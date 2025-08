Quan hệ tình dục sau sinh mổ thế nào để an toàn?

1. Khi nào có thể quan hệ tình dục sau khi sinh mổ?

Theo các chuyên gia sản phụ khoa, sau sinh mổ nên đợi sáu tuần sau khi sinh trước khi quan hệ tình dục (giao hợp qua đường âm đạo).

Trong trường hợp sản phụ (nhất là sinh mổ) gặp vấn đề trong hoặc sau khi sinh, có thể phải sau tám đến mười tuần để tránh những biến chứng sức khỏe. Tốt nhất hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ sản – phụ khoa để xác định khi nào an toàn trong "chuyện ấy".

Sau sinh mổ, người phụ nữ cần nhiều thời gian để hồi phục.

Dưới đây là một số cách mà cặp đôi nên cân nhắc nếu muốn quan hệ tình dục an toàn và thoải mái sau khi sinh mổ:

Dành thời gian để cơ thể ổn định hoàn toàn

Điều cần thiết là để cơ thể có thời gian hồi phục sau sinh mổ , thường là khoảng 6-8 tuần. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Sản phụ khoa, hơn 50% phụ nữ tham gia nghiên cứu đã tiếp tục hoạt động tình dục trong vòng 6 tuần sau khi sinh mổ. Thời gian hồi phục của mỗi phụ nữ khác nhau, có người mất nhiều thời gian hơn để tiếp tục quan hệ tình dục so với những phụ nữ khác. Sau sinh, nhất là sinh mổ, người phụ nữ cần thời gian để ổn định sức khỏe thể chất cũng như tinh thần thì quan hệ tình dục sẽ an toàn và thoải mái.

Tư vấn của bác sĩ sản phụ khoa

Trước khi tiếp tục hoạt động tình dục, nên tham khảo ý kiến bác sĩ sản phụ khoa để có lời khuyên phù hợp. Bác sĩ sẽ đánh giá tình hình và đưa ra các khuyến nghị dựa trên nhu cầu và hoàn cảnh cụ thể của người mẹ.

Khám sức khỏe định kỳ

Giai đoạn sau sinh từ sáu đến tám tuần sau khi em bé chào đời, cơ thể người mẹ gần như khôi phục lại hình dạng trước khi mang thai. Thời gian sau sinh đối với người phụ nữ và trẻ sơ sinh rất quan trọng đối với sức khỏe.

Do đó, người mẹ cần đi khám sức khỏe sau sinh khoảng 6 tuần sau khi sinh để đánh giá quá trình phục hồi thể chất của người mẹ và thảo luận về bất kỳ mối lo ngại hoặc thắc mắc nào. Đây cũng là thời điểm thích hợp để hỏi bác sĩ khi nào an toàn để tiếp tục hoạt động tình dục.

Lắng nghe cơ thể

Hãy chú ý đến cảm giác về thể chất và tinh thần. Nếu cảm thấy đau, khó chịu hoặc lo lắng về việc tiếp tục hoạt động tình dục, đừng cố thử. Sản phụ nên đợi cho đến khi cảm thấy sẵn sàng. Nên giao tiếp cởi mở với đối tác về cảm xúc của mình và những dấu hiệu của cơ thể để được chia sẻ.

Sử dụng chất bôi trơn

Do sự thay đổi nội tiết tố trong thời kỳ hậu sản, một số phụ nữ bị khô âm đạo khiến việc quan hệ tình dục trở nên khó chịu. Sử dụng chất bôi trơn gốc nước có thể giúp giảm ma sát và khó chịu.

Bắt đầu từ từ

Khi cảm thấy sẵn sàng tiếp tục hoạt động tình dục, hãy bắt đầu từ từ và nhẹ nhàng. Chuyên gia khuyến nghị hãy thử nghiệm các tư thế phù hợp và kỹ thuật khác nhau để cảm thấy thoải mái, tránh mọi tư thế hoặc hoạt động gây đau hoặc khó chịu.

2. Quan hệ tình dục sau sinh mổ có bất kỳ rủi ro nào không?

Nếu đau đớn hoặc khó chịu sau quan hệ tình dục sau sinh mổ, hãy đi khám để loại trừ nhiễm trùng và kiểm tra xem có đang hồi phục tốt hay không.

Tiếp tục quan hệ tình dục trước khi hồi phục sau sinh mổ có thể dẫn đến nhiễm trùng và chảy máu, vì vậy hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước.

Hoạt động tình dục an toàn khi vết mổ đã lành. Vết mổ khá nhạy cảm trong một thời gian, điều này là hoàn toàn bình thường. Chuyên gia giải thích rằng có rất ít nguy cơ bị rách do các cơn co tử cung nhỏ do cực khoái gây ra.

Điều quan trọng là phải đợi ít nhất sáu tuần sau khi sinh mổ trước khi quan hệ tình dục. Hãy lắng nghe cơ thể và cân nhắc trạng thái tinh thần khi lựa chọn thời điểm quan hệ tình dục sau sinh mổ. Nếu có dấu hiệu đau ở xung quanh vết sẹo âm đạo hoặc vết mổ, hãy thông báo cho chồng và bác sĩ. Khi có bất kỳ lo lắng nào gây đau đớn, khó chịu, hãy đến gặp bác sĩ để loại trừ nhiễm trùng và kiểm tra xem có đang hồi phục tốt hay không.