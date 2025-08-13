“Báu vật trời cho”: Màn tái hợp của Tuấn Trần – Phương Anh Đào trong phim Tết 2026

“Báu vật trời cho” khai máy phim Tết 2026: Dàn sao khủng, câu chuyện đầy hứa hẹn

Sáng 12/8, tại Hà Nội, đoàn phim “Báu vật trời cho” chính thức khai máy trong không khí náo nhiệt. Sự kiện quy tụ dàn diễn viên đình đám gồm Tuấn Trần, Phương Anh Đào, NSND Kim Xuân Quách Ngọc Ngoan, Trung Dân, Ma Ran Đô, La Thành… Buổi lễ không chỉ là màn công bố dự án mà còn là lời hứa về một tác phẩm đậm chất gia đình, ấm áp và giàu cảm xúc, đặc sản của mùa phim Tết.

Poster của phim "Báu vật trời cho"

Đạo diễn Lê Thanh Sơn, người từng ghi dấu với loạt phim ăn khách, chia sẻ “Báu vật trời cho” sẽ khai thác sâu giá trị tình thân và sự tha thứ, được kể bằng nhịp phim tươi sáng, gần gũi. Poster đầu tiên của phim với gam đỏ – vàng rực rỡ, hình ảnh con thuyền chở sum vầy, đã tạo cảm giác Tết đang về ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Dàn diễn viên hào hứng trong buổi khai máy phim "Báu vật trời cho"

Buổi khai máy còn gây ấn tượng bởi phần giao lưu vui nhộn giữa dàn diễn viên và truyền thông. Các nghệ sĩ chia sẻ kỳ vọng lớn dành cho dự án, đồng thời bật mí những mảng miếng hài duyên dáng đan xen cùng các phân đoạn cảm động, tạo nên một “bữa tiệc cảm xúc” cho khán giả.

Tuấn Trần – Phương Anh Đào: Ăn ý diễn xuất, ngoại hình xứng đôi trên màn ảnh Tết

Nếu “Mai” từng khiến khán giả ấn tượng bởi hình ảnh cặp đôi này thì “Báu vật trời cho” tiếp tục bồi đắp sự ăn ý đó. Tại buổi khai máy, cả hai xuất hiện trong trang phục màu trắng hài hòa, ánh mắt và nụ cười thân thiết khiến fan liên tục gọi họ là “cặp đôi màn ảnh Tết”.

Cặp đôi phim Tết Tuấn Trần - Phương Anh Đào tái ngộ trong "Báu vật trời cho" vào Tết 2026

Sự kết hợp giữa ngoại hình sáng và diễn xuất chắc tay hứa hẹn tạo nên những khung hình vừa đẹp vừa chạm đến trái tim. Tuấn Trần mang vẻ nam tính, hiện đại, còn Phương Anh Đào sở hữu nét đẹp nền nã, tinh tế. Khi đứng chung khung hình, cả hai tạo cảm giác vừa tình, vừa “đời” – một công thức khiến khán giả muốn xem đi xem lại.

Nam diễn viên Tuấn Trần diện trang phục trắng đơn giản trong buổi khai máy.

Phương Anh Đào với nét đẹp sắc sảo ở tuổi ngoài 30.

Mùa Tết 2026 được dự đoán sẽ là cuộc so kè thú vị khi “Báu vật trời cho” đối đầu với “Thỏ ơi!!” của Trấn Thành, đều là những dự án cũng quy tụ dàn sao “trăm tỷ”. Tuy nhiên, ê-kíp của Lê Thanh Sơn tin rằng câu chuyện giàu cảm xúc, diễn xuất ăn ý và hình ảnh chỉn chu sẽ giúp phim chiếm trọn tình cảm khán giả.