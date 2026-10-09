Vợ chồng cặp nghệ sĩ từng hot nhất A80 nghiêm túc nhắc con dâu điều 'đại kỵ' khi ăn
GĐXH - Trong căn bếp gia đình NSND Lan Hương - NSƯT Đỗ Kỷ, một món ăn dân dã vì thế không chỉ được làm lại để thưởng thức. Nó còn được trao truyền như một phần ký ức gia đình và văn hóa ẩm thực Việt Nam.
Mới đây, hai nghệ sĩ khiến cộng đồng mạng thích thú khi cùng con dâu vào bếp, tái hiện lại món cơm nắm muối vừng - món ăn dân dã gắn liền với ký ức thời chiến. Thời báo Văn học Nghệ thuật đưa tin.
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