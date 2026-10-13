Chiêm ngưỡng mâm cơm gia đình của mẹ đảm Hà Nội: Phía sau là câu chuyện khiến nhiều người đồng cảm

Ảnh chị Hoàng Bích Thủy ở Hà Nội bên những mâm cơm gia đình do chị chia sẻ. Các mâm cơm với nhiều món ăn quen thuộc gợi ý thực đơn gia đình, món ngon mỗi ngày và không khí quây quần ấm áp của bữa cơm Việt.

Trong nhịp sống bận rộn, bữa cơm gia đình đôi khi chỉ đơn giản là vài món ăn quen thuộc, được chuẩn bị sau một ngày làm việc. Thế nhưng, với nhiều gia đình, đó lại là khoảng thời gian quý giá để mọi người ngồi lại bên nhau, chia sẻ những chuyện vui buồn và cảm nhận sự quan tâm qua từng món ăn.

Với chị Hoàng Bích Thủy, một người mẹ đảm đang sống tại Hà Nội, căn bếp không chỉ là nơi chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà mà còn là không gian lưu giữ những kỷ niệm trong hành trình trưởng thành của các con. Những mâm cơm chị chia sẻ mang tinh thần gần gũi, không đặt nặng sự cầu kỳ mà hướng đến cảm giác ngon miệng, ấm cúng và phù hợp với nhịp sống thường ngày.

Mâm cơm gia đình – nơi những câu chuyện nhỏ được sẻ chia

Chia sẻ trong cộng đồng yêu bếp, chị Hoàng Bích Thủy cho biết mỗi lần ghé thăm những căn bếp của các thành viên, chị đều cảm nhận được sự ấm áp từ cách mọi người chăm chút cho những người thân yêu. Vì thế, chị muốn gửi đến mọi người những mâm cơm nhà do mình chuẩn bị, như một cách góp thêm ý tưởng cho những ngày chưa biết nấu món gì.

"Với tôi bàn ăn gia đình không đơn thuần là nơi mọi người cùng thưởng thức món ngon. Đó còn là nơi những câu chuyện tưởng chừng vụn vặt trong ngày có cơ hội được bắt đầu. Đôi khi, chỉ một câu hỏi về chuyện ở lớp, một điều con đang thắc mắc hay một chuyện nhỏ vừa xảy ra cũng đủ khiến bữa cơm trở nên rôm rả hơn" - Chị Hoàng Bích Thuỷ chia sẻ.

Chị Hoàng Bích Thủy (Hà Nội), người chia sẻ những mâm cơm gia đình giản dị, đẹp mắt và bí quyết vun đắp sự gắn kết giữa các thành viên qua từng bữa ăn.

Chị Thuỷ cho biết thêm, có những hôm, bố mẹ hỏi han cả buổi nhưng chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn từ con. Vậy mà khi cả nhà ngồi ăn, con lại bất chợt kể đủ chuyện ở trường, chuyện bạn bè hay những điều mình đang suy nghĩ.

Những khoảnh khắc ấy khiến chị nhận ra rằng đôi khi, điều con cần không phải một lời khuyên ngay lập tức mà chỉ đơn giản là có người lắng nghe. Bố mẹ cũng cần học cách kiên nhẫn, để con kể hết câu chuyện theo cách của mình, thay vì vội vàng phân tích đúng sai hay biến mọi lời tâm sự thành một bài học.

Bởi vậy, những bữa cơm nhà đối với chị không nhất thiết phải có thật nhiều món ngon hay được bày biện đẹp mắt. Điều đáng quý hơn cả là các thành viên có thời gian ngồi cạnh nhau, cùng thưởng thức bữa ăn và chia sẻ những điều bình dị trong cuộc sống.

Không cần mâm cao cỗ đầy, bữa cơm ngon bắt đầu từ sự chăm chút

Cuộc sống của những gia đình có con nhỏ thường đi cùng nhiều công việc không tên. Sau giờ làm, người lớn còn phải thu xếp việc nhà, chăm sóc con cái và chuẩn bị bữa ăn. Vì thế, không phải ngày nào căn bếp cũng đỏ lửa với những món ăn cầu kỳ.

Trao đổi với PV, chị Thuỷ cho biết: "Có hôm đi làm về muộn, chị ưu tiên nấu những món nhanh gọn. Khi mệt mỏi, bữa cơm được giản tiện hơn; đôi lúc cả nhà muốn đổi vị, chị cũng không ngại gọi đồ ăn bên ngoài".

Cách chia sẻ chân thực ấy khiến những mâm cơm gia đình trở nên gần gũi. Bởi một bữa ăn ấm áp không nhất thiết phải hoàn hảo, càng không phải cuộc chạy đua xem nhà nào nấu được nhiều món hơn. Tùy quỹ thời gian, điều kiện và khẩu vị của các thành viên, mỗi gia đình đều có thể tìm ra cách tổ chức bữa ăn phù hợp với mình.

Thay vì tạo áp lực phải nấu thật nhiều món mỗi ngày, các gia đình có thể bắt đầu từ những thực đơn vừa sức, kết hợp món mặn, rau xanh và canh theo nhu cầu. Khi có thêm thời gian, mọi người có thể thử món mới hoặc thay đổi cách chế biến để bữa ăn phong phú hơn.

Quan trọng hơn, việc chuẩn bị bữa cơm nên là một phần tự nhiên của cuộc sống gia đình, không trở thành gánh nặng khiến người đứng bếp luôn cảm thấy mệt mỏi. Sự sẻ chia trong việc nấu nướng, dọn dẹp và chăm sóc nhà cửa cũng là cách để các thành viên cùng vun đắp tổ ấm.

Chiêm ngưỡng những mâm cơm nhà của mẹ đảm Hoàng Bích Thủy

Từ những chia sẻ về căn bếp và cuộc sống gia đình, chị Hoàng Bích Thủy mang đến những mâm cơm nhà để mọi người tham khảo khi muốn đổi món cho cả nhà. Mỗi mâm cơm là một gợi ý gần gũi, giúp người nội trợ có thêm cảm hứng chuẩn bị bữa ăn hằng ngày mà không nhất thiết phải tìm kiếm những công thức quá phức tạp.

Không chỉ có câu chuyện về món ăn, điều làm nên sức hấp dẫn của những mâm cơm gia đình còn là cảm giác thân thuộc: cả nhà cùng ngồi xuống, gắp cho nhau một miếng ngon và kể về những chuyện đã xảy ra trong ngày.

Dưới đây là những mâm cơm do chị Hoàng Bích Thủy chia sẻ. Bạn đọc có thể tham khảo cách kết hợp món ăn, lựa chọn thực đơn phù hợp với khẩu vị gia đình và tìm thêm ý tưởng cho căn bếp của mình.

Mâm cơm gia đình 1

Nộm rau muống lạc rang: Ngọn rau muống luộc giòn sần sật trộn chua ngọt, rắc ngập lạc rang bùi béo cùng vài lát ớt đỏ tươi cay nồng, là món gỏi dân dã chống ngấy cực kỳ hiệu quả.

Ngọn rau muống luộc giòn sần sật trộn chua ngọt, rắc ngập lạc rang bùi béo cùng vài lát ớt đỏ tươi cay nồng, là món gỏi dân dã chống ngấy cực kỳ hiệu quả. Sườn xào chua ngọt: Từng miếng sườn chặt nhỏ đảo săn vàng ươm, đượm sốt sền sệt óng ánh dậy mùi hành tỏi phi, hương vị đậm đà đưa cơm tuyệt đối.

Từng miếng sườn chặt nhỏ đảo săn vàng ươm, đượm sốt sền sệt óng ánh dậy mùi hành tỏi phi, hương vị đậm đà đưa cơm tuyệt đối. Đậu phụ rán vàng giòn: Đậu hũ cắt miếng vuông vức chiên phồng xốp, lớp vỏ vàng ruộm bắt mắt bọc lấy phần ruột mềm mịn, béo ngậy nóng hổi.

Đậu hũ cắt miếng vuông vức chiên phồng xốp, lớp vỏ vàng ruộm bắt mắt bọc lấy phần ruột mềm mịn, béo ngậy nóng hổi. Canh nước rau muống luộc vắt chanh: Bát nước luộc rau màu xanh vàng thanh khiết, vị chua mát dịu nhẹ của chanh tươi giúp giải nhiệt hoàn hảo cho mâm cơm trưa hè.

Bát nước luộc rau màu xanh vàng thanh khiết, vị chua mát dịu nhẹ của chanh tươi giúp giải nhiệt hoàn hảo cho mâm cơm trưa hè. Cà pháo muối giòn: Bát cà pháo trái tròn ngâm giòn tan điểm thêm ớt đỏ cay the, món kèm thân quen làm tròn đầy phong vị bữa cơm gia đình truyền thống.

Bát cà pháo trái tròn ngâm giòn tan điểm thêm ớt đỏ cay the, món kèm thân quen làm tròn đầy phong vị bữa cơm gia đình truyền thống. Nước mắm tỏi ớt: Chén nước mắm pha màu hổ phách điểm xuyết lát ớt tươi rực rỡ, cân bằng giữa vị mặn và cay giúp chấm đậu hay thịt thêm đậm đà.

