Vợ chồng cặp nghệ sĩ từng hot nhất A80 nghiêm túc nhắc con dâu điều 'đại kỵ' khi ăn

Thứ sáu, 19:00 09/10/2026 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong căn bếp gia đình NSND Lan Hương - NSƯT Đỗ Kỷ, một món ăn dân dã vì thế không chỉ được làm lại để thưởng thức. Nó còn được trao truyền như một phần ký ức gia đình và văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng A80 chia sẻ bí quyết món cơm nắm muối vừng ngon - Ảnh 1.

NSND Lan Hương sinh năm 1961, quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình như “Gió làng Kình”, Sống chung với mẹ chồng”, “Lửa ấm”, “Thương ngày nắng về”, “Gia đình mình vui bất thình lình”… Ngoài ra bà tham gia các phim điện ảnh như “Đêm cuối năm”, “Mùa ổi”, “Tháng năm rực rỡ”… Năm 2011, bà được phong tặng danh hiệu NSND. Còn NSƯT Đỗ Kỷ bằng tuổi với nghệ sĩ Lan Hương. Ông là đạo diễn, diễn viên, nghệ sĩ sân khấu, được biết tới qua nhiều bộ phim như “Mùa lá rụng”, “Ngõ lỗ thủng”, “Bản di chúc bí ẩn”, “Người phán xử”… Lao Động đưa tin.

Vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng A80 chia sẻ bí quyết món cơm nắm muối vừng ngon - Ảnh 2.

Còn nhớ, bên cạnh hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80), nhiều nghệ sĩ cũng vinh dự được góp mặt ở đội hình diễu hành của Khối Văn hóa - Thể thao. Trong số đó, NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ gây ấn tượng khi là cặp vợ chồng nghệ sĩ duy nhất trong đội hình tham gia diễu binh, diễu hành của khối Văn hóa - Thể thao.

Mới đây, hai nghệ sĩ khiến cộng đồng mạng thích thú khi cùng con dâu vào bếp, tái hiện lại món cơm nắm muối vừng - món ăn dân dã gắn liền với ký ức thời chiến. Thời báo Văn học Nghệ thuật đưa tin.

Vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng A80 chia sẻ bí quyết món cơm nắm muối vừng ngon - Ảnh 3.

Trong bữa cơm gia đình, món ăn giản dị bất ngờ trở thành chiếc cầu nối giữa những thế hệ khi NSƯT Đỗ Kỷ kể lại những ký ức thời ông đi bộ đội. Con dâu ngạc nhiên khi nghe bố chồng kể chuyện “cả tiểu đội ăn một chỗ muối vừng”. Món ăn giản dị, nhưng chất chứa cả một giai đoạn lịch sử đáng nhớ.

Vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng A80 chia sẻ bí quyết món cơm nắm muối vừng ngon - Ảnh 4.

NSND Lan Hương hướng dẫn con dâu làm muối vừng theo cách quen thuộc. Lạc được rang trên lửa nhỏ, đảo đều tay để hạt chín giòn mà không bị cháy. Sau khi rang, lạc được ủ trong khăn một lúc cho nguội bớt rồi tách vỏ.

Vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng A80 chia sẻ bí quyết món cơm nắm muối vừng ngon - Ảnh 5.

Sau khi rang, lạc được ủ trong khăn vài phút để nguội bớt và dễ tách vỏ. Đây là mẹo nhỏ nhưng rất hiệu quả được nghệ sĩ Lan Hương chia sẻ lại từ kinh nghiệm dân gian. Rang muối cho khô và thơm. Muối rang không chỉ giúp bảo quản tốt hơn mà còn làm dậy lên mùi vị khi kết hợp cùng vừng, lạc.

Vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng A80 chia sẻ bí quyết món cơm nắm muối vừng ngon - Ảnh 6.

Bước quan trọng: Giã vừng. Vừng phải giã vừa tới, không nát quá, giữ được độ béo và mùi thơm tự nhiên. Thành phẩm là chén muối vừng vàng ươm, thơm lừng, trộn đều giữa vừng, lạc và muối rang. Món ăn nhìn đơn giản nhưng lại có thể làm ấm lòng cả một bữa cơm.

Vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng A80 chia sẻ bí quyết món cơm nắm muối vừng ngon - Ảnh 7.

Vừng và muối được trộn cùng lạc. NSND Lan Hương vừa làm vừa thưởng thức những viên lạc thơm thơm khiến chồng nhắc vui: "Không được nếm!"

Vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng A80 chia sẻ bí quyết món cơm nắm muối vừng ngon - Ảnh 8.

Cơm nóng dẻo được nấu chín và cho ra khăn trắng, để chuẩn bị nắm thành từng phần. Nữ nghệ sĩ khéo léo nắm tròn cơm trong khăn vải, giữ cho cơm không bị khô và giữ nhiệt tốt. Mỗi nắm cơm là một phần ký ức, được truyền lại qua từng thế hệ.

Vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng A80 chia sẻ bí quyết món cơm nắm muối vừng ngon - Ảnh 9.

Cả nhà cùng thưởng thức món cơm nắm muối vừng. Nghệ sĩ Đỗ Kỷ dí dỏm nói với con dâu “Không cần dùng đũa đâu”, bởi món này ngon nhất là khi được ăn bằng tay, như ngày xưa. Trong căn bếp gia đình NSND Lan Hương - NSƯT Đỗ Kỷ, một món ăn dân dã vì thế không chỉ được làm lại để thưởng thức. Nó còn được trao truyền như một phần ký ức gia đình và văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng A80 chia sẻ bí quyết món cơm nắm muối vừng ngon - Ảnh 10.Cơm nhà Viết Vương - Đỗ Hà có gì?

GĐXH - Không phải những món ăn cầu kỳ hay bàn tiệc sang trọng, Hoa hậu Đỗ Thị Hà nhiều lần chia sẻ những mâm cơm rất đỗi quen thuộc với cá rán, rau luộc, canh bí đỏ, thịt kho… Nàng hậu cũng từng tiết lộ, tình yêu của cô và ông xã Nguyễn Viết Vương bắt đầu từ những điều giản dị, trong đó có những bữa cơm do cô nấu.

Vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng A80 chia sẻ bí quyết món cơm nắm muối vừng ngon - Ảnh 11.Cơm nhà của Cường Đô La có gì?

GĐXH - Mâm cơm mà doanh nhân Quốc Cường chia sẻ, thứ khiến người ta khó cưỡng đôi khi chẳng phải món gì đặc biệt, mà đơn giản là đúng món mình thích, được nấu đúng lúc mình về nhà bởi người mình thương.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

7 mâm cơm gia đình cuối tuần cho người bận rộn

7 mâm cơm gia đình cuối tuần cho người bận rộn

Ăn -

GĐXH - 7 mâm cơm gia đình dưới đây của chị Nguyễn Thu đăng tải trong cộng đồng chị em yêu bếp là những gợi ý hữu ích cho những chị em mong một cuối tuần có bữa ăn đầy đủ mà không quá tốn thời gian vào bếp.

5 món ăn sáng tưởng lành mạnh nhưng nếu ăn mỗi ngày có thể khiến cơ thể quá tải, đặc biệt món ăn thứ 5

5 món ăn sáng tưởng lành mạnh nhưng nếu ăn mỗi ngày có thể khiến cơ thể quá tải, đặc biệt món ăn thứ 5

Ăn -

GĐXH - Bữa sáng thường được xem là thời điểm lý tưởng để bổ sung năng lượng sau một đêm dài. Thế nhưng, không phải món ăn nào mang vẻ ngoài “lành mạnh” cũng phù hợp nếu ngày nào cũng dùng. Một số món có thể khiến cơ thể phải tiếp nhận quá nhiều đường, muối, chất béo hoặc năng lượng mà bạn không nhận ra.

Cơm nhà Viết Vương - Đỗ Hà có gì?

Cơm nhà Viết Vương - Đỗ Hà có gì?

Ăn -

GĐXH - Không phải những món ăn cầu kỳ hay bàn tiệc sang trọng, Hoa hậu Đỗ Thị Hà nhiều lần chia sẻ những mâm cơm rất đỗi quen thuộc với cá rán, rau luộc, canh bí đỏ, thịt kho… Nàng hậu cũng từng tiết lộ, tình yêu của cô và ông xã Nguyễn Viết Vương bắt đầu từ những điều giản dị, trong đó có những bữa cơm do cô nấu.

Chẳng cần thuốc bổ đắt tiền, 8 món ăn giàu kẽm giúp người cao tuổi chắc khỏe xương khớp

Chẳng cần thuốc bổ đắt tiền, 8 món ăn giàu kẽm giúp người cao tuổi chắc khỏe xương khớp

Ăn -

GĐXH - Thuốc bổ đắt đỏ chưa chắc đã bằng những bữa ăn thanh mát, chuẩn vị và giàu dưỡng chất ngay tại căn bếp gia đình. Dưới đây là 8 món ăn giàu kẽm, chế biến đơn giản với chi phí bình dân, giúp người cao tuổi tăng cường sức đề kháng, củng cố hệ xương và cơ bắp vững chãi.

Gia đình nào đang dùng máy xay sinh tố, cần đặc biệt lưu ý 6 điều này

Gia đình nào đang dùng máy xay sinh tố, cần đặc biệt lưu ý 6 điều này

Ăn -

GĐXH - Máy xay sinh tố là thiết bị quen thuộc trong nhiều căn bếp. Tuy nhiên, càng dùng thường xuyên, người dùng càng dễ hình thành những thói quen tưởng vô hại: xay xong chỉ tráng qua cối, dùng chung cối cho thực phẩm sống và thực phẩm ăn ngay, để sinh tố trong cối hàng giờ hoặc cho nguyên liệu nóng vào máy mà không đọc hướng dẫn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.