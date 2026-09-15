Số hóa dữ liệu đất đai, người dân 'nhàn hơn' khi làm thủ tục đất đai

GĐXH - Những vướng mắc về đất đai luôn là vấn đề được nhiều người dân quan tâm hiện nay. Trong bản tin podcast hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu hai nội dung chính: Xử lý các trường hợp mua bán, tặng cho nhà đất bằng giấy viết tay từ sau ngày 15 tháng 10 năm 1993 và quy định về người ký đơn đăng ký biến động đối với đất đứng tên hộ gia đình, vợ chồng.