Chén nước mắm pha màu hổ phách điểm xuyết lát ớt tươi rực rỡ, cân bằng giữa vị mặn và cay giúp chấm đậu hay thịt thêm đậm đà. Thanh long trắng tạo hình bông hoa: Từng miếng thanh long ruột trắng được tỉ mỉ tạo hình cánh hoa xinh xắn, vị ngọt thanh mát mọng nước khép lại bữa ăn ấm cúng.

Mâm cơm nhà với những món ăn quen thuộc được mẹ đảm Hoàng Bích Thủy chăm chút, góp phần tạo nên những bữa ăn ấm cúng.

Mâm cơm gia đình 2

Gà xào sả ớt lá chanh: Thịt gà lọc xương thái miếng vừa ăn, xào săn thơm nức mũi cùng sả bào, ớt cay nồng và lá chanh thái nhỏ quyện đều đậm đà đưa cơm.

Thịt gà lọc xương thái miếng vừa ăn, xào săn thơm nức mũi cùng sả bào, ớt cay nồng và lá chanh thái nhỏ quyện đều đậm đà đưa cơm. Nem thính bì heo : Bì và thịt heo thái sợi mỏng trộn thính gạo rang vàng bùi thơm, điểm xuyết tỏi ớt thái lát, lót lá chuối dân dã đậm đà hương vị truyền thống.

: Bì và thịt heo thái sợi mỏng trộn thính gạo rang vàng bùi thơm, điểm xuyết tỏi ớt thái lát, lót lá chuối dân dã đậm đà hương vị truyền thống. Lá sung và lá mơ lông ăn kèm: Mẹt lá sung non và lá mơ tím tươi rói, dùng cuộn cùng nem thính tạo nên vị chát ngọt bùi béo bùng nổ vị giác.

Mẹt lá sung non và lá mơ tím tươi rói, dùng cuộn cùng nem thính tạo nên vị chát ngọt bùi béo bùng nổ vị giác. Bánh khúc: Những nắm cơm trắng dẻo thơm được bọc quanh phần nhân trứng thịt đậm đà, cắt khoanh vừa miệng trên nền lá chuối xanh.

Những nắm cơm trắng dẻo thơm được bọc quanh phần nhân trứng thịt đậm đà, cắt khoanh vừa miệng trên nền lá chuối xanh. Rau muống luộc: Đĩa rau muống non luộc chín tới xanh mướt mọng nước, giữ trọn vị thanh mát tự nhiên của món rau quen thuộc.

Đĩa rau muống non luộc chín tới xanh mướt mọng nước, giữ trọn vị thanh mát tự nhiên của món rau quen thuộc. Canh nước rau muống dầm sấu: Bát nước canh trong veo dầm vài quả sấu chua thanh dịu ngọt, giải nhiệt tức thì cho bữa cơm trưa ngày nắng.

Bát nước canh trong veo dầm vài quả sấu chua thanh dịu ngọt, giải nhiệt tức thì cho bữa cơm trưa ngày nắng. Cà pháo muối giòn: Bát cà pháo trái tròn mọng nước ngâm chua giòn sần sật điểm lát ớt cay tê, món kèm dân dã không thể thiếu của bữa cơm nhà.

Bát cà pháo trái tròn mọng nước ngâm chua giòn sần sật điểm lát ớt cay tê, món kèm dân dã không thể thiếu của bữa cơm nhà. Tương ớt và nước mắm chấm nem: Hai chén gia vị gồm tương ớt đỏ tươi cay nồng và nước mắm chua ngọt pha tỏi ớt, chấm cùng nem thính hay cơm nắm đều tròn vị.

Gợi ý mâm cơm gia đình với cách kết hợp nhiều món ăn, giúp người nội trợ có thêm ý tưởng làm mới thực đơn mỗi ngày.

Mâm cơm gia đình 3

Thịt ba chỉ kho tàu: Từng miếng thịt ba chỉ cắt vuông vắn kho săn màu cánh gián đậm đà, phần nạc mềm ngậy đan xen lớp mỡ trong veo béo bùi, chan cùng cơm nóng cực kỳ đưa cơm.

Từng miếng thịt ba chỉ cắt vuông vắn kho săn màu cánh gián đậm đà, phần nạc mềm ngậy đan xen lớp mỡ trong veo béo bùi, chan cùng cơm nóng cực kỳ đưa cơm. Trứng gà luộc lòng đào xếp hàng: Đĩa trứng gà luộc lòng đào bổ đôi đều tăm tắp, lòng đỏ dẻo quánh vàng ươm béo ngậy, dùng dầm nước mắm ớt chấm rau luộc chuẩn vị cơm nhà.

Đĩa trứng gà luộc lòng đào bổ đôi đều tăm tắp, lòng đỏ dẻo quánh vàng ươm béo ngậy, dùng dầm nước mắm ớt chấm rau luộc chuẩn vị cơm nhà. Bắp cải luộc: Bắp cải thái nhỏ luộc chín tới giữ được màu xanh non mát mắt cùng vị ngọt thanh tự nhiên, kết hợp hoàn hảo cùng trứng luộc dầm mắm.

Bắp cải thái nhỏ luộc chín tới giữ được màu xanh non mát mắt cùng vị ngọt thanh tự nhiên, kết hợp hoàn hảo cùng trứng luộc dầm mắm. Nước canh bắp cải luộc: Bát nước canh luộc trong veo điểm vài cọng bắp cải thanh ngọt, mang lại cảm giác thanh mát và nhẹ bụng cho bữa ăn.

Bát nước canh luộc trong veo điểm vài cọng bắp cải thanh ngọt, mang lại cảm giác thanh mát và nhẹ bụng cho bữa ăn. Đậu sốt cà chua: Đậu hũ mềm béo được om ngập trong sốt cà chua đỏ au sánh mịn đậm đà, vị chua ngọt dịu nhẹ đưa cơm.

Đậu hũ mềm béo được om ngập trong sốt cà chua đỏ au sánh mịn đậm đà, vị chua ngọt dịu nhẹ đưa cơm. Nước mắm ớt dầm trứng & Tương ớt chấm kèm: Chén nước mắm ngon dầm trứng lòng đào béo ngậy thơm nồng cùng chén sốt tương đỏ tươi cay the, giúp tròn vị từng món ăn trên mâm.

Chén nước mắm ngon dầm trứng lòng đào béo ngậy thơm nồng cùng chén sốt tương đỏ tươi cay the, giúp tròn vị từng món ăn trên mâm. Cà chua bi tráng miệng đa sắc: Bát cà chua bi tươi ngon kết hợp giữa các sắc đỏ, cam, vàng và nâu socola, từng quả căng mọng giòn ngọt thanh mát khép lại bữa cơm ấm cúng.

Những món ngon mỗi ngày trong bữa cơm nhà không cần quá cầu kỳ nhưng vẫn mang đến cảm giác gần gũi, thân thuộc.





Mâm cơm gia đình 4

Thịt nạc lợn luộc dầm sấu: Thịt nạc thái mỏng mềm ngọt, luộc chín tới ngấm vị chua thanh dịu nhẹ từ sấu non, ăn thanh mát và không hề bị ngấy.

Thịt nạc thái mỏng mềm ngọt, luộc chín tới ngấm vị chua thanh dịu nhẹ từ sấu non, ăn thanh mát và không hề bị ngấy. Đậu phụ rán vàng: Đậu hũ cắt miếng vừa ăn chiên phồng xốp, lớp ngoài vàng ruộm giòn dai, bên trong mềm béo bùi ngậy nóng hổi.

Đậu hũ cắt miếng vừa ăn chiên phồng xốp, lớp ngoài vàng ruộm Cá cơm rim mặn ngọt: Đĩa cá cơm khô nhỏ nhắn kho rim keo lại màu cánh gián đậm đà, thịt cá dai dai giòn giòn đượm vị mặn ngọt cay nhẹ, cực kỳ bắt cơm.

Đĩa cá cơm khô nhỏ nhắn kho rim keo lại màu cánh gián đậm đà, thịt cá dai dai giòn giòn đượm vị mặn ngọt cay nhẹ, cực kỳ bắt cơm. Rau muống xào tỏi: Những cọng rau muống non xanh bóng xào nhanh trên lửa lớn, giòn ngọt thơm nức mũi mùi tỏi phi đập dập.

Những cọng rau muống non xanh bóng xào nhanh trên lửa lớn, giòn ngọt thơm nức mũi mùi tỏi phi đập dập. Canh nước luộc rau vắt chanh: Bát nước luộc rau màu xanh nhạt trong vắt thanh mát, giúp giải nhiệt và đưa cơm hoàn hảo cho bữa ăn ngày hè.

Bát nước luộc rau màu xanh nhạt trong vắt thanh mát, giúp giải nhiệt và đưa cơm hoàn hảo cho bữa ăn ngày hè. Cà pháo muối xổi chua cay: Cà pháo bổ đôi ngâm chua giòn tan cùng ớt đỏ và tỏi gừng băm nhỏ, món ăn kèm quen thuộc giúp mâm cơm gia đình thêm tròn vị.

