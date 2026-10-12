MC từng 'ẵm' 22 triệu đồng khi thi Ai Là Triệu Phú, hiện mang quân hàm Đại úy, khoe loạt mâm cơm gia đình ngon 'nức nở'

Nói về những bữa cơm gia đình, trong một dòng chia sẻ, Minh Hương từng viết: “Giữa tiếng mưa rơi gió lạnh và bản nhạc đang vang lên, ta nhận ra hạnh phúc đôi khi chỉ là căn bếp ấm và nồi cơm đang sôi... Bình yên luôn bắt đầu từ những điều giản dị. Một trái tim biết yêu thương… ta đã có cả thế giới”. Lời tâm sự giản dị nhưng chan chứa yêu thương khiến ai đọc cũng thấy lòng mình dịu lại, giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống.