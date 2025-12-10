Mới nhất
Vợ bất ngờ trở về, chồng đẩy nhân tình ra ngoài cửa sổ tầng 10 để chạy trốn

Thứ tư, 08:45 10/12/2025 | Chuyện vợ chồng

Video ghi lại cảnh cô gái đu mình ngoài cửa sổ tầng 10 để tránh vợ của nhân tình khiến mạng xã hội xôn xao.

Ngày 8/12, theo The Sun , một nhân chứng đã ghi lại cảnh người phụ nữ mặc áo trắng bám chênh vênh ngoài cửa sổ tầng 10 của một chung cư, cố trèo xuống tầng dưới.

Hình ảnh trong đoạn video cho thấy, trước đó, có một người đàn ông trong tình trạng bán khỏa thân ngó đầu qua cửa sổ, nói vài câu với cô gái khi cô leo xuống. Cô gái sau đó bám vào gờ tường bên ngoài tòa nhà để lần xuống dưới, tay vẫn cầm điện thoại.

- Ảnh 1.

Cô gái trèo ra ngoài cửa sổ từ tầng 10 để tránh vợ của nhân tình. Ảnh: SNS

Cô gõ cửa căn hộ phía dưới và cầu cứu. Một người đã mở cửa sổ kéo cô vào trong, cứu cô trong gang tấc. Truyền thông địa phương cho biết, người đàn ông đã đẩy cô gái ra ngoài cửa sổ khi vợ anh ta bất ngờ trở về, nhằm tránh bị phát hiện ngoại tình.

Video nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng triệu lượt bình luận. Nhiều người mỉa mai: “video lan khắp nơi rồi, vợ anh ta biết hết thôi”; “sống vậy có đáng không?”; “nếu sợ vợ thế thì đừng ngoại tình”; “trượt tay chút là mất mạng”...

Câu chuyện đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về lối sống trái đạo đức, thiếu chung thủy trong hôn nhân.

Hiện, tỷ lệ ly hôn tại Trung Quốc tiếp tục leo thang. Từ năm 2021, chính phủ Trung Quốc đã áp dụng quy định “thời gian hạ nhiệt” kéo dài 1 tháng, buộc các cặp đôi chờ 30 ngày trước khi hoàn tất thủ tục ly hôn. Trong thời gian đó, một trong hai bên có thể rút lại đơn.

Biện pháp này từng giúp số vụ ly hôn giảm tạm thời, nhưng đến năm 2023, tỷ lệ ly hôn lại tăng mạnh trở lại, tăng 25% so với năm trước.

Người đàn ông chết do "mây mưa" với nhân tình, vợ kiện "tiểu tam" đòi bồi thườngNgười đàn ông chết do 'mây mưa' với nhân tình, vợ kiện 'tiểu tam' đòi bồi thường

Người đàn ông 66 tuổi tử vong vì đau tim sau khi quan hệ tình dục với nhân tình trong khách sạn, vợ và con trai khởi kiện, yêu cầu "tiểu tam" bồi thường số tiền lớn.

Thu Hiền
