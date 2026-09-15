Số hóa dữ liệu đất đai, người dân 'nhàn hơn' khi làm thủ tục đất đai

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 15 - 20/9/2026: Có khu dân cư bị cúp điện gần 14 tiếng/ngày để phục vụ sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 15 - 20/9/2026: Sẽ cúp điện từ 6h đến 18h một số khu vực để phục vụ công tác sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Tỷ giá USD hôm nay 15/9: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng bật tăngGiá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 15/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Ô tô điện giá 146 triệu đồng chạy tới 222 km/lần sạc, pin LFP CATL 16,97 kWh sẽ về Việt Nam?Giá cả thị trường -
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Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 15 - 20/9/2026: Điểm danh những khu vực sẽ nằm trong diện cúp điện liên tụcSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Cạnh tranh Mitsubishi Xpander, MPV 7 chỗ của Suzuki giá 490 triệu đồng, có bản hybrid, thiết kế khỏe khoắn, trang bị xịnGiá cả thị trường -
GĐXH - MPV 7 chỗ của Suzuki có diện mạo thể thao, cá tính hơn, đi kèm hệ truyền động Hybrid.
Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 15 - 20/9/2026: Khu dân cư bị cúp điện cả ngày tăng caoSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
10 trạng thái mã số thuế và những điều người nộp thuế cần đặc biệt lưu ýSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Người nộp thuế cần hiểu rõ các trạng thái mã số thuế mới theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC để chủ động nắm bắt tình trạng pháp lý của mình để kịp thời phòng tránh các rủi ro phát sinh.
Top các phần mềm cảnh báo tốc độ miễn phí dành cho ô tô mà tài xế không nên bỏ quaSản phẩm - Dịch vụ -
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Lý do giá lăn bánh Kia Seltos giảm sâu, thấp hơn cả Toyota Vios, Honda City, SUV hạng B rẻ nhất phân khúcGiá cả thị trường -
GĐXH - Giá lăn bánh Kia Seltos đang vô cùng lợi thế do hãng ưu đãi sâu giúp giá xe chỉ còn hơn 500 triệu đồng.