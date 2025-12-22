Mới nhất
Các con giáp Thân, Tỵ, Mùi cần thận trọng trong ngày 23/12

GĐXH - Cùng với những cung đường rực rỡ của tuổi Tuất, Hợi, Ngọ, ngày 23/12 vẫn tiềm ẩn những "nút thắt" đối với một số con giáp khắc kỵ. Cẩn trọng trong giao tiếp và đi lại chính là chìa khóa để nhóm tuổi này đi qua ngày mới một cách bình an.

Vận may các con giáp ngày 22/12: Tý, Mão, Dậu đại cát, một số con giáp cần đặc biệt lưu ý để tránh thị phi, hao tàiVận may các con giáp ngày 22/12: Tý, Mão, Dậu đại cát, một số con giáp cần đặc biệt lưu ý để tránh thị phi, hao tài

GĐXH - Khám phá bảng xếp hạng vận thế 12 con giáp ngày 22/12/2025. Những tuổi nào sẽ đón nhận đại cát, tài lộc hanh thông và những ai cần cẩn trọng trong sự nghiệp, sức khỏe?

Bên cạnh những con giáp đại cát, ngày Bính Dần với tính chất "Hỏa vượng, Mộc trợ" và cục diện xung - hình cũng tạo ra những áp lực nhất định cho các tuổi sau.

3 con giáp cần thận trọng trong ngày 23/12

Con giáp tuổi Thân

Do cục diện Dần Thân tương xung, người tuổi Thân cần đặc biệt chú ý trong việc di chuyển và đi lại. Trong công việc, dễ nảy sinh bất đồng với cấp trên hoặc đối tác. Lời khuyên là nên giữ bình tĩnh, tránh đối đầu trực diện và không nên thực hiện các thay đổi lớn về nhân sự hay tài chính trong ngày này.

Con giáp tuổi Tỵ

Gặp cục diện Dần Tỵ tương hại, bạn cần đề phòng tiểu nhân châm chọc hoặc những thị phi "tai bay vạ gió". Chuyện tình cảm dễ nảy sinh nghi ngờ, thiếu tin tưởng. Hãy chú ý đến lời ăn tiếng nói và bảo mật thông tin quan trọng trong kinh doanh.

Con giáp tuổi Mùi

Mộc vượng khắc Thổ, tuổi Mùi có thể cảm thấy áp lực công việc gia tăng và sức khỏe có phần sụt giảm, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tiêu hóa. Nên dành thời gian nghỉ ngơi và tránh ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc.

Các phương vị và khung giờ cần lưu ý

Phương vị xung khắc: Ngoài hướng Đông Bắc (vị trí Dần) là hướng cát tường cho 3 tuổi Tuất, Hợi, Ngọ, thì hướng Tây Nam (vị trí Thân) trong ngày này được coi là phương vị xung sát. Nếu không thực sự cần thiết, bạn nên hạn chế khởi công, động thổ hoặc xuất hành theo hướng này.

Khung giờ thận trọng: 

- Giờ Thân (15h - 17h): Đây là khung giờ tương xung với ngày, dễ xảy ra các trục trặc bất ngờ hoặc hỏng hóc máy móc, thiết bị.

- Giờ Tỵ (09h - 11h): Cẩn trọng trong giao tiếp và ký kết giấy tờ để tránh sai sót pháp lý.

Hóa giải nhanh cho các tuổi xung khắc ngày Bính Dần

Để giảm thiểu tác động tiêu cực của cục diện xung - hình trong ngày 23/12, những người thuộc tuổi Thân, Tỵ, Mùi có thể áp dụng các mẹo nhỏ nhưng hiệu quả sau đây:

Lấy "tĩnh" chế "biến": Trong những giờ xung (như giờ Thân từ 15h-17h), nếu gặp sự cố bất ngờ, hãy hít thở sâu và dừng lại 30 giây trước khi phản ứng. Sự chậm lại giúp bạn tránh được những quyết định sai lầm do nóng nảy của hành Hỏa.

Vật phẩm hộ thân: 

- Tuổi Thân: Nên mang bên mình một vật phẩm hình Chuột (Tý) hoặc Rồng (Thìn) (vật liệu bằng đá hoặc kim loại) để tạo thành cục diện Tam hợp, giúp hóa giải bớt sự xung sát trực diện của ngày Dần.

- Tuổi Tỵ: Có thể sử dụng trang sức hoặc phụ kiện màu Vàng hoặc Trắng (thuộc hành Kim) để tiết chế bớt tính hỏa vượng, giúp tâm trí bình hòa hơn.

