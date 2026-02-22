Ngôi chùa đẹp như 'tranh vẽ' ở Ninh Bình thu hút đông đảo người dân đến chiêm bái
GĐXH - Trong tiết xuân của ngày mùng 6 Tết, Chùa Cây Thị (xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình) đón đông đảo người dân và du khách thập phương về chiêm bái, cầu bình an, may mắn.
Du khách thập phương ghi lại khoảnh khắc đầu năm tại không gian kiến trúc độc đáo, nơi mỗi góc nhỏ đều toát lên vẻ đẹp trang nhã, thanh cao.
Góc chùa cổ được gìn giữ sau quá trình trùng tu từ tháng 12/2019, lưu giữ dấu tích thời gian và giá trị lịch sử hàng trăm năm.
