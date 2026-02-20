Quách Ngọc Ngoan quên Tết, Tuấn Trấn di chuyển bằng nạng đi quảng bá phim

Tết của Quách Ngọc Ngoan GĐXH - Quách Ngọc Ngoan cho biết năm nay sẽ đi cinetour cùng đoàn làm phim "Báu vật trời cho" và phải sau đó anh mới về quê ăn Tết cùng gia đình. Với Quách Ngọc Ngoan, gia đình chính là chốn tìm về ấm cúng, là nơi neo đậu khiến anh cảm thấy bình yên và hạnh phúc.

Hành trình giao lưu trực tiếp tại các cụm rạp quy tụ đông đảo nghệ sĩ tham gia gồm NSND Trung Dân, Quách Ngọc Ngoan, Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Võ Tấn Phát, Thư Đan, Hưng Nguyễn, Khương Lê và Khuyến Dương. Các buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu không khí ấm áp, gần gũi, thể hiện sự gắn kết giữa nghệ sĩ và người xem trong dịp Tết.

Với cách kể chuyện nhẹ nhàng, tình cảm và đậm tính chân thành, "Báu vật trời cho" thổi một làn gió mát lành vào thị trường phim Việt trong mùa Tết 2026 vốn dĩ rất cạnh tranh với nhiều màu sắc khác nhau. Đặc biệt, ý tưởng tạo ra 2 cái kết và chiếu ngẫu nhiên ở tất cả rạp chiếu phim trên toàn quốc vừa được khán giả phát hiện ra trong những suất chiếu từ mùng 2 Tết 2026, tạo nên cơn sốt lớn khiến nhiều người mong muốn quay lại rạp để thưởng thức.

Quách Ngọc Ngoan quên Tết để đi tuyên truyền cùng đoàn làm phim "Báu vật trời cho".

Hành trình cinetour của đoàn phim bắt đầu tại TP.HCM, nơi các suất chiếu giao lưu thu hút đông đảo khán giả ở nhiều độ tuổi. Ngay từ những buổi gặp gỡ sáng mùng 1 Tết, các nghệ sĩ đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt, tiếng vỗ tay và những lời chia sẻ chân thành từ người xem. Không khí tại rạp luôn sôi động, xen lẫn sự xúc động khi khán giả trực tiếp bày tỏ cảm nhận về câu chuyện gia đình giàu cảm xúc mà bộ phim mang lại.

Sau TP.HCM, đoàn phim tiếp tục di chuyển đến nhiều tỉnh miền Tây như Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Tiền Giang. Mỗi điểm dừng chân đều ghi nhận sự quan tâm lớn của công chúng. Hình ảnh các nghệ sĩ xuất hiện tại rạp chiếu trong sự chào đón nồng hậu của khán giả địa phương đã trở thành những khoảnh khắc đáng nhớ, góp phần lan tỏa sức hút của bộ phim trong dịp Tết.

Trong các buổi giao lưu, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước cách bộ phim chạm đến cảm xúc gia đình bằng những tình huống đời thường, gần gũi. Những câu chuyện về tình thân, sự thấu hiểu giữa các thế hệ và giá trị của sự gắn kết đã tạo nên sợi dây kết nối mạnh mẽ giữa tác phẩm và người xem. Nhiều gia đình chia sẻ rằng họ cảm thấy được đồng cảm với các nhân vật trên màn ảnh, từ đó có thêm động lực để trân trọng những khoảnh khắc bên người thân trong cuộc sống.

Phương Anh Đào trân trọng khán giả đã yêu thương và ủng hộ phim.

Diễn viên Phương Anh Đào chia sẻ: "Đi đến nhiều rạp, nghe được tâm sự của nhiều người mẹ, tôi càng thấy yêu vai Ngọc của mình hơn. Tôi hy vọng mình phần nào đó đã truyền tải được những nguồn năng lượng tích cực, trong sáng và tình mẫu tử thiêng liêng thông qua "Báu vật trời cho". Đây là một vai diễn tôi đã tìm kiếm từ lâu".

Còn Quách Ngọc Ngoan lại có những trải nghiệm lạ sau một thời gian ngừng đóng phim. Anh cho biết năm nay sẽ không về quê ăn Tết mà đi cinetour cùng với đoàn làm phim. Nam diễn viên gốc miền Tây cảm thấy hạnh phúc khi được khán giả yêu thương và mong muốn mọi người sẽ ủng hộ phim nhiều hơn nữa.

Tuấn Trân di chuyển bằng nạng do chấn thương ở chân vẫn đi tuyên truyền phim.

Còn với Tuấn Trần, dù phải mang nạng để đi tuyên truyền phim nhưng anh vẫn hạnh phúc vì được khán giả yêu thương. Được biết, trước khi phim "Báu vật trời cho" được công chiếu, nam diễn viên đã bị thương khi làm đi diễn. Anh phải nhập viên phẫu thuật và đang trong quá trình hồi phục.

Đối với các nghệ sĩ, chuyến cinetour lần này là dịp đặc biệt để nhìn lại hành trình sáng tạo của mình. Việc trực tiếp lắng nghe phản hồi từ khán giả giúp họ hiểu rõ hơn giá trị của tác phẩm và trách nhiệm của người làm nghề. Những chia sẻ chân thành từ người xem đã trở thành nguồn động lực để đoàn phim tiếp tục nỗ lực trong các dự án tương lai.