- Tuổi Mùi: Do Mộc vượng khắc Thổ, tuổi Mùi dễ gặp áp lực và hao tổn sức khỏe. Nên mang theo vật phẩm có hình Ngựa (Ngọ) – đây là lục hợp quý nhân của tuổi Mùi. Sự xuất hiện của hành Hỏa từ tuổi Ngọ sẽ đóng vai trò cầu nối (Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ), giúp chuyển hóa năng lượng xung khắc của ngày thành năng lượng tương sinh, giúp bạn giảm bớt áp lực và tăng cường vận may.

Sử dụng màu sắc điều hòa: Lựa chọn trang phục màu xanh nước biển hoặc đen (hành Thủy). Theo quy luật ngũ hành, Thủy có thể khắc chế bớt sự nóng nảy của Bính Hỏa và nuôi dưỡng Mộc khí, giúp giảm bớt sự xung đột của địa chi Dần.

Việc thiện tích đức: Một hành động nhỏ như giúp đỡ đồng nghiệp, làm từ thiện hoặc đơn giản là giữ nụ cười hòa nhã cũng là cách hữu hiệu để cải thiện trường năng lượng cá nhân, biến "nguy" thành "an".

Tổng kết vận trình ngày 23/12/2025

Một ngày Bính Dần đầy năng lượng nhưng cũng không kém phần thử thách. Chìa khóa thành công của ngày 23/12 này chính là "Hợp tác và thấu hiểu". Trong khi các tuổi Tuất, Hợi, Ngọ nên tận dụng thời cơ để bứt phá, thì các tuổi Thân, Tỵ lại cần lấy sự cẩn trọng làm tôn chỉ. Hãy nhớ rằng, vận thế chỉ là những gợi ý, sự nỗ lực và trí tuệ của bản thân mới là yếu tố quyết định sự hanh thông bền vững.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

Tin liên quan

Vận may các con giáp ngày 23/12: Tuất, Hợi, Ngọ đại cát, hợp tác thành công, sự nghiệp khai thông

Vận may các con giáp ngày 23/12: Tuất, Hợi, Ngọ đại cát, hợp tác thành công, sự nghiệp khai thông

Vận may các con giáp ngày 22/12: Tý, Mão, Dậu đại cát, một số con giáp cần đặc biệt lưu ý để tránh thị phi, hao tài

Vận may các con giáp ngày 22/12: Tý, Mão, Dậu đại cát, một số con giáp cần đặc biệt lưu ý để tránh thị phi, hao tài

Các con giáp Sửu, Thìn, Ngọ, Dậu đón nhận nhiều vận may, tài lộc và phúc khí từ ngày hôm nay

Các con giáp Sửu, Thìn, Ngọ, Dậu đón nhận nhiều vận may, tài lộc và phúc khí từ ngày hôm nay

Sau Tết Dương lịch 2026: 3 con giáp như 'hổ thêm cánh', tiền bạc đầy kho

Sau Tết Dương lịch 2026: 3 con giáp như 'hổ thêm cánh', tiền bạc đầy kho

Vận may, tài lộc và lưu ý cho 12 con giáp ngày 17/12

Vận may, tài lộc và lưu ý cho 12 con giáp ngày 17/12

Cùng chuyên mục

3 điều người EQ cao không làm với người khác khiến ai tiếp xúc cũng thấy dễ chịu

3 điều người EQ cao không làm với người khác khiến ai tiếp xúc cũng thấy dễ chịu

Gia đình - 55 phút trước

GĐXH - Một người EQ cao không cần nói quá nhiều nhưng chỉ qua vài lần tiếp xúc, người khác đã cảm nhận được sự chín chắn, khéo léo và đáng tin cậy.

Vận may các con giáp ngày 23/12: Tuất, Hợi, Ngọ đại cát, hợp tác thành công, sự nghiệp khai thông

Vận may các con giáp ngày 23/12: Tuất, Hợi, Ngọ đại cát, hợp tác thành công, sự nghiệp khai thông

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Khám phá vận thế ngày 23/12/2025: Tuổi Tuất, Hợi, Ngọ đón nhận cục diện "Tam hợp - Lục hợp", sự nghiệp hanh thông, quý nhân phù trợ, là thời điểm vàng để thúc đẩy hợp tác.

Người Hàn Quốc dạy con đúng một điều, đủ để tạo nên cả một thế hệ thành công

Người Hàn Quốc dạy con đúng một điều, đủ để tạo nên cả một thế hệ thành công

Nuôi dạy con - 3 giờ trước

GĐXH - Đằng sau "kỳ tích sông Hàn" không chỉ là công nghệ hay kỷ luật thép, mà còn là một triết lý dạy con đặc biệt.

Khác biệt chí mạng giữa người giàu và người nghèo: Không nằm ở tiền

Khác biệt chí mạng giữa người giàu và người nghèo: Không nằm ở tiền

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Trong thế giới của những người giàu, có một quan điểm nghe qua tưởng như lạnh lùng nhưng lại vô cùng thực tế: phá sản không đáng sợ, nghèo mới đáng sợ.