Cà pháo bổ đôi ngâm chua giòn tan cùng ớt đỏ và tỏi gừng băm nhỏ, món ăn kèm quen thuộc giúp mâm cơm gia đình thêm tròn vị. Nước mắm tỏi ớt: Chén nước mắm pha màu hổ phách sóng sánh với ớt cay nồng và tỏi băm, làm tăng thêm độ đậm đà khi chấm thịt hay đậu rán.

Chén nước mắm pha màu hổ phách sóng sánh với ớt cay nồng và tỏi băm, làm tăng thêm độ đậm đà khi chấm thịt hay đậu rán. Bánh chuối chiên vừng tráng miệng: Mẹt bánh chuối cắt miếng tam giác chiên vàng giòn rụm, rắc vừng rang thơm bùi, bên trong dẻo ngọt ấm lòng khép lại bữa cơm ấm cúng.

Mâm cơm gia đình Việt với những món ăn quen thuộc gợi nhắc hương vị truyền thống và khoảng thời gian sum họp bên người thân.

Mâm cơm gia đình 5

Lẩu gà ác: Mẹt gà ác nguyên con tươi ngon xếp cùng ngải cứu xanh mướt, ngô ngọt, củ sen, táo đỏ và kỷ tử đỏ tươi, chuẩn bị cho nồi nước dùng thuốc bắc ngọt thanh, bổ dưỡng ngút ngàn.

Mẹt gà ác nguyên con tươi ngon xếp cùng ngải cứu xanh mướt, ngô ngọt, củ sen, táo đỏ và kỷ tử đỏ tươi, chuẩn bị cho nồi nước dùng thuốc bắc ngọt thanh, bổ dưỡng ngút ngàn. Nồi nước lẩu thuốc bắc váng đậu: Nồi nước dùng tiềm sẫm màu dậy hương thơm thảo mộc đặc trưng, nổi bật với táo đỏ ngọt thanh, kỷ tử và từng miếng váng đậu chiên phồng béo ngậy.

Nồi nước dùng tiềm sẫm màu dậy hương thơm thảo mộc đặc trưng, nổi bật với táo đỏ ngọt thanh, kỷ tử và từng miếng váng đậu chiên phồng béo ngậy. Rau ngải cứu ăn lẩu: Bát ngải cứu non xanh ngắt nhặt sạch lá, điểm chút kỷ tử đỏ, là loại rau nhúng kinh điển tạo nên phong vị đắng nhẹ ngọt hậu cho món gà tiềm.

Bát ngải cứu non xanh ngắt nhặt sạch lá, điểm chút kỷ tử đỏ, là loại rau nhúng kinh điển tạo nên phong vị đắng nhẹ ngọt hậu cho món gà tiềm. Nấm kim châm nhúng lẩu: Đĩa nấm kim châm trắng phau tươi giòn, cắt gốc gọn gàng, dùng nhúng lẩu giòn sần sật và thanh mát.

Đĩa nấm kim châm trắng phau tươi giòn, cắt gốc gọn gàng, dùng nhúng lẩu giòn sần sật và thanh mát. Đậu: Mẹt đậu phụ cắt khoanh tròn nhỏ nhắn vàng ươm, ruột mềm béo ngậy dùng để nhúng nước dùng nóng hổi.

Mẹt đậu phụ cắt khoanh tròn nhỏ nhắn vàng ươm, ruột mềm béo ngậy dùng để nhúng nước dùng nóng hổi. Váng đậu giòn (phù trúc): Mẹt váng đậu chiên vàng giòn rụm, khi nhúng vào nước dùng thuốc bắc sẽ mềm dai, thấm đượm hương vị béo ngậy.

Mẹt váng đậu chiên vàng giòn rụm, khi nhúng vào nước dùng thuốc bắc sẽ mềm dai, thấm đượm hương vị béo ngậy. Mì tôm / Mì trứng ăn kèm: Khay vắt mì sợi vàng óng tơi xốp dùng để chan cùng nước lẩu đậm đà cuối bữa ăn cho no bụng trọn vị.

Khay vắt mì sợi vàng óng tơi xốp dùng để chan cùng nước lẩu đậm đà cuối bữa ăn cho no bụng trọn vị. Muối tiêu ớt quất chấm gà: Chén gia vị hạt tiêu, ớt hiểm tươi đỏ rực và vài quả quất xanh chua thanh, tạo nên thức chấm đậm đà bùng nổ hương vị thịt gà ác.

Chén gia vị hạt tiêu, ớt hiểm tươi đỏ rực và vài quả quất xanh chua thanh, tạo nên thức chấm đậm đà bùng nổ hương vị thịt gà ác. Hồng đỏ và sữa chua tráng miệng: Đĩa hoa quả gồm những quả hồng chín đỏ mọng ngọt lịm đi kèm các hũ sữa chua trắng mịn thơm mát, bổ dưỡng.

Đĩa hoa quả gồm những quả hồng chín đỏ mọng ngọt lịm đi kèm các hũ sữa chua trắng mịn thơm mát, bổ dưỡng. Bánh tráng miệng: Đĩa bánh màu nâu thẫm mềm xốp ngọt thơm, mang lại cái kết ngọt ngào cho bữa lẩu ấm cúng của gia đình.

Chị Hoàng Bích Thủy chia sẻ những mâm cơm nhà để mọi người tham khảo khi bí ý tưởng nấu ăn cho gia đình.

Mâm cơm gia đình 6

Thịt chân giò luộc : Thịt bắp chân giò cuộn luộc chín tới, thái lát tròn mỏng mềm ngọt, thớ thịt nạc hồng xen lẫn chút gân bì giòn giòn, ăn ngọt bùi đậm vị thịt tươi.

: Thịt bắp chân giò cuộn luộc chín tới, thái lát tròn mỏng mềm ngọt, thớ thịt nạc hồng xen lẫn chút gân bì giòn giòn, ăn ngọt bùi đậm vị thịt tươi. Tôm cuộn khoai tây chiên giòn & Thịt viên chiên xù: Đĩa đồ chiên hấp dẫn kết hợp giữa tôm tươi bọc sợi khoai tây vàng ruộm giòn tan cùng những viên thịt chiên xù tròn trịa béo ngậy.

Đĩa đồ chiên hấp dẫn kết hợp giữa tôm tươi bọc sợi khoai tây vàng ruộm giòn tan cùng những viên thịt chiên xù tròn trịa béo ngậy. Đậu bắp luộc xếp hoa: Những trái đậu bắp non xanh mướt luộc vừa chín tới, giữ được độ ngọt giòn tươi ngon và được xếp tròn xòe đều như một đóa hoa bắt mắt.

Những trái đậu bắp non xanh mướt luộc vừa chín tới, giữ được độ ngọt giòn tươi ngon và được xếp tròn xòe đều như một đóa hoa bắt mắt. Canh trứng cà chua (Canh mây): Bát canh màu sắc rực rỡ với vân trứng gà vàng tươi bồng bềnh kết hợp cùng cà chua đỏ au và hành lá thơm dịu, vị chua ngọt thanh mát dễ ăn.

Bát canh màu sắc rực rỡ với vân trứng gà vàng tươi bồng bềnh kết hợp cùng cà chua đỏ au và hành lá thơm dịu, vị chua ngọt thanh mát dễ ăn. Cà pháo muối giòn: Bát cà pháo trắng xanh ngâm chua giòn sần sật điểm xuyết lát ớt hiểm cay nồng, món kèm kinh điển giúp mâm cơm thêm tròn vị và chống ngấy hiệu quả.

Bát cà pháo trắng xanh ngâm chua giòn sần sật điểm xuyết lát ớt hiểm cay nồng, món kèm kinh điển giúp mâm cơm thêm tròn vị và chống ngấy hiệu quả. Gia vị & Nước chấm: Đĩa muối tiêu chanh được trang trí mặt cười ngộ nghĩnh cùng chén nước chấm sánh mịn cay ngọt đậm đà, chấm thịt luộc hay đồ chiên đều chuẩn vị.

Đĩa muối tiêu chanh được trang trí mặt cười ngộ nghĩnh cùng chén nước chấm sánh mịn cay ngọt đậm đà, chấm thịt luộc hay đồ chiên đều chuẩn vị. Thanh long đỏ tráng miệng: Đĩa thanh long ruột đỏ thẫm mọng nước cắt miếng dày dặn, vị ngọt thanh mát lạnh mang lại cảm giác dễ chịu khép lại bữa ăn gia đình.

Thực đơn cơm gia đình được thay đổi linh hoạt giúp bữa ăn hằng ngày thêm phong phú, phù hợp với khẩu vị của các thành viên.

Mâm cơm gia đình 7

Bề bề (tôm tít) rang muối: Bề bề cỡ lớn chiên giòn thơm lừng, phủ ngập lớp tỏi phi vàng ruộm bùi ngậy cùng chút ớt cay nhẹ, thịt bề bề chắc ngọt đậm đà.

