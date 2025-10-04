Quảng Ninh huy động hàng chục nghìn người, phương tiện ứng trực bão số 11
Theo thông tin dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 5-7/10, bão số 11 (Matmo) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vịnh Bắc Bộ. Hiện tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bão với tinh thần khẩn trương, quyết liệt.
Theo dự báo, bão số 11 có cường độ khá mạnh, di chuyển nhanh, mang theo mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh, nguy cơ cao gây đắm tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm; gió mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa , công trình giao thông, cơ sở hạ tầng; mưa lớn gây ngập úng cục bộ, ách tắc giao thông tại nhiều khu dân cư.
Trước diễn biến phức tạp của bão, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành các công văn, văn bản chỉ đạo tăng cường, chủ động phòng ngừa , ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn. Các văn bản nhấn mạnh yêu cầu triển khai công tác ứng phó từ sớm, từ xa, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, không được chủ quan, lơ là, phấn đấu “tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người” và giảm tối đa thiệt hại về tài sản của nhân dân.
Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Công cho biết, các đơn vị quân đội trên địa bàn đã sẵn sàng huy động hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ cùng vật tư, trang thiết bị , phương án thông tin liên lạc để ứng phó bão. Ở cấp xã, phường và đặc khu, trên 13.000 người đã được huy động, sẵn sàng tham gia phòng, chống.
Toàn bộ tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản đã được thông báo về diễn biến bão và sẽ hoàn thành việc trở về nơi neo đậu an toàn trong ngày 4/10. Các cơ sở nuôi trồng thủy sản đã chủ động gia cố lồng bè, đưa người lao động lên bờ trước 12 giờ ngày 5/10 theo đúng kế hoạch.
Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh: “Chủ động đối phó, phòng chống bão là biện pháp tốt nhất nhằm giảm thiểu thiệt hại. Các đơn vị, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là”.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu triển khai ứng phó ngay từ cấp cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ” , chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ; phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban 24/7.
Lãnh đạo các xã, phường, đặc khu phải công khai số điện thoại đường dây nóng để người dân dễ dàng liên hệ khi cần hỗ trợ; tổ chức trực canh tại các ngầm tràn khi có lũ; tuyên truyền vận động nhân dân, đặc biệt là học sinh, không ra sông suối bơi lội, vớt củi, đánh cá khi có lũ.
Công tác rà soát tàu thuyền, đặc biệt là tàu xa bờ, được thực hiện chặt chẽ. Các địa phương phải giữ liên lạc thường xuyên với phương tiện đang hoạt động trên biển, kịp thời hướng dẫn di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm . Đồng thời, các khu dân cư ven sông, suối, khu vực có nguy cơ sạt lở được kiểm tra kỹ lưỡng để xây dựng phương án di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn khi cần thiết.
Song song với công tác phòng ngừa , tỉnh Quảng Ninh cũng đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Các địa phương được yêu cầu báo cáo nhanh, kịp thời về Ban Chỉ huy tỉnh để có phương án hỗ trợ và chỉ đạo điều hành thống nhất.