Vận may các con giáp ngày 22/12: Tý, Mão, Dậu đại cát, một số con giáp cần đặc biệt lưu ý để tránh thị phi, hao tài

Vận may các con giáp ngày 22/12: Tý, Mão, Dậu đại cát, một số con giáp cần đặc biệt lưu ý để tránh thị phi, hao tài

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Khám phá bảng xếp hạng vận thế 12 con giáp ngày 22/12/2025. Những tuổi nào sẽ đón nhận đại cát, tài lộc hanh thông và những ai cần cẩn trọng trong sự nghiệp, sức khỏe?

Hé lộ tố chất đặc biệt của 12 cung hoàng đạo: Đọc để hiểu chính mình hơn

Hé lộ tố chất đặc biệt của 12 cung hoàng đạo: Đọc để hiểu chính mình hơn

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Mỗi cung hoàng đạo đều sở hữu dấu ấn cá nhân không thể trộn lẫn. Khi biết khai thác đúng thế mạnh, mỗi cung hoàng đạo đều có thể trở thành tâm điểm trong cuộc sống và công việc.

Nếu con bạn sở hữu 4 đặc điểm này trước năm 6 tuổi, xin chúc mừng 'thiên tài' tương lai!

Nếu con bạn sở hữu 4 đặc điểm này trước năm 6 tuổi, xin chúc mừng 'thiên tài' tương lai!

Nuôi dạy con - 10 giờ trước

GĐXH - Nếu con bạn sở hữu 4 đặc điểm dưới đây trước năm 6 tuổi, hãy chúc mừng vì bé đang sở hữu tố chất của một "thiên tài" tương lai!

Sợ hãi mỗi lần thấy chuông điện thoại của mẹ

Sợ hãi mỗi lần thấy chuông điện thoại của mẹ

Gia đình - 12 giờ trước

1 tháng nay, mỗi lần thấy chuông điện thoại của mẹ, tôi lại sợ hãi không biết có nên bắt máy hay không, vì tôi biết trước nội dung sẽ là mai mối tôi cho ai đó.

Sau Tết Dương lịch 2026: 3 con giáp như 'hổ thêm cánh', tiền bạc đầy kho

Sau Tết Dương lịch 2026: 3 con giáp như 'hổ thêm cánh', tiền bạc đầy kho

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Ngay từ thời điểm Tết Dương lịch 2026, có 3 con giáp sở hữu vận số rạng rỡ nhất: Hạnh phúc bủa vây, sự nghiệp hanh thông, tài lộc chạm đỉnh.

Vì hành động của bố mẹ, đứa trẻ trong ảnh có lẽ cả đời này không dám ăn thịt gà nữa!

Vì hành động của bố mẹ, đứa trẻ trong ảnh có lẽ cả đời này không dám ăn thịt gà nữa!

Gia đình - 1 ngày trước

Có những bậc cha mẹ coi con cái là nơi để thỏa mãn cái tôi và quyền lực của người lớn.

Muốn gia đình bình yên, đừng bỏ qua điều quan trọng này

Muốn gia đình bình yên, đừng bỏ qua điều quan trọng này

Gia đình

GĐXH - Gia đình chỉ thực sự là nơi để trở về khi mỗi người được tôn trọng và có không gian riêng. Thế nhưng, không ít mâu thuẫn lại bắt nguồn từ sự quan tâm quá mức. Vậy làm thế nào để giữ gìn sự bình yên trong gia đình mà không làm tổn thương nhau?

7 câu nói thần kỳ của cha mẹ giúp con cái có tương lai tốt đẹp hơn

7 câu nói thần kỳ của cha mẹ giúp con cái có tương lai tốt đẹp hơn

Nuôi dạy con
Con bị bắt nạt, người mẹ EQ cao nhắn một câu vào group phụ huynh giải quyết gọn gàng mọi việc

Con bị bắt nạt, người mẹ EQ cao nhắn một câu vào group phụ huynh giải quyết gọn gàng mọi việc

Nuôi dạy con
Vợ bất ngờ trở về, chồng đẩy nhân tình ra ngoài cửa sổ tầng 10 để chạy trốn

Vợ bất ngờ trở về, chồng đẩy nhân tình ra ngoài cửa sổ tầng 10 để chạy trốn

Chuyện vợ chồng
Sau Tết Dương lịch 2026: 3 con giáp như 'hổ thêm cánh', tiền bạc đầy kho

Sau Tết Dương lịch 2026: 3 con giáp như 'hổ thêm cánh', tiền bạc đầy kho

Gia đình

Top