Bề bề cỡ lớn chiên giòn thơm lừng, phủ ngập lớp tỏi phi vàng ruộm bùi ngậy cùng chút ớt cay nhẹ, thịt bề bề chắc ngọt đậm đà. Ngao hoa (chíp chíp) hấp sả dứa: Ngao hoa tươi mở miệng đều tăm tắp, hấp cùng dứa thái lát và sả cây, nước hấp ngọt thanh pha chút vị chua dịu nhẹ tự nhiên.

Ngao hoa tươi mở miệng đều tăm tắp, hấp cùng dứa thái lát và sả cây, nước hấp ngọt thanh pha chút vị chua dịu nhẹ tự nhiên. Miến xào cua bể: Từng sợi miến dai mềm tơi xốp xào cùng thịt cua ngọt đậm, giá đỗ và cà rốt bào sợi, tạo nên món miến xào hải sản thanh nhẹ mà bổ dưỡng.

Từng sợi miến dai mềm tơi xốp xào cùng thịt cua ngọt đậm, giá đỗ và cà rốt bào sợi, tạo nên món miến xào hải sản thanh nhẹ mà bổ dưỡng. Thịt ba chỉ kho tàu: Bát thịt ba chỉ kho sền sệt màu nâu cánh gián óng ả, thịt nạc mỡ đan xen mềm béo ngấm đượm gia vị mặn ngọt đậm đà.

Bát thịt ba chỉ kho sền sệt màu nâu cánh gián óng ả, thịt nạc mỡ đan xen mềm béo ngấm đượm gia vị mặn ngọt đậm đà. Dưa chuột chẻ ăn kèm: Đĩa dưa chuột tươi xanh chẻ dọc thanh mát, giòn rụm sảng khoái, dùng giải ngấy hoặc chấm cùng thịt kho đậm vị.

Đĩa dưa chuột tươi xanh chẻ dọc thanh mát, giòn rụm sảng khoái, dùng giải ngấy hoặc chấm cùng thịt kho đậm vị. Gia vị & Nước chấm hải sản: Chén sốt muối ớt chanh chua cay béo ngậy chấm hải sản kèm chén xì dầu tỏi ớt nguyên chất, giúp trọn vị cho từng món ăn.

Chén sốt muối ớt chanh chua cay béo ngậy chấm hải sản kèm chén xì dầu tỏi ớt nguyên chất, giúp trọn vị cho từng món ăn. Bưởi da xanh tráng miệng: Đĩa múi bưởi hồng đào căng mọng nước được bóc sạch vỏ khéo léo xếp thẳng hàng, vị ngọt thanh mát lành khép lại bữa cơm gia đình.

Một mâm cơm ngon mỗi ngày không nhất thiết phải có nhiều món, điều quan trọng là phù hợp với sở thích và nhu cầu của cả nhà.

Mâm cơm gia đình 8

Chả viên nướng (chả băm và chả lá lốt): Từng viên chả thịt băm vo tròn nướng xém cạnh vàng nâu óng ả xen kẽ những viên chả cuốn lá lốt thơm lừng, thịt mềm mọng không hề bị khô.

Từng viên chả thịt băm vo tròn nướng xém cạnh vàng nâu óng ả xen kẽ những viên chả cuốn lá lốt thơm lừng, thịt mềm mọng không hề bị khô. Chả miếng nướng: Thịt ba chỉ thái mỏng tẩm ướp đậm đà gia vị truyền thống, nướng than hoa thơm nức mũi, lớp mỡ cháy xém vàng giòn ngậy vị.

Thịt ba chỉ thái mỏng tẩm ướp đậm đà gia vị truyền thống, nướng than hoa thơm nức mũi, lớp mỡ cháy xém vàng giòn ngậy vị. Bún tươi sợi nhỏ: Mẹt bún trắng ngần, sợi mềm dai tơi xốp, là phần tinh bột thanh nhẹ hoàn hảo để kết hợp cùng thịt nướng và nước chấm.

Mẹt bún trắng ngần, sợi mềm dai tơi xốp, là phần tinh bột thanh nhẹ hoàn hảo để kết hợp cùng thịt nướng và nước chấm. Nước mắm chấm bún chả (kèm đu đủ, cà rốt tỉa hoa): Bát nước mắm chua ngọt ấm nóng pha vừa miệng, rắc chút hạt tiêu đen cay nồng cùng dưa góp đu đủ, cà rốt tỉa hình hoa giòn sần sật.

Bát nước mắm chua ngọt ấm nóng pha vừa miệng, rắc chút hạt tiêu đen cay nồng cùng dưa góp đu đủ, cà rốt tỉa hình hoa giòn sần sật. Dưa góp ăn kèm: Bát nộm đu đủ và cà rốt ngâm giấm đường chua ngọt thanh mát, rắc tiêu thơm, giúp chống ngấy cực tốt cho món nướng.

Bát nộm đu đủ và cà rốt ngâm giấm đường chua ngọt thanh mát, rắc tiêu thơm, giúp chống ngấy cực tốt cho món nướng. Mẹt rau sống ăn kèm: Rổ rau tươi mát gồm xà lách, giá đỗ non, rau mùi, tía tô và kinh giới xanh mướt, làm trọn vị bữa bún chả gia đình chuẩn vị Hà Nội.

Rổ rau tươi mát gồm xà lách, giá đỗ non, rau mùi, tía tô và kinh giới xanh mướt, làm trọn vị bữa bún chả gia đình chuẩn vị Hà Nội. Dưa lưới ruột cam tráng miệng: Từng miếng dưa lưới gọt vỏ dày dặn mọng nước, màu cam tươi sáng, vị ngọt thanh mát lành khép lại bữa ăn trọn vẹn.

Những mâm cơm gia đình giản dị vẫn có sức hấp dẫn riêng nhờ sự chăm chút của người đứng bếp và hương vị thân quen.

Mâm cơm gia đình 9

Thịt lợn luộc: Thịt nạc lợn thái mỏng mềm ngọt, luộc chín tới quyện vị chua thanh dịu mát từ những quả sấu non, ăn hoài không ngấy.

Thịt nạc lợn thái mỏng mềm ngọt, luộc chín tới quyện vị chua thanh dịu mát từ những quả sấu non, ăn hoài không ngấy. Đậu sốt cà chua: Từng miếng đậu hũ rán vàng được om ngập trong nước sốt cà chua đỏ au sánh mịn, phủ hành lá thơm nức, béo ngậy và cực kỳ bắt cơm.

Từng miếng đậu hũ rán vàng được om ngập trong nước sốt cà chua đỏ au sánh mịn, phủ hành lá thơm nức, béo ngậy và cực kỳ bắt cơm. Rau muống xào tỏi: Rau muống non xanh mướt giữ trọn độ giòn ngọt tự nhiên, quyện đều cùng những nhánh tỏi đập dập thơm lừng dậy mùi.

Rau muống non xanh mướt giữ trọn độ giòn ngọt tự nhiên, quyện đều cùng những nhánh tỏi đập dập thơm lừng dậy mùi. Nước canh rau muống luộc: Bát nước canh trong veo, thơm hương vị rau củ tự nhiên, giúp giải nhiệt và đưa cơm tròn vị cho mâm cơm gia đình.

Bát nước canh trong veo, thơm hương vị rau củ tự nhiên, giúp giải nhiệt và đưa cơm tròn vị cho mâm cơm gia đình. Khoai tây chiên tạo hình lượn sóng: Đĩa khoai tây chiên vàng ruộm giòn rụm bên ngoài, bùi bở bên trong, đi kèm chén tương cà đỏ tươi hấp dẫn.

Đĩa khoai tây chiên vàng ruộm giòn rụm bên ngoài, bùi bở bên trong, đi kèm chén tương cà đỏ tươi hấp dẫn. Cà pháo muối giòn: Bát cà pháo cắt lát ngâm giòn sần sật điểm xuyết ớt tươi cay nồng, món ăn kèm quen thuộc giúp mâm cơm thêm tròn vị.

Bát cà pháo cắt lát ngâm giòn sần sật điểm xuyết ớt tươi cay nồng, món ăn kèm quen thuộc giúp mâm cơm thêm tròn vị. Nho xanh tráng miệng: Chùm nho xanh quả tròn căng bóng, vỏ mỏng mọng nước và ngọt thanh mát lành, khép lại bữa ăn gia đình ấm cúng.

Mâm cơm nhà của mẹ đảm Hà Nội gợi ý cách chuẩn bị bữa ăn gần gũi, phù hợp với nhịp sống bận rộn của nhiều gia đình.

Mâm cơm gia đình 10

Thịt heo quay: Từng miếng thịt ba chỉ quay thái dày mình với phần bì giòn rụm đan xen nạc mỡ mềm ngọt, ăn kèm rau húng quế tươi xanh thơm ngát chống ngấy cực tốt.

