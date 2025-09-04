Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử
[PODCAST LÀM BẠN CÙNG CON] Trầm cảm - cơn bão ngầm ở trẻ vị thành niên

[PODCAST LÀM BẠN CÙNG CON] Trầm cảm - cơn bão ngầm ở trẻ vị thành niên

Thứ năm, 12:51 04/09/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 10-20% trẻ vị thành niên từng trải qua ít nhất một rối loạn tâm thần, trong đó trầm cảm là phổ biến nhất. Tại Việt Nam, tỉ lệ này dao động 5-8% nhưng nhiều trường hợp bị bỏ sót do người lớn nhầm lẫn với dấu hiệu “khủng hoảng tuổi mới lớn”, hoặc đơn giản là không tin con mình bị trầm cảm. Nhận diện được cơn bão ngầm này thực sự rất quan trọng để giúp trẻ tránh được những cái kết thương tâm.

Việt Hồng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

[PODCAST LÀM BẠN CÙNG CON] Bắt cóc online: Giải pháp nào giúp trẻ tránh bẫy?

[PODCAST LÀM BẠN CÙNG CON] Bắt cóc online: Giải pháp nào giúp trẻ tránh bẫy?

[PODCAST LÀM BẠN CÙNG CON] Những áp lực vô hình trên đôi vai bé nhỏ

[PODCAST LÀM BẠN CÙNG CON] Những áp lực vô hình trên đôi vai bé nhỏ

Cùng chuyên mục

Top cung hoàng đạo có tố chất lãnh đạo thiên bẩm, sinh ra để làm 'thủ lĩnh'

Top cung hoàng đạo có tố chất lãnh đạo thiên bẩm, sinh ra để làm 'thủ lĩnh'

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người vốn sở hữu bản lĩnh, trách nhiệm và sự quyết đoán nổi bật, khiến họ dễ dàng trở thành "thủ lĩnh" trong mọi môi trường.

Hai con thành đạt, nhà sang nhất làng, cụ ông bật khóc: 'Tôi chẳng cần chúng giàu đến thế'

Hai con thành đạt, nhà sang nhất làng, cụ ông bật khóc: 'Tôi chẳng cần chúng giàu đến thế'

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Ai nhìn vào cuộc sống tuổi già của ông đều phải ghen tỵ. Nhưng chính ông phải thừa nhận mọi thứ bên trong không màu hồng như thế.

Đi ăn sáng, cô gái gặp lại mối tình đầu sau 16 năm, cái kết đẹp như phim

Đi ăn sáng, cô gái gặp lại mối tình đầu sau 16 năm, cái kết đẹp như phim

Gia đình - 6 giờ trước

Cộng đồng mạng xúc động khi biết câu chuyện tình yêu đẹp như phim ở TP Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông.

Mẹ già 109 tuổi ra tận ga tàu đón con gái U80 khiến nhiều người xúc động

Mẹ già 109 tuổi ra tận ga tàu đón con gái U80 khiến nhiều người xúc động

Gia đình - 16 giờ trước

Đoạn video ghi lại hình ảnh cụ bà 109 tuổi ra ga Giới Thủ (TP Phụ Dương, An Huy) đón con gái U80 đã khiến nhiều người xúc động.

Nghỉ hưu 7 năm rồi tôi mới hiểu: Con cái không phải chỗ dựa, chỉ có tiền mới an toàn

Nghỉ hưu 7 năm rồi tôi mới hiểu: Con cái không phải chỗ dựa, chỉ có tiền mới an toàn

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Nghỉ hưu lẽ ra là khoảng thời gian an nhàn sau nhiều năm cống hiến, nhưng với bà Phi, quãng đời này lại trở thành chuỗi ngày mệt mỏi.

Ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, chàng trai khiến cha mẹ bật khóc trước sự thật về 5 thẻ ngân hàng

Ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, chàng trai khiến cha mẹ bật khóc trước sự thật về 5 thẻ ngân hàng

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Khi anh ra đi đột ngột ở tuổi 24, sự thật đằng sau 5 chiếc thẻ ngân hàng mà anh để lại đã khiến cha mẹ nghẹn ngào trong nước mắt.

Những cung hoàng đạo là 'thỏi nam châm' hút vận may

Những cung hoàng đạo là 'thỏi nam châm' hút vận may

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong chiêm tinh học, một số cung hoàng đạo được xem là "số đỏ" hay gặp vận may. Điều đặc biệt là họ không chờ may mắn đến, mà chủ động tạo ra nó nhờ sự lạc quan, bản lĩnh và quyết đoán.

Được chiến sĩ cầu hôn ngay sau diễu binh, cô gái Cần Thơ xúc động nghẹn ngào

Được chiến sĩ cầu hôn ngay sau diễu binh, cô gái Cần Thơ xúc động nghẹn ngào

Gia đình - 1 ngày trước

Thức trắng đêm chờ diễu binh 2/9, cô gái Cần Thơ vỡ òa khi được bạn trai chiến sĩ cầu hôn.

Ham lấy chồng trẻ, tôi đâu ngờ đêm tân hôn lại trở thành nỗi ám ảnh bao năm sau

Ham lấy chồng trẻ, tôi đâu ngờ đêm tân hôn lại trở thành nỗi ám ảnh bao năm sau

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Một cái gật đầu mà sau này, trong nhiều đêm trằn trọc, Linh tự hỏi: Có phải mình đã quá vội vàng?

Phát hiện bất ngờ về lương hưu của mẹ chồng khiến tôi phải gửi bà vào viện dưỡng lão

Phát hiện bất ngờ về lương hưu của mẹ chồng khiến tôi phải gửi bà vào viện dưỡng lão

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dành trọn 7 năm phụng dưỡng mẹ chồng, tôi tưởng mình đã làm tròn chữ hiếu. Nhưng phát hiện bất ngờ về khoản lương hưu của bà khiến tôi phải quyết định gửi mẹ vào viện dưỡng lão.

Xem nhiều

Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hững

Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hững

Chuyện vợ chồng

Có lúc, tôi ghen với cả… vợ chồng người giúp việc.

Vẻ ngoài lạnh băng nhưng trái tim ấm áp: Những cung hoàng đạo khiến ai cũng bất ngờ

Vẻ ngoài lạnh băng nhưng trái tim ấm áp: Những cung hoàng đạo khiến ai cũng bất ngờ

Gia đình
Cung hoàng đạo thích sống trầm lặng nhưng bên trong vương giả bất ngờ

Cung hoàng đạo thích sống trầm lặng nhưng bên trong vương giả bất ngờ

Gia đình
Phát hiện bất ngờ về lương hưu của mẹ chồng khiến tôi phải gửi bà vào viện dưỡng lão

Phát hiện bất ngờ về lương hưu của mẹ chồng khiến tôi phải gửi bà vào viện dưỡng lão

Gia đình
Cưới "bà thím" U60 đang nợ nần chồng chất chỉ sau 5 ngày gặp mặt, bố đơn thân "vớ bở" khi vợ lộ thân phận thật

Cưới "bà thím" U60 đang nợ nần chồng chất chỉ sau 5 ngày gặp mặt, bố đơn thân "vớ bở" khi vợ lộ thân phận thật

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top