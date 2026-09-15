Số hóa dữ liệu đất đai, người dân 'nhàn hơn' khi làm thủ tục đất đai

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Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Theo dự thảo Luật Đất đai sửa đổi mới của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mỗi thửa đất sẽ có mã định danh riêng, dữ liệu gốc được số hóa có giá trị như bản chính. Đồng thời người dân không phải nộp lại thông tin đã có trên hệ thống.

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