Từng miếng thịt ba chỉ quay thái dày mình với phần bì giòn rụm đan xen nạc mỡ mềm ngọt, ăn kèm rau húng quế tươi xanh thơm ngát chống ngấy cực tốt. Chân gà hấp sả ớt : Đĩa chân gà luộc vàng óng ả giòn sần sật, xếp gọn gàng cùng dưa chuột thanh mát, rau thơm và quả ớt đỏ tươi, là món lai rai hấp dẫn trong bữa cơm.

Đĩa chân gà luộc vàng óng ả giòn sần sật, xếp gọn gàng cùng dưa chuột thanh mát, rau thơm và quả ớt đỏ tươi, là món lai rai hấp dẫn trong bữa cơm. Chả lụa và chả thủ chiên thái lát: Đĩa chả kết hợp giữa chả lụa mềm thơm và chả thủ giòn sần sật được chiên vàng lớp vỏ, cắt lát dày dặn đẹp mắt, vừa tiện lợi vừa chuẩn vị truyền thống.

Đĩa chả kết hợp giữa chả lụa mềm thơm và chả thủ giòn sần sật được chiên vàng lớp vỏ, cắt lát dày dặn đẹp mắt, vừa tiện lợi vừa chuẩn vị truyền thống. Rau muống luộc: Đĩa rau muống cọng non xanh mướt luộc chín tới giữ trọn độ giòn ngọt tự nhiên, món rau quốc dân thanh nhiệt không thể thiếu của mâm cơm Việt.

Đĩa rau muống cọng non xanh mướt luộc chín tới giữ trọn độ giòn ngọt tự nhiên, món rau quốc dân thanh nhiệt không thể thiếu của mâm cơm Việt. Cà pháo muối và dưa cải chua: Đĩa đồ muối chua thanh mát kết hợp giữa cà pháo tròn giòn tan và dưa cải vàng ươm, vị chua giòn kích thích vị giác đưa cơm hết sẩy.

Đĩa đồ muối chua thanh mát kết hợp giữa cà pháo tròn giòn tan và dưa cải vàng ươm, vị chua giòn kích thích vị giác đưa cơm hết sẩy. Nước chấm đa dạng: Chén nước mắm/xì dầu tỏi ớt đậm đà cùng bát sốt muối ớt chanh sữa chua cay béo ngậy, làm bùng nổ hương vị cho cả thịt quay lẫn chân gà.

Chén nước mắm/xì dầu tỏi ớt đậm đà cùng bát sốt muối ớt chanh sữa chua cay béo ngậy, làm bùng nổ hương vị cho cả thịt quay lẫn chân gà. Táo tráng miệng: Mẹt táo quả tròn to vỏ xanh điểm vàng giòn tan, vị ngọt thanh mát xen chút chua nhẹ tự nhiên.

Mẹt táo quả tròn to vỏ xanh điểm vàng giòn tan, vị ngọt thanh mát xen chút chua nhẹ tự nhiên. Bánh trung thu nướng tráng miệng: Mẹt bánh nướng hoa văn tinh xảo màu vàng ruộm thơm lừng mùi bơ sữa, cắt miếng vừa vặn bên trong nhân dẻo ngọt, mang đậm không khí sum vầy ấm cúng.

Các món ăn trong mâm cơm gia đình được kết hợp đa dạng, giúp người nội trợ có thêm lựa chọn khi xây dựng thực đơn hằng ngày.

Mâm cơm gia đình 11

Tôm hấp sả: Những con tôm sú tươi ngon được hấp chín đỏ au cùng những khúc sả đập dập thơm nức, giữ trọn vị ngọt thịt đậm đà tự nhiên của hải sản tươi.

Những con tôm sú tươi ngon được hấp chín đỏ au cùng những khúc sả đập dập thơm nức, giữ trọn vị ngọt thịt đậm đà tự nhiên của hải sản tươi. Mực nháy hấp sả: Mực tươi nguyên con hấp cùng cọng sả, da mực còn óng ánh chấm tím, thịt dày giòn ngọt sần sật, là món ngon hấp dẫn không thể thiếu trong bữa cơm hải sản.

Mực tươi nguyên con hấp cùng cọng sả, da mực còn óng ánh chấm tím, thịt dày giòn ngọt sần sật, là món ngon hấp dẫn không thể thiếu trong bữa cơm hải sản. Trứng đúc thịt chiên: Trứng gà đánh đều cùng thịt băm rồi rán dày mình, bề mặt vàng ruộm thơm béo, cắt thành từng miếng tam giác đều tay dễ gắp.

Trứng gà đánh đều cùng thịt băm rồi rán dày mình, bề mặt vàng ruộm thơm béo, cắt thành từng miếng tam giác đều tay dễ gắp. Bắp cải xào cà chua: Bắp cải thái sợi mỏng xào chín mềm ngấm vị chua thanh dịu mát từ cà chua tươi, tạo màu sắc bắt mắt và giúp giải ngấy hiệu quả cho mâm cơm.

Bắp cải thái sợi mỏng xào chín mềm ngấm vị chua thanh dịu mát từ cà chua tươi, tạo màu sắc bắt mắt và giúp giải ngấy hiệu quả cho mâm cơm. Nước mắm gừng ớt chấm hải sản: Bát nước chấm sánh đỏ đậm đà, pha hài hòa giữa ớt băm, gừng tươi và quất (tắc), làm bùng nổ hương vị thơm ngon cho các món hấp.

Bát nước chấm sánh đỏ đậm đà, pha hài hòa giữa ớt băm, gừng tươi và quất (tắc), làm bùng nổ hương vị thơm ngon cho các món hấp. Khoai lang luộc tráng miệng: Mẹt khoai lang luộc để nguyên vỏ dân dã, ruột bở bùi ngọt dịu, là món ăn vặt tráng miệng mộc mạc và lành mạnh sau bữa ăn.

13. Mâm cơm gia đình không chỉ là nơi thưởng thức món ngon mà còn là dịp để các thành viên chia sẻ những câu chuyện trong ngày.Từ những món ăn quen thuộc, mỗi gia đình có thể biến tấu thành nhiều thực đơn cơm nhà hấp dẫn mà không cần quá cầu kỳ.

Mâm cơm gia đình 12

Cánh gà rang muối sả: Cánh gà chiên giòn rụm phủ lớp bột muối rang mằn mặn bùi bùi, quyện cùng những sợi sả bào chiên phồng thơm nức mũi.

Cánh gà chiên giòn rụm phủ lớp bột muối rang mằn mặn bùi bùi, quyện cùng những sợi sả bào chiên phồng thơm nức mũi. Lòng xào dưa chua: Lòng non béo ngậy được xào săn cùng dưa cải chua giòn, cà chua và dứa, tạo vị chua ngọt hài hòa cực kỳ kích thích vị giác và đưa cơm.

Lòng non béo ngậy được xào săn cùng dưa cải chua giòn, cà chua và dứa, tạo vị chua ngọt hài hòa cực kỳ kích thích vị giác và đưa cơm. Canh cua mồng tơi mướp: Bát canh cua đồng xanh mát nấu cùng rau mồng tơi và mướp hương thái lát ngọt lành, món canh thanh nhiệt chuẩn vị ngày hè của mâm cơm gia đình.

Bát canh cua đồng xanh mát nấu cùng rau mồng tơi và mướp hương thái lát ngọt lành, món canh thanh nhiệt chuẩn vị ngày hè của mâm cơm gia đình. Lạp xưởng nướng: Những khoanh lạp xưởng đỏ hồng đượm vị mặn ngọt đậm đà, thơm thơm hạt tiêu đen, ăn kèm cơm trắng rất bắt miệng.

Những khoanh lạp xưởng đỏ hồng đượm vị mặn ngọt đậm đà, thơm thơm hạt tiêu đen, ăn kèm cơm trắng rất bắt miệng. Mì Ý sốt kem thịt xông khói (Carbonara): Sợi mì Ý dai mềm ngập trong sốt kem béo ngậy thơm lừng kết hợp cùng thịt xông khói xắt nhỏ, đem lại nét chấm phá phong vị phương Tây hiện đại cho bữa ăn.

Sợi mì Ý dai mềm ngập trong sốt kem béo ngậy thơm lừng kết hợp cùng thịt xông khói xắt nhỏ, đem lại nét chấm phá phong vị phương Tây hiện đại cho bữa ăn. Bánh tart trứng nướng tráng miệng: Đĩa bánh tart vỏ ngàn lớp giòn xốp màu vàng ruộm, nhân trứng sữa béo ngậy mềm mịn tan ngay trong miệng, món tráng miệng ngọt ngào hấp dẫn.

Mâm cơm gia đình không chỉ là nơi thưởng thức món ngon mà còn là dịp để các thành viên chia sẻ những câu chuyện trong ngày.

Mâm cơm gia đình 13

Sườn non nướng mật ong / nướng BBQ: Từng dẻ sườn nướng màu nâu đỏ cánh gián óng ả, thịt bên trong mềm mọng ngấm sốt mặn ngọt cay nhẹ, bề ngoài xém cạnh thơm nức mũi.

