Quảng Ninh siết trách nhiệm, ngăn tình trạng đùn đẩy hồ sơ đất đai

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UBND TP Quảng Ninh vừa tổ chức cuộc họp đánh giá công tác giải quyết, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đất đai và kết quả thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 17/7/2026 của UBND thành phố. Cuộc họp do ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: QMG.

Theo báo cáo tại cuộc họp, thời gian qua, các sở, ngành và địa phương đã tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân.

Công tác giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai được triển khai gắn với vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số. Việc kết nối, liên thông giữa phần mềm quản lý đất đai VNPT iLIS với cơ quan Thuế được thực hiện theo lộ trình, nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong giải quyết hồ sơ.

Đáng chú ý, 100% TTHC lĩnh vực đất đai đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần và thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Thành phố cũng phê duyệt phương án đơn giản hóa các thủ tục đặc thù, cắt giảm thành phần hồ sơ, tái cấu trúc quy trình giải quyết và tăng cường tái sử dụng dữ liệu điện tử.

Bên cạnh đó, hoạt động giải quyết TTHC lưu động được triển khai tại 8 địa phương, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai ngay tại cơ sở.

Một trong những nội dung được thành phố đặc biệt quan tâm là chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đất đai.

Theo Chỉ thị số 12/CT-UBND, các cơ quan, đơn vị phải nghiêm cấm hành vi né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; hướng dẫn, yêu cầu người dân bổ sung hồ sơ trái quy định; trả lời người dân không bằng văn bản hoặc không có căn cứ pháp lý; gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết TTHC.

Cùng với việc chấn chỉnh trách nhiệm thực thi công vụ, các sở, ngành và địa phương được yêu cầu tập trung giải quyết những hồ sơ tồn đọng, vướng mắc kéo dài; kịp thời phúc đáp các khó khăn phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục đất đai.

Lãnh đạo Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: QMG.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và tổ chức đang sử dụng đất thực hiện đăng ký đất đai lần đầu theo quy định.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-UBND, tập trung giải quyết những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai.

Trong đó, cần đẩy nhanh tiến độ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao các đơn vị liên quan tham mưu thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý đất công ích trên địa bàn; tổ chức hội thảo, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về đất đai cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Cùng với đó, kiện toàn tổ công tác hỗ trợ lưu động trong thực hiện TTHC lĩnh vực đất đai, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân, đồng thời góp phần khơi thông nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.