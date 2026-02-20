Quách Ngọc Ngoan quên Tết, Tuấn Trấn di chuyển bằng nạng đi quảng bá phim
GĐXH - Quách Ngọc Ngoan, Tuấn Trần, Phương Anh Đào cùng dàn diễn viên "Báu vật trời cho" phải tích cực tuyên truyền phim Tết. Dù đang đây là dịp gia đình sum vầy nhưng cả ê-kíp phim vẫn cố gắng hết sức để quảng bá phim.
Hành trình giao lưu trực tiếp tại các cụm rạp quy tụ đông đảo nghệ sĩ tham gia gồm NSND Trung Dân, Quách Ngọc Ngoan, Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Võ Tấn Phát, Thư Đan, Hưng Nguyễn, Khương Lê và Khuyến Dương. Các buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu không khí ấm áp, gần gũi, thể hiện sự gắn kết giữa nghệ sĩ và người xem trong dịp Tết.
Với cách kể chuyện nhẹ nhàng, tình cảm và đậm tính chân thành, "Báu vật trời cho" thổi một làn gió mát lành vào thị trường phim Việt trong mùa Tết 2026 vốn dĩ rất cạnh tranh với nhiều màu sắc khác nhau. Đặc biệt, ý tưởng tạo ra 2 cái kết và chiếu ngẫu nhiên ở tất cả rạp chiếu phim trên toàn quốc vừa được khán giả phát hiện ra trong những suất chiếu từ mùng 2 Tết 2026, tạo nên cơn sốt lớn khiến nhiều người mong muốn quay lại rạp để thưởng thức.
Hành trình cinetour của đoàn phim bắt đầu tại TP.HCM, nơi các suất chiếu giao lưu thu hút đông đảo khán giả ở nhiều độ tuổi. Ngay từ những buổi gặp gỡ sáng mùng 1 Tết, các nghệ sĩ đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt, tiếng vỗ tay và những lời chia sẻ chân thành từ người xem. Không khí tại rạp luôn sôi động, xen lẫn sự xúc động khi khán giả trực tiếp bày tỏ cảm nhận về câu chuyện gia đình giàu cảm xúc mà bộ phim mang lại.
Sau TP.HCM, đoàn phim tiếp tục di chuyển đến nhiều tỉnh miền Tây như Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Tiền Giang. Mỗi điểm dừng chân đều ghi nhận sự quan tâm lớn của công chúng. Hình ảnh các nghệ sĩ xuất hiện tại rạp chiếu trong sự chào đón nồng hậu của khán giả địa phương đã trở thành những khoảnh khắc đáng nhớ, góp phần lan tỏa sức hút của bộ phim trong dịp Tết.
Trong các buổi giao lưu, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước cách bộ phim chạm đến cảm xúc gia đình bằng những tình huống đời thường, gần gũi. Những câu chuyện về tình thân, sự thấu hiểu giữa các thế hệ và giá trị của sự gắn kết đã tạo nên sợi dây kết nối mạnh mẽ giữa tác phẩm và người xem. Nhiều gia đình chia sẻ rằng họ cảm thấy được đồng cảm với các nhân vật trên màn ảnh, từ đó có thêm động lực để trân trọng những khoảnh khắc bên người thân trong cuộc sống.
Diễn viên Phương Anh Đào chia sẻ: "Đi đến nhiều rạp, nghe được tâm sự của nhiều người mẹ, tôi càng thấy yêu vai Ngọc của mình hơn. Tôi hy vọng mình phần nào đó đã truyền tải được những nguồn năng lượng tích cực, trong sáng và tình mẫu tử thiêng liêng thông qua "Báu vật trời cho". Đây là một vai diễn tôi đã tìm kiếm từ lâu".
Còn Quách Ngọc Ngoan lại có những trải nghiệm lạ sau một thời gian ngừng đóng phim. Anh cho biết năm nay sẽ không về quê ăn Tết mà đi cinetour cùng với đoàn làm phim. Nam diễn viên gốc miền Tây cảm thấy hạnh phúc khi được khán giả yêu thương và mong muốn mọi người sẽ ủng hộ phim nhiều hơn nữa.
Còn với Tuấn Trần, dù phải mang nạng để đi tuyên truyền phim nhưng anh vẫn hạnh phúc vì được khán giả yêu thương. Được biết, trước khi phim "Báu vật trời cho" được công chiếu, nam diễn viên đã bị thương khi làm đi diễn. Anh phải nhập viên phẫu thuật và đang trong quá trình hồi phục.