Từng dẻ sườn nướng màu nâu đỏ cánh gián óng ả, thịt bên trong mềm mọng ngấm sốt mặn ngọt cay nhẹ, bề ngoài xém cạnh thơm nức mũi. Bắp cải non luộc: Bắp cải luộc chín tới giữ trọn màu xanh non mướt mát, vị ngọt thanh tự nhiên giúp giải ngấy hoàn hảo cho món nướng.

Bắp cải luộc chín tới giữ trọn màu xanh non mướt mát, vị ngọt thanh tự nhiên giúp giải ngấy hoàn hảo cho món nướng. Canh nước luộc bắp cải: Bát nước canh trong veo thanh ngọt tự nhiên từ rau củ, đi kèm muôi gỗ mộc mạc mang lại cảm giác nhẹ bụng và đưa cơm.

Bát nước canh trong veo thanh ngọt tự nhiên từ rau củ, đi kèm muôi gỗ mộc mạc mang lại cảm giác nhẹ bụng và đưa cơm. Cà pháo muối xổi chua cay: Bát cà pháo cắt lát ngâm giòn sần sật điểm xuyết ớt hiểm đỏ tươi cay nồng, là món kèm kích thích vị giác quen thuộc của cơm nhà.

Bát cà pháo cắt lát ngâm giòn sần sật điểm xuyết ớt hiểm đỏ tươi cay nồng, là món kèm kích thích vị giác quen thuộc của cơm nhà. Bánh bột lọc nhân tôm thịt: Từng chiếc bánh bột lọc vỏ trong veo dai mềm, lấp ló phần nhân mộc nhĩ tôm thịt đậm đà bên trong, chấm nước mắm ớt rất tròn vị.

Từng chiếc bánh bột lọc vỏ trong veo dai mềm, lấp ló phần nhân mộc nhĩ tôm thịt đậm đà bên trong, chấm nước mắm ớt rất tròn vị. Nước mắm chấm tỏi ớt: Chén nước mắm pha chua ngọt đậm đà đặt ở trung tâm, dùng chấm kèm rau luộc hay bánh bột lọc thêm tròn vị.

Chén nước mắm pha chua ngọt đậm đà đặt ở trung tâm, dùng chấm kèm rau luộc hay bánh bột lọc thêm tròn vị. Bưởi da xanh tráng miệng: Đĩa bưởi múi hồng đào căng mọng nước được bóc sạch vỏ, xếp đều đặn với vị ngọt thanh mát lành.

Đĩa bưởi múi hồng đào căng mọng nước được bóc sạch vỏ, xếp đều đặn với vị ngọt thanh mát lành. Dứa (thơm) cắt lát tráng miệng: Đĩa dứa chín vàng ươm được gọt sạch mắt thái lát vừa ăn, vị chua ngọt tươi mát khép lại bữa cơm ấm cúng.

Những bữa cơm nhà do mẹ chuẩn bị lưu giữ hương vị thân thuộc, gắn với ký ức tuổi thơ và những khoảnh khắc gia đình quây quần.

Mâm cơm gia đình 14

Thịt chân giò luộc: Thịt bắp chân giò cuộn luộc chín tới, thái lát tròn mỏng mềm ngọt, thớ thịt nạc hồng xen lẫn chút gân bì giòn giòn, ăn ngọt bùi đậm vị thịt tươi.

Thịt bắp chân giò cuộn luộc chín tới, thái lát tròn mỏng mềm ngọt, thớ thịt nạc hồng xen lẫn chút gân bì giòn giòn, ăn ngọt bùi đậm vị thịt tươi. Tôm cuộn khoai tây chiên giòn & Thịt viên chiên xù: Đĩa đồ chiên hấp dẫn kết hợp giữa tôm tươi bọc sợi khoai tây vàng ruộm giòn tan cùng những viên thịt chiên xù tròn trịa béo ngậy.

Đĩa đồ chiên hấp dẫn kết hợp giữa tôm tươi bọc sợi khoai tây vàng ruộm giòn tan cùng những viên thịt chiên xù tròn trịa béo ngậy. Đậu bắp luộc xếp hoa: Những trái đậu bắp non xanh mướt luộc vừa chín tới, giữ được độ ngọt giòn tươi ngon và được xếp tròn xòe đều như một đóa hoa bắt mắt.

Những trái đậu bắp non xanh mướt luộc vừa chín tới, giữ được độ ngọt giòn tươi ngon và được xếp tròn xòe đều như một đóa hoa bắt mắt. Canh trứng cà chua (Canh mây): Bát canh màu sắc rực rỡ với vân trứng gà vàng tươi bồng bềnh kết hợp cùng cà chua đỏ au và hành lá thơm dịu, vị chua ngọt thanh mát dễ ăn.

Bát canh màu sắc rực rỡ với vân trứng gà vàng tươi bồng bềnh kết hợp cùng cà chua đỏ au và hành lá thơm dịu, vị chua ngọt thanh mát dễ ăn. Cà pháo muối giòn: Bát cà pháo trắng xanh ngâm chua giòn sần sật điểm xuyết lát ớt hiểm cay nồng, món kèm kinh điển giúp mâm cơm thêm tròn vị và chống ngấy hiệu quả.

Bát cà pháo trắng xanh ngâm chua giòn sần sật điểm xuyết lát ớt hiểm cay nồng, món kèm kinh điển giúp mâm cơm thêm tròn vị và chống ngấy hiệu quả. Gia vị & Nước chấm: Đĩa muối tiêu chanh được trang trí mặt cười ngộ nghĩnh cùng chén nước chấm sánh mịn cay ngọt đậm đà, chấm thịt luộc hay đồ chiên đều chuẩn vị.

Đĩa muối tiêu chanh được trang trí mặt cười ngộ nghĩnh cùng chén nước chấm sánh mịn cay ngọt đậm đà, chấm thịt luộc hay đồ chiên đều chuẩn vị. Thanh long đỏ tráng miệng: Đĩa thanh long ruột đỏ thẫm mọng nước cắt miếng dày dặn, vị ngọt thanh mát lạnh mang lại cảm giác dễ chịu khép lại bữa ăn gia đình.

Gợi ý món ngon cho bữa cơm gia đình giúp người nội trợ chủ động đổi món, làm phong phú thực đơn mà vẫn tiết kiệm thời gian.

Mâm cơm gia đình 15

Cá kho: Cá đồng kho săn chắc màu cánh gián đậm đà, thịt cá bùi ngậy ngấm trọn gia vị cay nồng của ớt và thơm lừng hương riềng tương, là món mặn kinh điển cực kỳ đưa cơm.

Cá đồng kho săn chắc màu cánh gián đậm đà, thịt cá bùi ngậy ngấm trọn gia vị cay nồng của ớt và thơm lừng hương riềng tương, là món mặn kinh điển cực kỳ đưa cơm. Thịt ba chỉ luộc thái mỏng xếp hoa: Từng lát thịt ba chỉ luộc chín tới với tỷ lệ nạc mỡ đan xen mềm ngọt, được xếp tròn đều như cánh hoa quanh chén nước mắm tiêu chấm kèm.

Từng lát thịt ba chỉ luộc chín tới với tỷ lệ nạc mỡ đan xen mềm ngọt, được xếp tròn đều như cánh hoa quanh chén nước mắm tiêu chấm kèm. Phở cuốn thịt bò rau thơm: Từng cuốn phở trắng mềm gói ghém trọn vẹn nhân thịt bò xào đậm vị cùng các loại rau thơm tươi mát, xếp ngay ngắn đều tăm tắp trên đĩa.

Từng cuốn phở trắng mềm gói ghém trọn vẹn nhân thịt bò xào đậm vị cùng các loại rau thơm tươi mát, xếp ngay ngắn đều tăm tắp trên đĩa. Nộm dưa chuột lạc rang: Dưa leo thái lát giòn sần sật bóp chua ngọt cùng ớt đỏ tươi, rắc ngập lạc rang bùi béo, giúp cân bằng vị giác và giải ngấy hoàn hảo cho bữa cơm.

Dưa leo thái lát giòn sần sật bóp chua ngọt cùng ớt đỏ tươi, rắc ngập lạc rang bùi béo, giúp cân bằng vị giác và giải ngấy hoàn hảo cho bữa cơm. Canh: Bát canh trong veo thanh ngọt tự nhiên từ nấm tươi và củ quả, điểm xuyết rau mùi thái nhỏ thơm dịu, mang lại cảm giác ấm bụng và nhẹ nhàng.

Bát canh trong veo thanh ngọt tự nhiên từ nấm tươi và củ quả, điểm xuyết rau mùi thái nhỏ thơm dịu, mang lại cảm giác ấm bụng và nhẹ nhàng. Nước mắm chua ngọt rắc lạc: Bát nước chấm pha chua ngọt chuẩn vị điểm lạc rang đập dập thơm bùi, dùng chấm kèm phở cuốn thêm đậm đà tròn vị.

