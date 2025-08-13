“Báu vật trời cho”: Màn tái hợp của Tuấn Trần – Phương Anh Đào trong phim Tết 2026
GĐXH - Sau cú hit trăm tỷ của “Mai”, cặp đôi ăn ý Tuấn Trần – Phương Anh Đào tiếp tục tái hợp trong dự án phim Tết 2026 mang tên “Báu vật trời cho”.
“Báu vật trời cho” khai máy phim Tết 2026: Dàn sao khủng, câu chuyện đầy hứa hẹn
Sáng 12/8, tại Hà Nội, đoàn phim “Báu vật trời cho” chính thức khai máy trong không khí náo nhiệt. Sự kiện quy tụ dàn diễn viên đình đám gồm Tuấn Trần, Phương Anh Đào, NSND Kim Xuân Quách Ngọc Ngoan, Trung Dân, Ma Ran Đô, La Thành… Buổi lễ không chỉ là màn công bố dự án mà còn là lời hứa về một tác phẩm đậm chất gia đình, ấm áp và giàu cảm xúc, đặc sản của mùa phim Tết.
Đạo diễn Lê Thanh Sơn, người từng ghi dấu với loạt phim ăn khách, chia sẻ “Báu vật trời cho” sẽ khai thác sâu giá trị tình thân và sự tha thứ, được kể bằng nhịp phim tươi sáng, gần gũi. Poster đầu tiên của phim với gam đỏ – vàng rực rỡ, hình ảnh con thuyền chở sum vầy, đã tạo cảm giác Tết đang về ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Buổi khai máy còn gây ấn tượng bởi phần giao lưu vui nhộn giữa dàn diễn viên và truyền thông. Các nghệ sĩ chia sẻ kỳ vọng lớn dành cho dự án, đồng thời bật mí những mảng miếng hài duyên dáng đan xen cùng các phân đoạn cảm động, tạo nên một “bữa tiệc cảm xúc” cho khán giả.
Tuấn Trần – Phương Anh Đào: Ăn ý diễn xuất, ngoại hình xứng đôi trên màn ảnh Tết
Nếu “Mai” từng khiến khán giả ấn tượng bởi hình ảnh cặp đôi này thì “Báu vật trời cho” tiếp tục bồi đắp sự ăn ý đó. Tại buổi khai máy, cả hai xuất hiện trong trang phục màu trắng hài hòa, ánh mắt và nụ cười thân thiết khiến fan liên tục gọi họ là “cặp đôi màn ảnh Tết”.
Sự kết hợp giữa ngoại hình sáng và diễn xuất chắc tay hứa hẹn tạo nên những khung hình vừa đẹp vừa chạm đến trái tim. Tuấn Trần mang vẻ nam tính, hiện đại, còn Phương Anh Đào sở hữu nét đẹp nền nã, tinh tế. Khi đứng chung khung hình, cả hai tạo cảm giác vừa tình, vừa “đời” – một công thức khiến khán giả muốn xem đi xem lại.
Mùa Tết 2026 được dự đoán sẽ là cuộc so kè thú vị khi “Báu vật trời cho” đối đầu với “Thỏ ơi!!” của Trấn Thành, đều là những dự án cũng quy tụ dàn sao “trăm tỷ”. Tuy nhiên, ê-kíp của Lê Thanh Sơn tin rằng câu chuyện giàu cảm xúc, diễn xuất ăn ý và hình ảnh chỉn chu sẽ giúp phim chiếm trọn tình cảm khán giả.
Vũ Cát Tường bất ngờ tham gia "Anh trai say hi" mùa 2Giải trí - 13 phút trước
GĐXH - Mới đây, nhà sản xuất "Anh trai say hi" đã gây chú ý khi công bố 30 thí sinh mùa 2. Trong đó, cái tên Vũ Cát Tường đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.
