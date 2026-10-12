MC từng 'ẵm' 22 triệu đồng khi thi Ai Là Triệu Phú, hiện mang quân hàm Đại úy, khoe loạt mâm cơm gia đình ngon 'nức nở'
GĐXH - Ở tuổi 40, nữ MC còn khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa khi thường chia sẻ những mâm cơm ấm cúng, do chính tay cô chuẩn bị cho gia đình trong một album mang tên Nơi bão giông dừng sau cánh cửa.
Những bữa cơm của MC - Đại úy Minh Hương có lẽ không chỉ là món ăn mà còn là những mảnh ghép ký ức, chan chứa tình cảm gia đình.
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