Người lao động lại sắp được nghỉ dài 7 ngày?
GĐXH - Sắp tới, người lao động lại được nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và ngày Chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 1/5.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, người lao động sẽ lại được nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và ngày Chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 1/5.
Bộ luật Lao động 2019 quy định, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết hằng năm. Cụ thể, Điều 112 nêu rõ các dịp nghỉ gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày), Quốc khánh 2/9 (2 ngày) và Giỗ tổ Hùng Vương (1 ngày, 10/3 âm lịch).
Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài các ngày trên, còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền và 1 ngày Quốc khánh của nước mình.
Bên cạnh đó, Điều 111 quy định mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày lễ, Tết thì sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.
Theo quy định nêu trên, năm 2026 ngày Giỗ tổ Hùng Vương rơi vào Chủ nhật (26/4 dương lịch). Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4). Tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, từ thứ Bảy 25/4 đến hết thứ hai 27/4.
Năm 2026, hai ngày lễ lớn là 30/4 và 1/5 rơi vào thứ Năm và thứ Sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ Bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết ngày 3/5 (tính cả hai ngày cuối tuần).
Theo đó, cộng tổng số ngày kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và ngày 30/4 - 1/5, người lao động được nghỉ đến 7 ngày.
Điểm đáng lưu ý là hai kỳ nghỉ này khá gần nhau. Người lao động vừa nghỉ xong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ đi làm lại 2 ngày rồi được nghỉ tiếp dịp 30/4-1/5.
Cũng theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm thêm dịp lễ, tết được hưởng mức lương theo quy định:
- Nếu người lao động đi làm vào ban ngày thì được hưởng mức lương gồm:
+ 300% mức tiền lương đi làm thêm vào ngày lễ.
+ 100% mức tiền lương làm việc của ngày bình thường.
- Nếu người lao động đi làm vào ban đêm thì được hưởng mức lương gồm:
+ 300% mức tiền lương đi làm thêm vào ngày lễ.
+ 100% mức tiền lương làm việc của ngày bình thường.
+ 30% mức tiền lương đi làm thêm vào ban đêm.
+ 60% mức tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm.
Như vậy, người lao động đi làm vào ngày lễ sẽ được nhận mức lương như sau:
- Nếu người lao động thêm giờ vào ban ngày thì người lao động được hưởng ít nhất bằng 400% tiền lương.
- Nếu người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì người lao động được hưởng ít bằng 490% tiền lương.