Đối với các nghệ sĩ, chuyến cinetour lần này là dịp đặc biệt để nhìn lại hành trình sáng tạo của mình. Việc trực tiếp lắng nghe phản hồi từ khán giả giúp họ hiểu rõ hơn giá trị của tác phẩm và trách nhiệm của người làm nghề. Những chia sẻ chân thành từ người xem đã trở thành nguồn động lực để đoàn phim tiếp tục nỗ lực trong các dự án tương lai.
Á quân Giọng hát Việt nhí quê Nghệ An diện áo dài mừng TếtXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Ca sĩ Felix Tiến Quang - Á quân Giọng hát Việt nhí 2015 cũng hòa nhịp Xuân Bính Ngọ 2026 về đã tung ra bộ ảnh áo dài đầy nghệ thuật, vừa mang nét đẹp truyền thống vừa mang nét trẻ trung năng động.
Phim Việt nào đang có doanh thu cao nhất đường đua phim Tết 2026?Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Theo thống kê của Box Office Vietnam, phim “Thỏ ơi!!” của Trấn Thành đang thống lĩnh cuộc đua phòng vé Tết 2026.
Thêm một phim Việt rời rạp đúng mùng 1 TếtXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
Sau “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”, thêm một phim Việt dự kiến rời rạp đúng mùng 1 Tết Nguyên đán khi lượng vé bán ra chạm đáy.
Hoãn phát sóng 3 bộ phim giờ vàng VTV dịp TếtXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Các khung phim Việt giờ vàng trên sóng VTV1 và VTV3 sẽ tạm hoãn phát sóng, thay vào đó là nhiều chương trình Tết đặc sắc của VTV.
2 chương trình giải trí đặc sắc trên VTV đêm Giao thừa 2026Giải trí - 4 ngày trước
GĐXH - Khán giả sẽ được thưởng thức chương trình giải trí đặc sắc trên VTV đêm Giao thừa 2026 với "Gặp nhau cuối năm" và "Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi". Những nghệ sĩ nổi tiếng hứa hẹn mang đến những màn trình diễn ấn tượng. Đừng bỏ lỡ!
Sau 'Bắc Bling', nghệ sĩ Xuân Hinh - Hòa Minzy - Tuấn Cry tái hợp trong phim chiếu TếtXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Nghệ sĩ Xuân Hinh - Hòa Minzy - Tuấn Cry sẽ tái hợp trong OST "Lão ông cưới vợ" của phim Tết "Mùi phở". Khán giả khá tò mò về màn tái hợp này.
Thanh Sơn dùng 'chiêu' ly gián Quách Thu Phương và Hồng Đăng trong 'Đồng hồ đếm ngược'Xem - nghe - đọc - 1 tuần trước
GĐXH - Trong quá trình làm nhiệm vụ của "thần chết" giao, biết bà Tuyết là người mê tín, Thành đã giả làm thầy tướng số khiến bà hoảng sợ.
Thượng tướng Hà Đình Quân bất đồng quan điểm với con gáiXem - nghe - đọc - 1 tuần trước
GĐXH - Trong tập 10 "Không giới hạn", Lam Anh thẳng thắn bày tỏ quan điểm trái ngược trước bố là Thượng tướng Hà Đình Quân về lựa chọn của bản thân cô.
Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) lọt vào 'mắt xanh' nữ doanh nhân Phương Trang (Maya)Xem - nghe - đọc - 1 tuần trước
GĐXH - Nữ giám đốc công ty du lịch Phương Trang tò mò về Trung tá Minh Kiên, người trực tiếp tham gia cứu hộ tàu du lịch bị cháy.
Nhạc Tết 2026 của Phan Đinh Tùng lấy cảm hứng từ bài hát 'Khúc hát mừng sinh nhật'Xem - nghe - đọc - 1 tuần trước
GĐXH - Để ca khúc dễ nghe, dễ nhớ và dễ hát theo, Phan Đinh Tùng lựa chọn cấu trúc đơn giản, lấy cảm hứng từ bố cục quen thuộc của bài hát "Khúc hát mừng sinh nhật".
Thượng tướng Hà Đình Quân bất đồng quan điểm với con gáiXem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 10 "Không giới hạn", Lam Anh thẳng thắn bày tỏ quan điểm trái ngược trước bố là Thượng tướng Hà Đình Quân về lựa chọn của bản thân cô.