Các con giáp Thân, Tỵ, Mùi cần thận trọng trong ngày 23/12

Bên cạnh những con giáp đại cát, ngày Bính Dần với tính chất "Hỏa vượng, Mộc trợ" và cục diện xung - hình cũng tạo ra những áp lực nhất định cho các tuổi sau.

3 con giáp cần thận trọng trong ngày 23/12

Con giáp tuổi Thân

Do cục diện Dần Thân tương xung, người tuổi Thân cần đặc biệt chú ý trong việc di chuyển và đi lại. Trong công việc, dễ nảy sinh bất đồng với cấp trên hoặc đối tác. Lời khuyên là nên giữ bình tĩnh, tránh đối đầu trực diện và không nên thực hiện các thay đổi lớn về nhân sự hay tài chính trong ngày này.

Con giáp tuổi Tỵ

Gặp cục diện Dần Tỵ tương hại, bạn cần đề phòng tiểu nhân châm chọc hoặc những thị phi "tai bay vạ gió". Chuyện tình cảm dễ nảy sinh nghi ngờ, thiếu tin tưởng. Hãy chú ý đến lời ăn tiếng nói và bảo mật thông tin quan trọng trong kinh doanh.

Con giáp tuổi Mùi

Mộc vượng khắc Thổ, tuổi Mùi có thể cảm thấy áp lực công việc gia tăng và sức khỏe có phần sụt giảm, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tiêu hóa. Nên dành thời gian nghỉ ngơi và tránh ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc.

Các phương vị và khung giờ cần lưu ý

Phương vị xung khắc: Ngoài hướng Đông Bắc (vị trí Dần) là hướng cát tường cho 3 tuổi Tuất, Hợi, Ngọ, thì hướng Tây Nam (vị trí Thân) trong ngày này được coi là phương vị xung sát. Nếu không thực sự cần thiết, bạn nên hạn chế khởi công, động thổ hoặc xuất hành theo hướng này.

Khung giờ thận trọng:

- Giờ Thân (15h - 17h): Đây là khung giờ tương xung với ngày, dễ xảy ra các trục trặc bất ngờ hoặc hỏng hóc máy móc, thiết bị.

- Giờ Tỵ (09h - 11h): Cẩn trọng trong giao tiếp và ký kết giấy tờ để tránh sai sót pháp lý.

Hóa giải nhanh cho các tuổi xung khắc ngày Bính Dần

Để giảm thiểu tác động tiêu cực của cục diện xung - hình trong ngày 23/12, những người thuộc tuổi Thân, Tỵ, Mùi có thể áp dụng các mẹo nhỏ nhưng hiệu quả sau đây:

Lấy "tĩnh" chế "biến": Trong những giờ xung (như giờ Thân từ 15h-17h), nếu gặp sự cố bất ngờ, hãy hít thở sâu và dừng lại 30 giây trước khi phản ứng. Sự chậm lại giúp bạn tránh được những quyết định sai lầm do nóng nảy của hành Hỏa.

Vật phẩm hộ thân:

- Tuổi Thân: Nên mang bên mình một vật phẩm hình Chuột (Tý) hoặc Rồng (Thìn) (vật liệu bằng đá hoặc kim loại) để tạo thành cục diện Tam hợp, giúp hóa giải bớt sự xung sát trực diện của ngày Dần.

- Tuổi Tỵ: Có thể sử dụng trang sức hoặc phụ kiện màu Vàng hoặc Trắng (thuộc hành Kim) để tiết chế bớt tính hỏa vượng, giúp tâm trí bình hòa hơn.

- Tuổi Mùi: Do Mộc vượng khắc Thổ, tuổi Mùi dễ gặp áp lực và hao tổn sức khỏe. Nên mang theo vật phẩm có hình Ngựa (Ngọ) – đây là lục hợp quý nhân của tuổi Mùi. Sự xuất hiện của hành Hỏa từ tuổi Ngọ sẽ đóng vai trò cầu nối (Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ), giúp chuyển hóa năng lượng xung khắc của ngày thành năng lượng tương sinh, giúp bạn giảm bớt áp lực và tăng cường vận may.

Sử dụng màu sắc điều hòa: Lựa chọn trang phục màu xanh nước biển hoặc đen (hành Thủy). Theo quy luật ngũ hành, Thủy có thể khắc chế bớt sự nóng nảy của Bính Hỏa và nuôi dưỡng Mộc khí, giúp giảm bớt sự xung đột của địa chi Dần.

Việc thiện tích đức: Một hành động nhỏ như giúp đỡ đồng nghiệp, làm từ thiện hoặc đơn giản là giữ nụ cười hòa nhã cũng là cách hữu hiệu để cải thiện trường năng lượng cá nhân, biến "nguy" thành "an".

Tổng kết vận trình ngày 23/12/2025

Một ngày Bính Dần đầy năng lượng nhưng cũng không kém phần thử thách. Chìa khóa thành công của ngày 23/12 này chính là "Hợp tác và thấu hiểu". Trong khi các tuổi Tuất, Hợi, Ngọ nên tận dụng thời cơ để bứt phá, thì các tuổi Thân, Tỵ lại cần lấy sự cẩn trọng làm tôn chỉ. Hãy nhớ rằng, vận thế chỉ là những gợi ý, sự nỗ lực và trí tuệ của bản thân mới là yếu tố quyết định sự hanh thông bền vững.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo