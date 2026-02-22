Những loại giấy tờ không thể thiếu khi làm hộ chiếu (passport) năm 2026

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Hộ chiếu (passport) là gì?

Theo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định hộ chiếu (passport) là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân.

Hộ chiếu có gắn chíp điện tử là hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký số của người cấp.

Có mấy loại hộ chiếu?

Theo quy định tại Thông tư 73/2021/TT-BCA, hộ chiếu có 3 loại gồm:

- Hộ chiếu ngoại giao, trang bìa màu nâu đỏ (mẫu HCNG): Cấp cho quan chức cấp cao của Nhà nước được quy định tại Điều 8 Luật Xuất nhập cảnh; được cơ quan, người có thẩm quyền cử hoặc cho phép ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ công tác.

- Hộ chiếu công vụ, trang bìa màu xanh lá cây đậm (mẫu HCCV): Cấp cho đối tượng thuộc Điều 9 Luật Xuất nhập cảnh như cán bộ, công chức, viên chức, Công an, Quân đội… được cơ quan, người có thẩm quyền cử hoặc cho phép ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ công tác.

- Hộ chiếu phổ thông, trang bìa màu xanh tím (mẫu HCPT): Cấp cho công dân Việt Nam.

Hộ chiếu (passport) là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh. Ảnh minh họa: TL

Bên cạnh đó, mẫu hộ chiếu còn chia ra làm 02 loại:

- Hộ chiếu có gắn chíp điện tử;

- Hộ chiếu không gắn chíp điện tử.

Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên được lựa chọn cấp hộ chiếu không gắn chíp hoặc hộ chiếu có gắn chíp. Riêng công dân chưa đủ 14 tuổi hoặc hộ chiếu được cấp theo thủ tục rút gọn thì chỉ được cấp hộ chiếu không gắn chíp điện tử.

Các giấy tờ cần thiết khi làm hộ chiếu (passport) 2026

Sau đây là những giấy tờ mà công dân cần chuẩn bị trước khi bắt đầu đăng ký hộ chiếu (passport):

Hồ sơ làm hộ chiếu (passport) lần đầu (nộp trực tiếp)

- Điền Mẫu TK01 (có thể khai online trên Cổng dịch vụ Công quốc gia hoặc điền trực tiếp tại nơi làm hộ chiếu).

Bạn có thể chọn nơi làm hộ chiếu tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh/thành phố nơi thường trú/tạm trú.

- 2 ảnh 4x6cm, nền trắng, chụp trong 6 tháng, mặt nhìn thẳng, không đeo kính.

- Xuất trình bản gốc thẻ căn cước công dân.

- Xuất trình bản gốc đăng ký thường trú/tạm trú để đối chiếu.

Hồ sơ làm hộ chiếu (passport) online

-1 ảnh 4x6cm (file JPEG, 300 DPI).

- Ảnh chụp 2 mặt CCCD có chip (file).

- Tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2.

- Khai báo thông tin online.

Hồ sơ làm hộ chiếu (passport) cho trẻ em dưới 14 tuổi

- Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu quy định (kể cả cấp chung hộ chiếu với mẹ, cha hoặc cấp riêng) đều phải được Công an xã, phường nơi trẻ em đó thường trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh

- Trường hợp đề nghị cấp chung hộ chiếu với mẹ hoặc cha thì nộp 01 bản sao giấy khai sinh (mang theo bản chính để đối chiếu) và 04 ảnh cỡ 3×4 cm

- Trường hợp đề nghị cấp riêng hộ chiếu thì nộp 01 tờ khai theo mẫu quy định (mẹ, cha khai và ký tên vào tờ khai); 01 bản sao giấy khai sinh và 4 ảnh cỡ 4×6 cm

- Trường hợp không còn mẹ, cha thì mẹ, cha nuôi hoặc người đỡ đầu (có giấy tờ chứng minh là người đỡ đầu hoặc mẹ, cha nuôi hợp pháp) khai và ký tên vào tờ khai

- Thẻ căn cước của cha hoặc mẹ (bản gốc).

- Tài khoản VNeID của cha/mẹ.

Người dân có thể làm hộ chiếu (passport) online. Ảnh minh họa: TL

Hướng dẫn thủ tục làm hộ chiếu (passport) online

Người dân có thể làm hộ chiếu online qua Cổng dịch vụ công của Bộ Công an mà không cần đến trực tiếp cơ quan xuất nhập cảnh để nộp hồ sơ.

Trình tự thủ tục làm hộ chiếu online như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ chuẩn bị tương tự như làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan xuất nhập cảnh.

Bước 2: Đăng nhập Cổng dịch vụ công Bộ Công an tại địa chỉ: https://dichvucong.bocongan.gov.vn/

Bước 3: Tìm kiếm dịch vụ cấp hộ chiếu để nộp hồ sơ.

Bước 4: Điền đầy đủ thông tin và tải hồ sơ theo hướng dẫn.

Bước 5: Thanh toán lệ phí trực tuyến theo quy định.

Bước 6: Nhận kết quả.

Nhận trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc nhận tại nhà nếu đăng ký nhận hộ chiếu qua dịch vụ bưu chính.

Thời hạn của hộ chiếu (passport) được quy định thế nào?

Theo Luật Xuất nhập cảnh, thời hạn của hộ chiếu được quy định như sau:

- Hộ chiếu phổ thông cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm và không được gia hạn.

- Hộ chiếu phổ thông cấp cho người chưa đủ 14 tuổi có thời hạn 05 năm và không được gia hạn.

- Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn.

- Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có thời hạn từ 01 - 05 năm; được gia hạn 01 lần không quá 03 năm.

