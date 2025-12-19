Muốn gia đình bình yên, đừng bỏ qua điều quan trọng này
GĐXH - Gia đình chỉ thực sự là nơi để trở về khi mỗi người được tôn trọng và có không gian riêng. Thế nhưng, không ít mâu thuẫn lại bắt nguồn từ sự quan tâm quá mức. Vậy làm thế nào để giữ gìn sự bình yên trong gia đình mà không làm tổn thương nhau?
Làm thế nào để giữ gìn sự bình yên trong gia đình mà không làm tổn thương nhau?
Tolstoy được biết đến là đại văn hào người Nga, ông không chỉ nổi tiếng bởi tài năng văn chương mà còn bởi tư tưởng nhân văn sâu sắc: đề cao tình yêu thương, lương tâm, trách nhiệm cá nhân và các giá trị đạo đức trong đời sống gia đình – xã hội. Ông từng nói: "Hạnh phúc của một gia đình không nằm ở việc không có mâu thuẫn, mà ở cách những người trong gia đình học cách yêu thương và tôn trọng nhau mỗi ngày".
Giữ gìn sự bình yên trong gia đình bắt đầu từ việc tôn trọng ranh giới cá nhân, giao tiếp đúng mực và tránh can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư. Khi mỗi người biết lắng nghe, dừng lại đúng lúc và tôn trọng lựa chọn của nhau, gia đình sẽ trở thành nơi an yên thực sự. Video trong bài này sẽ giúp bạn giải mã câu hỏi : "Làm thế nào để giữ được sự bình yên trong gia đình?". Hãy xem và chia sẻ với bạn bè nếu cảm thấy hữu ích nhé.
Sợ cô độc lúc tuổi già, ông lão cho con nuôi vay 1,8 tỉ đồng rồi nhận lại sự im lặngGia đình - 2 giờ trước
GĐXH - Tuổi già, nhiều người không còn mong cầu vật chất, chỉ khao khát sự quan tâm, bầu bạn, nhưng chính những khoảng trống ấy đôi khi lại trở thành kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng.
Khi nhiều người chán việc, cụ ông 75 tuổi vẫn bám trụ một công việc suốt 60 năm và cái kếtGia đình - 6 giờ trước
GĐXH - Làm một công việc suốt 60 năm không nghỉ phép, cụ ông 75 tuổi rút ra bài học xương máu: Người giỏi 2 kỹ năng này không lo bị đào thải.
Tưởng nghỉ hưu là thiên đường, cựu giám đốc phải đi làm bảo vệ sau 2 năm vì quá ngột ngạtGia đình - 8 giờ trước
GĐXH - Từng mong ngóng từng ngày được nghỉ hưu sau hơn 40 năm lao động căng thẳng, ông không ngờ quãng đời mà ông kỳ vọng sẽ an nhàn lại trở thành giai đoạn ngột ngạt nhất cuộc đời.
Top cung hoàng đạo nam ít thể hiện nhưng lại sở hữu trái tim ấm áp, chân thànhGia đình - 11 giờ trước
GĐXH - Không ít chàng trai thuộc các cung hoàng đạo dưới đây thường khiến người khác e dè ngay từ lần đầu gặp gỡ vì vẻ ngoài trầm lặng, ít nói, thậm chí có phần lạnh lùng.
Cô gái ở với bố mẹ vẫn tiêu hơn 5 triệu đồng/tháng: Hoang phí hay tiết kiệm?Gia đình - 15 giờ trước
Cuộc tranh luận sôi nổi nổ ra xoay quanh khái niệm tiết kiệm của người trẻ: Cô gái được bố mẹ "bao", mỗi tháng tiêu hơn 5 triệu đồng là hoang phí hay hợp lý?
Bỏ việc quản lý lương cao về làm cho người thân, tôi mất 5 năm và nhận lại một email sa thảiGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Tôi từng tin rằng làm việc cho người thân là lựa chọn an toàn và mức thu nhập tốt hơn. Nhưng sau 5 năm cống hiến, thứ tôi nhận lại chỉ là một email sa thải lạnh lùng.
Tưởng nghỉ hưu là an nhàn, cựu trưởng phòng bật khóc vì một điều không ai nói trướcGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ sau hai năm nghỉ hưu, ông Minh thở dài: "Nếu được chọn lại, tôi mong mình vẫn đi làm, dù chỉ là bán thời gian".
Sau tuổi 50, từ bỏ ngay 8 điều này nếu không muốn rơi vào cảnh trắng tayGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Để tránh rơi vào kịch bản nghiệt ngã mang tên "phá sản tuổi già", các chuyên gia tài chính Nhật Bản đưa ra lời khuyên đắt giá: Ngay từ ngưỡng tuổi 50, mỗi cá nhân nên bắt đầu quá trình "dọn dẹp" những vật dụng và gánh nặng không cần thiết.
7 câu nói thần kỳ của cha mẹ giúp con cái có tương lai tốt đẹp hơnNuôi dạy con - 1 ngày trước
Mỗi lời nói của cha mẹ không chỉ ảnh hưởng đến trẻ ở thời hiện tại mà còn định hình sâu sắc tương lai của chúng; 7 câu nói dành cho con sau đây là món quà quý giá.
Con bị bắt nạt, người mẹ EQ cao nhắn một câu vào group phụ huynh giải quyết gọn gàng mọi việcNuôi dạy con - 2 ngày trước
GĐXH - Cách ứng xử tinh tế và EQ cao của một người mẹ khi con bị bắt nạt học đường đã khiến nhiều phụ huynh phải suy ngẫm lại cách họ sẽ phản ứng nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Ngày cưới tưởng vui hóa bẽ bàng chỉ vì không góp tiền làm đường cho thônGia đình
GĐXH - Chỉ vì một chút toan tính thiệt hơn trong sinh hoạt thường ngày, không ngờ đến khi nhà có việc trọng đại, cả gia đình lại phải nếm trải cảm giác xấu hổ khó quên.