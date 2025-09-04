[PODCAST LÀM BẠN CÙNG CON] Trầm cảm - cơn bão ngầm ở trẻ vị thành niên
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 10-20% trẻ vị thành niên từng trải qua ít nhất một rối loạn tâm thần, trong đó trầm cảm là phổ biến nhất. Tại Việt Nam, tỉ lệ này dao động 5-8% nhưng nhiều trường hợp bị bỏ sót do người lớn nhầm lẫn với dấu hiệu “khủng hoảng tuổi mới lớn”, hoặc đơn giản là không tin con mình bị trầm cảm. Nhận diện được cơn bão ngầm này thực sự rất quan trọng để giúp trẻ tránh được những cái kết thương tâm.
Việt Hồng
Top cung hoàng đạo có tố chất lãnh đạo thiên bẩm, sinh ra để làm 'thủ lĩnh'Gia đình - 3 giờ trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người vốn sở hữu bản lĩnh, trách nhiệm và sự quyết đoán nổi bật, khiến họ dễ dàng trở thành "thủ lĩnh" trong mọi môi trường.
Hai con thành đạt, nhà sang nhất làng, cụ ông bật khóc: 'Tôi chẳng cần chúng giàu đến thế'Gia đình - 5 giờ trước
GĐXH - Ai nhìn vào cuộc sống tuổi già của ông đều phải ghen tỵ. Nhưng chính ông phải thừa nhận mọi thứ bên trong không màu hồng như thế.
Đi ăn sáng, cô gái gặp lại mối tình đầu sau 16 năm, cái kết đẹp như phimGia đình - 6 giờ trước
Cộng đồng mạng xúc động khi biết câu chuyện tình yêu đẹp như phim ở TP Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông.
Mẹ già 109 tuổi ra tận ga tàu đón con gái U80 khiến nhiều người xúc độngGia đình - 16 giờ trước
Đoạn video ghi lại hình ảnh cụ bà 109 tuổi ra ga Giới Thủ (TP Phụ Dương, An Huy) đón con gái U80 đã khiến nhiều người xúc động.
Nghỉ hưu 7 năm rồi tôi mới hiểu: Con cái không phải chỗ dựa, chỉ có tiền mới an toànGia đình - 21 giờ trước
GĐXH - Nghỉ hưu lẽ ra là khoảng thời gian an nhàn sau nhiều năm cống hiến, nhưng với bà Phi, quãng đời này lại trở thành chuỗi ngày mệt mỏi.
Ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, chàng trai khiến cha mẹ bật khóc trước sự thật về 5 thẻ ngân hàngGia đình - 23 giờ trước
GĐXH - Khi anh ra đi đột ngột ở tuổi 24, sự thật đằng sau 5 chiếc thẻ ngân hàng mà anh để lại đã khiến cha mẹ nghẹn ngào trong nước mắt.
Những cung hoàng đạo là 'thỏi nam châm' hút vận mayGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong chiêm tinh học, một số cung hoàng đạo được xem là "số đỏ" hay gặp vận may. Điều đặc biệt là họ không chờ may mắn đến, mà chủ động tạo ra nó nhờ sự lạc quan, bản lĩnh và quyết đoán.
Được chiến sĩ cầu hôn ngay sau diễu binh, cô gái Cần Thơ xúc động nghẹn ngàoGia đình - 1 ngày trước
Thức trắng đêm chờ diễu binh 2/9, cô gái Cần Thơ vỡ òa khi được bạn trai chiến sĩ cầu hôn.
Ham lấy chồng trẻ, tôi đâu ngờ đêm tân hôn lại trở thành nỗi ám ảnh bao năm sauChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Một cái gật đầu mà sau này, trong nhiều đêm trằn trọc, Linh tự hỏi: Có phải mình đã quá vội vàng?
Phát hiện bất ngờ về lương hưu của mẹ chồng khiến tôi phải gửi bà vào viện dưỡng lãoGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Dành trọn 7 năm phụng dưỡng mẹ chồng, tôi tưởng mình đã làm tròn chữ hiếu. Nhưng phát hiện bất ngờ về khoản lương hưu của bà khiến tôi phải quyết định gửi mẹ vào viện dưỡng lão.
Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hữngChuyện vợ chồng
Có lúc, tôi ghen với cả… vợ chồng người giúp việc.