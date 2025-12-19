Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Muốn gia đình bình yên, đừng bỏ qua điều quan trọng này

Thứ sáu, 21:08 19/12/2025 | Gia đình
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Gia đình chỉ thực sự là nơi để trở về khi mỗi người được tôn trọng và có không gian riêng. Thế nhưng, không ít mâu thuẫn lại bắt nguồn từ sự quan tâm quá mức. Vậy làm thế nào để giữ gìn sự bình yên trong gia đình mà không làm tổn thương nhau?

Làm thế nào để giữ gìn sự bình yên trong gia đình mà không làm tổn thương nhau?

Tolstoy được biết đến là đại văn hào người Nga, ông không chỉ nổi tiếng bởi tài năng văn chương mà còn bởi tư tưởng nhân văn sâu sắc: đề cao tình yêu thương, lương tâm, trách nhiệm cá nhân và các giá trị đạo đức trong đời sống gia đình – xã hội. Ông từng nói: "Hạnh phúc của một gia đình không nằm ở việc không có mâu thuẫn, mà ở cách những người trong gia đình học cách yêu thương và tôn trọng nhau mỗi ngày".

Giữ gìn sự bình yên trong gia đình bắt đầu từ việc tôn trọng ranh giới cá nhân, giao tiếp đúng mực và tránh can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư. Khi mỗi người biết lắng nghe, dừng lại đúng lúc và tôn trọng lựa chọn của nhau, gia đình sẽ trở thành nơi an yên thực sự. Video trong bài này sẽ giúp bạn giải mã câu hỏi : "Làm thế nào để giữ được sự bình yên trong gia đình?". Hãy xem và chia sẻ với bạn bè nếu cảm thấy hữu ích nhé.

Muốn giữ gìn sự bình yên trong gia đình, đừng bỏ qua điều quan trọng này - Ảnh 1.99% đàn ông thường bỏ qua 3 bí mật này của phụ nữ

GĐXH - Tâm tư phụ nữ phức tạp và sâu sắc, nhưng không phải là không thể nắm bắt. Chỉ cần bạn dùng tâm để quan sát, thấu hiểu và quan tâm, bạn sẽ khám phá ra bí mật trong lòng họ.

Muốn giữ gìn sự bình yên trong gia đình, đừng bỏ qua điều quan trọng này - Ảnh 2.3 tướng mạo 'vượng phu' của phụ nữ mang đến sự hưng thịnh, phát đạt cho gia đình

GĐXH - Khi thảo luận về tướng mạo "vượng phu" (giúp chồng phát đạt), chúng ta không thể không đề cập đến trí tuệ sâu sắc ẩn chứa trong khuôn mặt của người phụ nữ.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Top cung hoàng đạo nam ít thể hiện nhưng lại sở hữu trái tim ấm áp, chân thành

Top cung hoàng đạo nam ít thể hiện nhưng lại sở hữu trái tim ấm áp, chân thành

Cô gái ở với bố mẹ vẫn tiêu hơn 5 triệu đồng/tháng: Hoang phí hay tiết kiệm?

Cô gái ở với bố mẹ vẫn tiêu hơn 5 triệu đồng/tháng: Hoang phí hay tiết kiệm?

Bỏ việc quản lý lương cao về làm cho người thân, tôi mất 5 năm và nhận lại một email sa thải

Bỏ việc quản lý lương cao về làm cho người thân, tôi mất 5 năm và nhận lại một email sa thải

Tưởng nghỉ hưu là an nhàn, cựu trưởng phòng bật khóc vì một điều không ai nói trước

Tưởng nghỉ hưu là an nhàn, cựu trưởng phòng bật khóc vì một điều không ai nói trước

Sau tuổi 50, từ bỏ ngay 8 điều này nếu không muốn rơi vào cảnh trắng tay

Sau tuổi 50, từ bỏ ngay 8 điều này nếu không muốn rơi vào cảnh trắng tay

Cùng chuyên mục

Sợ cô độc lúc tuổi già, ông lão cho con nuôi vay 1,8 tỉ đồng rồi nhận lại sự im lặng

Sợ cô độc lúc tuổi già, ông lão cho con nuôi vay 1,8 tỉ đồng rồi nhận lại sự im lặng

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Tuổi già, nhiều người không còn mong cầu vật chất, chỉ khao khát sự quan tâm, bầu bạn, nhưng chính những khoảng trống ấy đôi khi lại trở thành kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng.

Khi nhiều người chán việc, cụ ông 75 tuổi vẫn bám trụ một công việc suốt 60 năm và cái kết

Khi nhiều người chán việc, cụ ông 75 tuổi vẫn bám trụ một công việc suốt 60 năm và cái kết

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Làm một công việc suốt 60 năm không nghỉ phép, cụ ông 75 tuổi rút ra bài học xương máu: Người giỏi 2 kỹ năng này không lo bị đào thải.

Tưởng nghỉ hưu là thiên đường, cựu giám đốc phải đi làm bảo vệ sau 2 năm vì quá ngột ngạt

Tưởng nghỉ hưu là thiên đường, cựu giám đốc phải đi làm bảo vệ sau 2 năm vì quá ngột ngạt

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Từng mong ngóng từng ngày được nghỉ hưu sau hơn 40 năm lao động căng thẳng, ông không ngờ quãng đời mà ông kỳ vọng sẽ an nhàn lại trở thành giai đoạn ngột ngạt nhất cuộc đời.

