Quán cà phê đóng cửa sau 1 năm vì điều không ai ngờ tới
Tưởng rằng vị trí yên tĩnh trong ngõ sẽ giúp quán cà phê khác biệt, nhưng chỉ sau vài cơn mưa, giấc mơ khởi nghiệp đã nhanh chóng khép lại.
Nước ngập, doanh thu tê liệt
Một quán cà phê tại Cầu Giấy (Hà Nội) vừa thông báo đóng cửa sau khi kết thúc hợp đồng 1 năm. Theo chia sẻ của chủ quán, quyết định này được đưa ra sau nhiều tháng cố gắng cầm cự trong điều kiện kinh doanh ngày càng khó khăn. Nguyên nhân đến từ yếu tố tưởng chừng nhỏ nhặt: mỗi khi mưa, ngõ ngập.
“Cứ mưa là nước dâng, khách ngại vào. Có hôm trời vừa đổ mưa, chỉ 15 phút sau là cả lối đi biến thành con sông. Bất kể cà phê ngon đến đâu, khách cũng không thể lội nước vào quán”, chủ quán chia sẻ.
Ban đầu, vị trí trong ngõ được kỳ vọng tạo cảm giác yên tĩnh, khác biệt với những quán mặt phố ồn ào. Tuy nhiên, địa thế thấp, hệ thống thoát nước kém và lối vào xa đã biến lợi thế thành bất lợi. Việc chọn mặt bằng mà không khảo sát kỹ điều kiện hạ tầng trở thành sai sót nghiêm trọng dẫn đến thất bại của mô hình.
Câu chuyện của quán cà phê nhỏ này không phải là trường hợp cá biệt. Tại nhiều tuyến phố khác, tình trạng ngập cục bộ, hạ tầng xuống cấp đang khiến nhiều hộ kinh doanh, đặc biệt là các quán cà phê hoặc nhà hàng trong ngõ, phải vật lộn để duy trì hoạt động.
Chủ một quán cà phê trên phố Thái Hà cho biết, những cơn mưa lớn kéo dài, đặc biệt do ảnh hưởng hoàn lưu bão Matmo cách đây vài tháng (đầu tháng 10/2025), khiến khu vực trước cửa quán thường xuyên ngập sâu, có thời điểm mực nước dâng tới 50-60cm, tràn cả vào bên trong. Tình trạng này khiến hoạt động kinh doanh của quán gần như đình trệ trong nhiều ngày.
Anh Hiếu Nguyễn (đồng sáng lập quán) cho biết, trong hơn một tháng kể từ khi khai trương vào cuối tháng 8, quán đã hứng chịu ba trận ngập lớn liên tiếp do ảnh hưởng của các cơn bão. Mực nước trong quán từng lên tới 60cm, thậm chí gần 1m vào ngày 30/9.
Dù đã chủ động kê cao đồ đạc và đặt rào chắn tạm, lượng nước dồn từ mặt phố qua hệ thống thoát nước kém vẫn khiến toàn bộ sàn quán bị ngập. Ngoài thiệt hại về cơ sở vật chất, quán còn chịu ảnh hưởng lớn về doanh thu do khách e ngại đến khu vực ngập úng.
Sai lầm khi chọn mặt bằng
Thực tế, tại nhiều khu vực nội thành, hạ tầng thoát nước xuống cấp, ngõ hẹp và nền thấp là nguyên nhân khiến hàng loạt quán cà phê, nhà hàng phải chịu cảnh cứ mưa là ngập. Chỉ một đợt mưa lớn cũng có thể khiến cửa hàng phải tạm ngừng hoạt động vài ngày, gây thiệt hại về thiết bị, nguyên vật liệu và mất khách.
Với các mô hình F&B nhỏ, dòng tiền ngắn và chi phí cố định cao, việc đóng cửa 3-5 ngày có thể làm gián đoạn hoàn toàn kế hoạch tài chính.
Vì vậy, sai lầm phổ biến của nhiều chủ quán trẻ là chỉ đánh giá mặt bằng dựa vào giá thuê và vị trí hiển thị, mà quên kiểm tra yếu tố kỹ thuật như hệ thống thoát nước, độ dốc nền, hướng dòng chảy mưa và mực nước đường.
Để tránh rủi ro, anh Tuấn Linh - một chủ quán cà phê tại Đống Đa, cho rằng nên khảo sát thực tế vào mùa mưa, hỏi thăm người dân xung quanh về tình trạng ngập trong quá khứ. Chủ quán nên yêu cầu người cho thuê cung cấp bản thiết kế hệ thống thoát nước hoặc bàn bạc bổ sung hạng mục nâng nền, chống tràn trước khi đi vào vận hành.
Với các quán đang hoạt động, có thể thi công rãnh phụ, lắp bơm thoát nước tạm hoặc xây bậc chống tràn cửa ra vào để giảm thiểu thiệt hại.
Nếu khu vực có lịch sử ngập lặp lại, các giải pháp kỹ thuật chỉ mang tính tạm thời. Biện pháp bền vững nhất là tái định vị mô hình, chuyển địa điểm hoặc thương lượng chia sẻ chi phí khắc phục với chủ nhà. Việc tiếp tục đầu tư lớn vào mặt bằng có rủi ro cao có thể khiến vốn bị “chôn” mà không thể thu hồi.