'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Thiếu tá Huy điều tra trang trại lợn, Chủ tịch xã Thứ vung tiền giữ ghếXem - nghe - đọc - 29 phút trước
GĐXH - Trong tập 10 "Có anh, nơi ấy bình yên", Thiếu tá Huy có nhiều nghi vấn liên quan đến hoạt động của trang trại lợn gây ô nhiễm.
Nữ tiếp viên trong vụ cướp hàng không có thật nhớ về thời trẻ có nét giống Kaity NguyễnXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong buổi chiếu phim điện ảnh "Tử chiến trên không", tiếp viên hàng không Huỳnh Thu Cúc - nhân chứng trong vụ cướp hàng không năm xưa đã xúc động chia sẻ về những hồi ức đã qua. Chị còn cho biết, Kaity Nguyễn giống với mình lúc trẻ.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói về màn biểu diễn 'Viết tiếp câu chuyện hoà bình' của Tùng Dương ở concert Tổ quốc trong timGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Chiều 12/8 tại Hà Nội, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh đã có buổi giới thiệu MV mới mang tên "Nguyện thề vì bình yên" đến đông đảo công chúng. Nhân dịp này, Gia đình và Xã hội đã có cuộc trò chuyện với anh về sức hút của Viết tiếp câu chuyện hoà bình cũng như thương hiệu cá nhân đang trở thành "nhạc sĩ quốc dân" của những concert lớn.
'Gió ngang khoảng trời xanh' tập mới nhất: Bị mẹ vợ làm bẽ mặt, Toàn trách Hoàng Lam chi tiêu hoang phíXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Trong tập 2 "Gió ngang khoảng trời xanh", bữa cơm tân gia tại nhà Mỹ Anh đã trở thành nỗi tự ái của Toàn khi bị mẹ vợ ra sức chê bai.
Victor Vũ trải qua 2 lần phẫu thuật tim, cận kề sinh tử vẫn chiến thắng bệnh tật, làm phim kiếm tiền trăm tỉGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Victor Vũ là một đạo diễn nổi tiếng trong làng điện ảnh Việt bởi nhiều "bom tấn" có doanh thu hàng trăm tỉ. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao thì Victor Vũ gặp biến cố sức khỏe. Anh trải qua 2 lần phẫu thuật tim và cận kề sinh tử.
Diễn viên Lan Phương trở lại đóng phim VTV giữa lúc ly hôn chồng TâyGiải trí - 5 giờ trước
2 năm sau khi hoàn thành phim "Gia đình mình vui bất thình lình", Lan Phương hội ngộ Doãn Quốc Đam trong phim "Gió ngang khoảng thời xanh".
Có gì đặc biệt ở đôi tất công nghệ Huy Trần chi 10 triệu đồng mua cho con gáiThế giới showbiz - 13 giờ trước
GĐXH - Đôi tất công nghệ Huy Trần – ông xã Ngô Thanh Vân mua cho con gái trị giá khoảng 10 triệu đồng. Chiếc tất này có điểm gì đặc biệt?
Dương Hoàng Yến 'xuyên Việt' một ngày để quay MV Tổ quốc trong ánh mặt trờiGiải trí - 13 giờ trước
Dương Hoàng Yến di chuyển liên tục giữa Hà Nội và TP.HCM để hoàn thành MV "Tổ quốc trong ánh mặt trời'', ghi lại vẻ đẹp hai miền đất nước.
Sau ‘Viết tiếp câu chuyện hoà bình’, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tạo hit mới cùng ca sĩ Duyên QuỳnhXem - nghe - đọc - 15 giờ trước
GĐXH - Chiều 12/8 tại Hà Nội, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh đã có buổi giới thiệu MV mới mang tên “Nguyện thề vì bình yên” đến đông đảo công chúng.
Bất ngờ với dòng bình luận của Hoàng Thùy Linh liên quan đến Đen VâuGiải trí
GĐXH - Hoàng Thùy Linh thừa nhận là "Đồng âm" của Đen khiến fan cặp đôi thích thú.