Chương Sơn ở Ninh Bình còn lưu giữ báu vật 1.000 năm tuổi

Chiêm ngắm 'báu vật xanh' hàng trăm tuổi 'ngự' tại chùa Tháp ở Ninh Bình

Chiêm ngắm 'báu vật xanh' hàng trăm tuổi 'ngự' tại chùa Tháp ở Ninh Bình

Khám phá chùa Keo không có sư thầy tại làng Hành Thiện, tỉnh Ninh Bình

Khám phá chùa Keo không có sư thầy tại làng Hành Thiện, tỉnh Ninh Bình

Lễ Vu lan xúc động tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng

Lễ Vu lan xúc động tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng

Cùng chuyên mục

Không cần hộ chiếu (passport), năm 2026 công dân có thể dùng loại giấy tờ này để xuất nhập cảnh?

Không cần hộ chiếu (passport), năm 2026 công dân có thể dùng loại giấy tờ này để xuất nhập cảnh?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh công dân bắt buộc phải xuất trình hộ chiếu hoặc giấy thông hành. Năm 2026, công dân có thể dùng loại giấy tờ nào thay thế hộ chiếu?

Tháng sinh Âm lịch của người quyết đoán: Số mệnh tôi luyện thành người dẫn đầu

Tháng sinh Âm lịch của người quyết đoán: Số mệnh tôi luyện thành người dẫn đầu

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Có những tháng sinh Âm lịch gắn với mẫu người bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, càng đối diện nghịch cảnh càng thể hiện rõ sự dũng cảm và quyết đoán.

Trời sinh 3 con giáp có số vượng nhà đất, càng mua càng sinh tài

Trời sinh 3 con giáp có số vượng nhà đất, càng mua càng sinh tài

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những con giáp càng gắn bó với nhà cửa, đất đai thì vận khí càng vượng.

Những loại giấy tờ không thể thiếu khi làm hộ chiếu (passport) năm 2026

Những loại giấy tờ không thể thiếu khi làm hộ chiếu (passport) năm 2026

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hộ chiếu (passport) là giấy tờ cá nhân không thể thiếu với những ai có nhu cầu đi nước ngoài. Năm 2026, làm hộ chiếu (passport) cần những loại giấy tờ gì?

Chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà khiến 6 người mất tích

Chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà khiến 6 người mất tích

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Tối 21/2, một vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng vừa xảy ra tối nay tại hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai) khi một chiếc phà chở đá va chạm mạnh với tàu chở khách, khiến phương tiện này bị đắm và 6 người hiện vẫn đang mất tích.

Nơi những người thầy thuốc tiếp tục một 'cuộc chiến' (kỳ cuối): Gác đêm hòa bình

Nơi những người thầy thuốc tiếp tục một 'cuộc chiến' (kỳ cuối): Gác đêm hòa bình

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Phía sau những người lính năm xưa là những bàn tay lặng lẽ giữ lửa tri ân. Giữa những hành lang sáng đèn suốt đêm, họ thay nhau trực, chăm từng bữa ăn, giấc ngủ, để những thương, bệnh binh không bao giờ thấy mình bị lãng quên trong hòa bình.

Sau sáp nhập, phiên chợ Viềng 'mua may, bán rủi' đầu năm nổi tiếng miền Bắc được tổ chức ở đâu của Ninh Bình?

Sau sáp nhập, phiên chợ Viềng 'mua may, bán rủi' đầu năm nổi tiếng miền Bắc được tổ chức ở đâu của Ninh Bình?

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Những ngày đầu xuân Bính Ngọ, bãi đất tổ chức Chợ Viềng Xuân ở xã Hiển Khánh (Ninh Bình) đã rộn ràng sắc bạt đỏ xanh và tiếng người gọi nhau í ới. Tất cả đang sẵn sàng cho phiên chợ “mua may, bán rủi”, nơi mỗi người tìm về để gửi gắm niềm tin và hy vọng cho một năm mới đủ đầy.

Công an TPHCM nhanh chóng tìm lại xe máy cho một cô gái

Công an TPHCM nhanh chóng tìm lại xe máy cho một cô gái

Đời sống - 23 giờ trước

Khi từ quán ăn trở ra, chị T.A hốt hoảng khi xe máy của mình biến mất. Dù vậy, Công an phường Tân Định nhanh chóng đã tìm ra.

Người dân nô nức về Phủ Dầy ở Ninh Bình cầu may đầu xuân

Người dân nô nức về Phủ Dầy ở Ninh Bình cầu may đầu xuân

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Những ngày đầu năm mới, hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã tìm về Phủ Dầy (xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình) dâng hương, cầu bình an, tài lộc.

Xe khách mắc 3 vi phạm trong 1 lần kiểm tra, tổng mức phạt trên 100 triệu

Xe khách mắc 3 vi phạm trong 1 lần kiểm tra, tổng mức phạt trên 100 triệu

Đời sống - 1 ngày trước

Kiểm tra đột xuất xe khách trên cao tốc, lực lượng chức năng ghi nhận 3 vi phạm về điều kiện lái xe và thiết bị bắt buộc, tổng mức phạt 104,5 triệu đồng.

Xem nhiều

Trời sinh 3 con giáp có số vượng nhà đất, càng mua càng sinh tài

Trời sinh 3 con giáp có số vượng nhà đất, càng mua càng sinh tài

Đời sống

GĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những con giáp càng gắn bó với nhà cửa, đất đai thì vận khí càng vượng.

Sau sáp nhập, phiên chợ Viềng 'mua may, bán rủi' đầu năm nổi tiếng miền Bắc được tổ chức ở đâu của Ninh Bình?

Sau sáp nhập, phiên chợ Viềng 'mua may, bán rủi' đầu năm nổi tiếng miền Bắc được tổ chức ở đâu của Ninh Bình?

Đời sống
Tháng sinh Âm lịch của người quyết đoán: Số mệnh tôi luyện thành người dẫn đầu

Tháng sinh Âm lịch của người quyết đoán: Số mệnh tôi luyện thành người dẫn đầu

Đời sống
Chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà khiến 6 người mất tích

Chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà khiến 6 người mất tích

Đời sống
Người dân nô nức về Phủ Dầy ở Ninh Bình cầu may đầu xuân

Người dân nô nức về Phủ Dầy ở Ninh Bình cầu may đầu xuân

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top