Top cung hoàng đạo nam ít thể hiện nhưng lại sở hữu trái tim ấm áp, chân thành

Top cung hoàng đạo nam ít thể hiện nhưng lại sở hữu trái tim ấm áp, chân thành

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Không ít chàng trai thuộc các cung hoàng đạo dưới đây thường khiến người khác e dè ngay từ lần đầu gặp gỡ vì vẻ ngoài trầm lặng, ít nói, thậm chí có phần lạnh lùng.

Cô gái ở với bố mẹ vẫn tiêu hơn 5 triệu đồng/tháng: Hoang phí hay tiết kiệm?

Cô gái ở với bố mẹ vẫn tiêu hơn 5 triệu đồng/tháng: Hoang phí hay tiết kiệm?

Gia đình - 15 giờ trước

Cuộc tranh luận sôi nổi nổ ra xoay quanh khái niệm tiết kiệm của người trẻ: Cô gái được bố mẹ "bao", mỗi tháng tiêu hơn 5 triệu đồng là hoang phí hay hợp lý?

Bỏ việc quản lý lương cao về làm cho người thân, tôi mất 5 năm và nhận lại một email sa thải

Bỏ việc quản lý lương cao về làm cho người thân, tôi mất 5 năm và nhận lại một email sa thải

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi từng tin rằng làm việc cho người thân là lựa chọn an toàn và mức thu nhập tốt hơn. Nhưng sau 5 năm cống hiến, thứ tôi nhận lại chỉ là một email sa thải lạnh lùng.

Tưởng nghỉ hưu là an nhàn, cựu trưởng phòng bật khóc vì một điều không ai nói trước

Tưởng nghỉ hưu là an nhàn, cựu trưởng phòng bật khóc vì một điều không ai nói trước

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ sau hai năm nghỉ hưu, ông Minh thở dài: "Nếu được chọn lại, tôi mong mình vẫn đi làm, dù chỉ là bán thời gian".

Sau tuổi 50, từ bỏ ngay 8 điều này nếu không muốn rơi vào cảnh trắng tay

Sau tuổi 50, từ bỏ ngay 8 điều này nếu không muốn rơi vào cảnh trắng tay

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Để tránh rơi vào kịch bản nghiệt ngã mang tên "phá sản tuổi già", các chuyên gia tài chính Nhật Bản đưa ra lời khuyên đắt giá: Ngay từ ngưỡng tuổi 50, mỗi cá nhân nên bắt đầu quá trình "dọn dẹp" những vật dụng và gánh nặng không cần thiết.

7 câu nói thần kỳ của cha mẹ giúp con cái có tương lai tốt đẹp hơn

7 câu nói thần kỳ của cha mẹ giúp con cái có tương lai tốt đẹp hơn

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Mỗi lời nói của cha mẹ không chỉ ảnh hưởng đến trẻ ở thời hiện tại mà còn định hình sâu sắc tương lai của chúng; 7 câu nói dành cho con sau đây là món quà quý giá.

Con bị bắt nạt, người mẹ EQ cao nhắn một câu vào group phụ huynh giải quyết gọn gàng mọi việc

Con bị bắt nạt, người mẹ EQ cao nhắn một câu vào group phụ huynh giải quyết gọn gàng mọi việc

Nuôi dạy con - 2 ngày trước

GĐXH - Cách ứng xử tinh tế và EQ cao của một người mẹ khi con bị bắt nạt học đường đã khiến nhiều phụ huynh phải suy ngẫm lại cách họ sẽ phản ứng nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Xem nhiều

Ngày cưới tưởng vui hóa bẽ bàng chỉ vì không góp tiền làm đường cho thôn

Ngày cưới tưởng vui hóa bẽ bàng chỉ vì không góp tiền làm đường cho thôn

Gia đình

GĐXH - Chỉ vì một chút toan tính thiệt hơn trong sinh hoạt thường ngày, không ngờ đến khi nhà có việc trọng đại, cả gia đình lại phải nếm trải cảm giác xấu hổ khó quên.

Tuổi già ở nhà con: Trải nghiệm khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về tự do và hạnh phúc

Tuổi già ở nhà con: Trải nghiệm khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về tự do và hạnh phúc

Gia đình
Các con giáp Sửu, Thìn, Ngọ, Dậu đón nhận nhiều vận may, tài lộc và phúc khí từ ngày hôm nay

Các con giáp Sửu, Thìn, Ngọ, Dậu đón nhận nhiều vận may, tài lộc và phúc khí từ ngày hôm nay

Gia đình
Người Do Thái dặn con: Có 3 kiểu bạn bè càng thân càng nghèo, càng chơi càng thụt lùi

Người Do Thái dặn con: Có 3 kiểu bạn bè càng thân càng nghèo, càng chơi càng thụt lùi

Nuôi dạy con
Cung hoàng đạo nữ có số làm sếp, sự nghiệp lên hương theo năm tháng

Cung hoàng đạo nữ có số làm sếp, sự nghiệp lên hương theo năm tháng

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top