Vợ chồng cặp nghệ sĩ từng hot nhất A80 nghiêm túc nhắc con dâu điều 'đại kỵ' khi ăn

NSND Lan Hương sinh năm 1961, quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình như “Gió làng Kình”, Sống chung với mẹ chồng”, “Lửa ấm”, “Thương ngày nắng về”, “Gia đình mình vui bất thình lình”… Ngoài ra bà tham gia các phim điện ảnh như “Đêm cuối năm”, “Mùa ổi”, “Tháng năm rực rỡ”… Năm 2011, bà được phong tặng danh hiệu NSND. Còn NSƯT Đỗ Kỷ bằng tuổi với nghệ sĩ Lan Hương. Ông là đạo diễn, diễn viên, nghệ sĩ sân khấu, được biết tới qua nhiều bộ phim như “Mùa lá rụng”, “Ngõ lỗ thủng”, “Bản di chúc bí ẩn”, “Người phán xử”… Lao Động đưa tin.