Bát nước chấm pha chua ngọt chuẩn vị điểm lạc rang đập dập thơm bùi, dùng chấm kèm phở cuốn thêm đậm đà tròn vị. Cam ngọt gọt vỏ tráng miệng: Đĩa cam tươi mọng nước được gọt sạch vỏ cẩn thận, cắt lát vàng ươm thanh mát, mang lại hậu vị ngọt ngào và tươi mát khép lại bữa cơm.

Mâm cơm gia đình với các món mặn, rau xanh và món canh là gợi ý để tham khảo khi lên thực đơn cho bữa ăn hằng ngày.

Mâm cơm gia đình 16

Thịt bò xào rau muống: Thịt bò mềm ngọt xào lửa lớn cùng rau muống xanh mướt giòn sần sật, dậy mùi tỏi phi thơm nức mũi, là món xào quốc dân cực kỳ đưa cơm.

Thịt bò mềm ngọt xào lửa lớn cùng rau muống xanh mướt giòn sần sật, dậy mùi tỏi phi thơm nức mũi, là món xào quốc dân cực kỳ đưa cơm. Cá chim (cá biển nhỏ) chiên giòn: Từng con cá nhỏ làm sạch chiên vàng ươm rụm vỏ ngoài, phần thịt bên trong mềm ngọt, xếp đều đặn trên đĩa trông vô cùng bắt mắt.

Từng con cá nhỏ làm sạch chiên vàng ươm rụm vỏ ngoài, phần thịt bên trong mềm ngọt, xếp đều đặn trên đĩa trông vô cùng bắt mắt. Canh chua sấu / Canh nước rau dầm sấu: Bát nước canh trong veo giải nhiệt, dầm quả sấu chua thanh dịu mát, giúp cân bằng vị béo của món chiên xào trong bữa cơm ngày hè.

Bát nước canh trong veo giải nhiệt, dầm quả sấu chua thanh dịu mát, giúp cân bằng vị béo của món chiên xào trong bữa cơm ngày hè. Cà pháo muối giòn: Bát cà pháo trái tròn nhỏ ngâm nước giòn tan, thêm vài lát ớt hiểm cay nồng, món ăn kèm truyền thống không thể thiếu của mâm cơm Việt.

Bát cà pháo trái tròn nhỏ ngâm nước giòn tan, thêm vài lát ớt hiểm cay nồng, món ăn kèm truyền thống không thể thiếu của mâm cơm Việt. Nước mắm tỏi ớt chua ngọt: Chén nước mắm pha màu hổ phách sóng sánh với ớt tươi băm nhỏ, vị mặn ngọt cay hài hòa dùng chấm cá chiên thêm đậm đà.

Chén nước mắm pha màu hổ phách sóng sánh với ớt tươi băm nhỏ, vị mặn ngọt cay hài hòa dùng chấm cá chiên thêm đậm đà. Sầu riêng tráng miệng: Đĩa múi sầu riêng vàng ươm, cơm dày béo ngậy ngọt lịm và thơm lừng, món tráng miệng sang xịn khép lại bữa cơm ấm cúng.

Những mâm cơm nhà của chị Hoàng Bích Thủy cho thấy bữa ăn gia đình không cần cầu kỳ vẫn có thể tạo nên cảm giác ấm áp.

Mâm cơm gia đình 17

Gà rang gừng nghệ: Thịt gà chặt miếng vừa ăn, xào săn vàng óng cùng nghệ, sả và gừng thái sợi, dậy mùi thơm nồng đậm đà, chuẩn vị mâm cơm gia đình đưa cơm.

Thịt gà chặt miếng vừa ăn, xào săn vàng óng cùng nghệ, sả và gừng thái sợi, dậy mùi thơm nồng đậm đà, chuẩn vị mâm cơm gia đình đưa cơm. Đậu phụ rán giòn: Đậu hũ cắt miếng quân cờ chiên phồng vàng rụm bên ngoài, béo mềm bên trong, ăn kèm đĩa rau kinh giới và tía tô tươi mát.

Đậu hũ cắt miếng quân cờ chiên phồng vàng rụm bên ngoài, béo mềm bên trong, ăn kèm đĩa rau kinh giới và tía tô tươi mát. Bí xanh luộc: Bí đao thái miếng dày luộc chín tới, giữ được sắc xanh mướt cùng vị ngọt thanh tự nhiên, giúp cân bằng và thanh nhiệt cho bữa ăn.

Bí đao thái miếng dày luộc chín tới, giữ được sắc xanh mướt cùng vị ngọt thanh tự nhiên, giúp cân bằng và thanh nhiệt cho bữa ăn. Thịt dải heo luộc: Thịt luộc thái mỏng mềm ngọt, giữ được độ giòn sần sật nhẹ, ăn kèm muối tiêu ớt chanh hoặc mắm tôm đậm đà.

Thịt luộc thái mỏng mềm ngọt, giữ được độ giòn sần sật nhẹ, ăn kèm muối tiêu ớt chanh hoặc mắm tôm đậm đà. Cà pháo muối chua giòn: Từng quả cà pháo muối trắng giòn tan ngâm cùng ớt tươi cay nồng, là món kèm truyền thống kích thích vị giác quen thuộc của cơm nhà.

Từng quả cà pháo muối trắng giòn tan ngâm cùng ớt tươi cay nồng, là món kèm truyền thống kích thích vị giác quen thuộc của cơm nhà. Nước chấm các loại: Mâm cơm đủ vị với bát mắm tôm đánh bọt thơm nồng chấm đậu rán, chén mắm ớt cay và đĩa muối tiêu chanh chuẩn vị.

Mâm cơm đủ vị với bát mắm tôm đánh bọt thơm nồng chấm đậu rán, chén mắm ớt cay và đĩa muối tiêu chanh chuẩn vị. Quýt ngọt tráng miệng: Mẹt quýt chín mọng nước, vỏ vàng óng, ngọt dịu thanh mát khép lại bữa cơm ấm cúng.

Mẹt quýt chín mọng nước, vỏ vàng óng, ngọt dịu thanh mát khép lại bữa cơm ấm cúng. Táo ta tráng miệng: Đĩa táo quả tròn nhỏ xanh vàng giòn tan, vị ngọt thanh hơi chua nhẹ tươi mát.

Bữa cơm gia đình là khoảng thời gian để cha mẹ lắng nghe con cái, cùng chia sẻ chuyện học hành và những điều bình dị trong cuộc sống.

Mâm cơm gia đình 18

Tôm càng xanh hấp: Tôm càng xanh cỡ lớn hấp chín đỏ au, thịt chắc ngọt đậm đà, giữ trọn độ tươi giòn tự nhiên của hải sản tươi sống.

Tôm càng xanh cỡ lớn hấp chín đỏ au, thịt chắc ngọt đậm đà, giữ trọn độ tươi giòn tự nhiên của hải sản tươi sống. Trứng cuộn giò sống rau củ: Lớp vỏ trứng chiên vàng ươm bọc trọn phần nhân giò sống, cà rốt và mộc nhĩ thái hạt lựu, cắt khoanh tròn đẹp mắt, thơm ngậy bổ dưỡng.

Lớp vỏ trứng chiên vàng ươm bọc trọn phần nhân giò sống, cà rốt và mộc nhĩ thái hạt lựu, cắt khoanh tròn đẹp mắt, thơm ngậy bổ dưỡng. Rau muống luộc cuộn hoa: Từng ngọn rau muống xanh mướt luộc chín tới, khéo léo cuộn tròn thành từng đóa hoa tinh tế, vừa giòn ngọt vừa nâng tầm thẩm mỹ mâm cơm.

Từng ngọn rau muống xanh mướt luộc chín tới, khéo léo cuộn tròn thành từng đóa hoa tinh tế, vừa giòn ngọt vừa nâng tầm thẩm mỹ mâm cơm. Nước canh rau muống luộc: Bát nước canh trong vắt, thanh mát, có thể dầm thêm chút sấu, me hoặc vắt chanh để giải nhiệt hoàn hảo cho bữa cơm.

Bát nước canh trong vắt, thanh mát, có thể dầm thêm chút sấu, me hoặc vắt chanh để giải nhiệt hoàn hảo cho bữa cơm. Thịt dải và cuống họng lợn luộc: Thịt nạc dải kèm cuống họng luộc chín trắng tinh, giữ được độ mềm ngọt xen lẫn giòn sần sật, không hề bị khô.

Thịt nạc dải kèm cuống họng luộc chín trắng tinh, giữ được độ mềm ngọt xen lẫn giòn sần sật, không hề bị khô. Nước chấm hải sản chua cay: Chén muối ớt chanh pha tỏi ớt chua cay đậm đà, giúp cân bằng trọn vẹn hương vị cho cả món tôm lẫn đồ luộc.

Chén muối ớt chanh pha tỏi ớt chua cay đậm đà, giúp cân bằng trọn vẹn hương vị cho cả món tôm lẫn đồ luộc. Quýt ngọt tráng miệng: Mẹt quýt chín vàng ươm mọng nước, vị ngọt thanh dịu nhẹ khép lại bữa ăn gia đình ấm cúng.

Từ những món ngon mỗi ngày đến cách bày biện mâm cơm, sự chăm chút của người nội trợ góp phần tạo nên không khí ấm cúng trong gia đình.

