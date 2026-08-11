Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông) vừa xác minh, xử lý nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng và quệt chân chống xuống đường, quay video đăng lên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và phản ánh của người dân trên Facebook, lực lượng CSGT phát hiện đoạn video ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô vào ban đêm, liên tục lạng lách, đánh võng...

Các trường hợp vi phạm điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Nhận định đây là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, Đội CSGT đường bộ số 3 đã xác minh phương tiện, những người liên quan và mời đến trụ sở làm việc.

Qua xác minh, khoảng 1 giờ ngày 9/8, tại tuyến đường Khu công nghiệp Hải Hà, xã Quảng Hà, nhóm thanh thiếu niên điều khiển 3 xe mô tô lưu thông trên đường. Trong đó, Lê Anh Tuấn và Nguyễn Quang Trí có hành vi lạng lách, đánh võng, sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống mặt đường khi xe đang chạy. Đỗ Đức Huy sử dụng điện thoại quay lại cảnh trên để đăng lên mạng xã hội nhằm “câu view”, “câu like”.

Theo cơ quan chức năng, những người liên quan đều còn nhỏ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô theo quy định; một số trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển; đồng thời xác minh, xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, người giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Tổng mức xử phạt đối với người điều khiển và người giao xe là 27 triệu đồng. Các phương tiện liên quan bị tạm giữ theo quy định.

Lực lượng CSGT cũng mời phụ huynh, người giám hộ của các thanh thiếu niên đến làm việc, yêu cầu tăng cường quản lý, giáo dục và ký cam kết không để con em tái phạm.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ninh) khuyến cáo các gia đình, nhà trường tăng cường quản lý, giáo dục thanh thiếu niên chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông; tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe hoặc không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.