Các trường hợp không được cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai mới

GĐXH - Liên quan đến vụ việc anh Đ.X.T. bị ép nộp 20 triệu đồng tiền "quỹ xóm" tại phường Chương Mỹ (TP Hà Nội), người "thủ quỹ" đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền cho anh T. và tỏ ra hối cải. Trong khi đó, người tự xưng là "trưởng xóm" vẫn chưa có mặt tại địa phương để làm việc với cơ quan chức năng.