Mâm cơm gia đình 19

Gà rang lá chanh: Thịt gà ta da vàng óng ả chặt miếng vừa ăn, xào săn thơm đượm vị mặn ngọt hài hòa cùng những sợi lá chanh tươi thái chỉ dậy mùi ngào ngạt.

Thịt gà ta da vàng óng ả chặt miếng vừa ăn, xào săn thơm đượm vị mặn ngọt hài hòa cùng những sợi lá chanh tươi thái chỉ dậy mùi ngào ngạt. Bánh giầy kẹp giò lụa: Từng chiếc bánh giầy trắng ngần dẻo quánh đặt trên lá chuối, ăn kèm những lát giò lụa hồng hào thái dày dặn, đậm chất món ngon dân dã truyền thống.

Từng chiếc bánh giầy trắng ngần dẻo quánh đặt trên lá chuối, ăn kèm những lát giò lụa hồng hào thái dày dặn, đậm chất món ngon dân dã truyền thống. Súp lơ xanh xào cà rốt: Bông cải xanh tươi giòn kết hợp cùng cà rốt thái khúc ngọt thanh, mang lại màu sắc bắt mắt và bổ sung nhiều chất xơ thanh mát cho bữa cơm.

Bông cải xanh tươi giòn kết hợp cùng cà rốt thái khúc ngọt thanh, mang lại màu sắc bắt mắt và bổ sung nhiều chất xơ thanh mát cho bữa cơm. Canh nước luộc rau củ: Bát nước canh trong veo nghi ngút khói, giữ trọn vị ngọt tự nhiên từ rau củ tươi luộc, điểm chút màu xanh dịu mát giúp đưa cơm.

Bát nước canh trong veo nghi ngút khói, giữ trọn vị ngọt tự nhiên từ rau củ tươi luộc, điểm chút màu xanh dịu mát giúp đưa cơm. Nước mắm gừng: Chén nước chấm màu nâu sóng sánh pha vừa miệng đặt ở giữa mâm, dùng chấm kèm thịt gà hay rau củ xào cho thêm phần trọn vị.

Chén nước chấm màu nâu sóng sánh pha vừa miệng đặt ở giữa mâm, dùng chấm kèm thịt gà hay rau củ xào cho thêm phần trọn vị. Nhãn lồng tráng miệng: Chùm nhãn vỏ nâu mỏng dính đầy quả tròn trịa, cùi dày mọng nước ngọt lịm, là món hoa quả tráng miệng thơm ngọt khép lại bữa ăn gia đình.

Mâm cơm gia đình Việt không chỉ lưu giữ hương vị món ăn truyền thống mà còn trao truyền những ký ức đẹp qua nhiều thế hệ.

Mâm cơm gia đình 20

Nồi lẩu riêu cua bắp bò sườn sụn: Nồi nước lẩu riêu cua đồng nổi váng gạch vàng cam béo ngậy, dậy mùi thơm giấm bỗng chua dịu thanh mát cùng cà chua và hành lá thái nhỏ rực rỡ sắc màu.

Nồi nước lẩu riêu cua đồng nổi váng gạch vàng cam béo ngậy, dậy mùi thơm giấm bỗng chua dịu thanh mát cùng cà chua và hành lá thái nhỏ rực rỡ sắc màu. Bắp bò tươi thái mỏng: Từng lát thịt bắp bò đỏ au tươi rói xen chút gân trắng giòn, khi nhúng vào nồi nước lẩu đang sôi sẽ vừa chín mềm ngọt thịt và đậm vị.

Từng lát thịt bắp bò đỏ au tươi rói xen chút gân trắng giòn, khi nhúng vào nồi nước lẩu đang sôi sẽ vừa chín mềm ngọt thịt và đậm vị. Mướp nhồi tôm thịt: Những khoanh mướp xanh ngọt mát được khoét ruột khéo léo rồi nhồi đẫy nhân thịt mọc hồng hào, nhúng lẩu vừa ngọt nước vừa lạ miệng.

Những khoanh mướp xanh ngọt mát được khoét ruột khéo léo rồi nhồi đẫy nhân thịt mọc hồng hào, nhúng lẩu vừa ngọt nước vừa lạ miệng. Đậu phụ rán vàng: Từng khối đậu hũ cắt miếng vuông vức chiên phồng xốp vàng ruộm, khi thả vào nồi lẩu sẽ hút trọn vẹn vị nước riêu cua béo ngọt bùi bùi.

Từng khối đậu hũ cắt miếng vuông vức chiên phồng xốp vàng ruộm, khi thả vào nồi lẩu sẽ hút trọn vẹn vị nước riêu cua béo ngọt bùi bùi. Mai cua đồng làm sạch: Những chiếc mai cua đen nhánh được sơ chế sạch sẽ bày biện trên mẹt, sẵn sàng cho việc khêu gạch cua thơm ngậy thả vào nồi nước dùng.

Những chiếc mai cua đen nhánh được sơ chế sạch sẽ bày biện trên mẹt, sẵn sàng cho việc khêu gạch cua thơm ngậy thả vào nồi nước dùng. Hoa bí vàng tươi nhúng lẩu: Những bông hoa bí vàng ươm còn nguyên nhụy tươi rói điểm xuyết quanh mẹt, mang lại vị ngọt bùi thanh mát đặc trưng cho món lẩu đồng quê.

Những bông hoa bí vàng ươm còn nguyên nhụy tươi rói điểm xuyết quanh mẹt, mang lại vị ngọt bùi thanh mát đặc trưng cho món lẩu đồng quê. Hoa chuối và rau muống chẻ nhúng lẩu: Từng sợi hoa chuối thái mỏng tía đỏ xen lẫn rau muống chẻ xanh giòn tươi rói, là loại rau nhúng kinh điển làm bừng sáng vị thanh mát cho nồi lẩu riêu.

Những mâm cơm gia đình do mẹ đảm Hoàng Bích Thủy chuẩn bị là nguồn cảm hứng để các gia đình làm mới thực đơn, giữ gìn thói quen quây quần bên mâm cơm nhà mỗi ngày.

Bữa cơm hôm nay, ký ức ấm áp của ngày mai

Trẻ em lớn lên cùng những trải nghiệm rất đỗi bình thường: món ăn bà thường nấu, hương vị quen thuộc từ căn bếp của mẹ hay những buổi tối cả nhà quây quần bên mâm cơm. Theo thời gian, chính những điều nhỏ bé ấy có thể trở thành ký ức thân thương về gia đình.

Với chị Hoàng Bích Thủy, điều chị mong muốn giữ lại không phải là những bữa ăn lúc nào cũng đủ đầy hay đẹp mắt, mà là cảm giác các thành viên vẫn dành thời gian cho nhau giữa nhịp sống bận rộn.

Một mâm cơm có thể không nhiều món, một cuộc trò chuyện có thể chỉ bắt đầu từ chuyện ở lớp hay một câu hỏi vu vơ. Nhưng khi được lặp lại qua từng ngày, những khoảnh khắc ấy góp phần tạo nên sự gắn bó giữa cha mẹ và con cái.

Bởi sau cùng, giá trị của mâm cơm gia đình không chỉ nằm ở món ăn ngon mà còn ở tình cảm được gửi gắm qua từng việc nhỏ. Đó là cách người lớn chăm chút cho những người thân yêu, cũng là cách các thế hệ trao truyền hương vị quen thuộc và gìn giữ những ký ức ấm áp trong mỗi mái nhà.

50+ Món ngon mùa thu: Loạt mâm cơm vừa nhìn đã thấy thèm, món dân dã mà 'đưa cơm' vô cùng GĐXH - Món ngon mùa thu không nhất thiết phải là món ăn cầu kỳ hay đắt đỏ. Khi tiết trời dịu mát, những món kho đậm vị, canh nóng, rau xanh, món xào hay món dân dã lại trở nên hấp dẫn lạ thường. Dưới đây là loạt gợi ý món ăn mùa thu và những mâm cơm gia đình đẹp mắt, dễ áp dụng để các đầu bếp tại gia thêm ý tưởng cho bữa cơm nhà.

Khoe loạt mâm cơm mùa thu chỉ 70 nghìn khiến chị em 'hoang mang', mẹ đảm tiết lộ chiêu vén khéo chiều lòng cả nhà GĐXH - "Chị ơi ghi rõ đi chợ ở đâu chứ ở Hà Nội không có mâm cơm giá này, kẻo chồng em đọc được lại bắt em xem lại chi tiêu!" – lời bình luận dí dỏm dưới bài đăng khoe loạt mâm cơm mùa thu của chị Trần Thư (đến từ Hà Nội) bỗng trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi của hội chị em nội trợ. Hóa ra, chỉ với chi phí vỏn vẹn từ 60.000 – 70.000 đồng kết hợp cùng bí quyết tận dụng nông sản đúng vụ, bạn hoàn toàn có thể nấu những mâm cơm gia đình mùa thu vừa chuẩn vị, thanh mát lại đưa cơm "cháy nồi"!