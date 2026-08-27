Quy định mới nhất về khoảng cách an toàn giữa các xe từ 27/8, lái xe cần lưu ý không bị phạt rất nặng

Cục CSGT thông báo bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc

Theo thông tin từ page Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), bắt đầu từ ngày 27/8/2026, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ đường sắt, Cục CSGT sẽ chính thức xử phạt các tài xế vi phạm lỗi "Không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước" trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Ql45 - Nghi Sơn.

Cục CSGT cho biết, sáng 26/8/2026, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT đã lập biên bản 02 lái xe khách vi phạm quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước khi lưu thông trên tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Hai trường hợp đó là: Anh Nguyễn V.Đ (SN 1984, trú tại xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe khách 24 chỗ BKS 18H-038.XX.

Anh Nguyễn Văn T (SN 1981, trú tại xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe khách 24 chỗ BKS 18H-063.XX.

Với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi lưu thông trên đường cao tốc, mỗi lái xe sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 02 điểm giấy phép lái xe theo điểm d, khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Thống kê từ đầu năm 2026 đến nay của Cục CSGT cho thấy, trên tuyến Pháp Vân – Nghi Sơn xảy ra 08 vụ TNGT do không giữ khoảng cách an toàn, làm 01 người chết, 18 người bị thương, 34 xe ô tô bị hư hỏng, thiệt hại tài sản khoảng 2 tỷ 170 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, giữ khoảng cách an toàn không chỉ để tránh bị xử phạt mà quan trọng hơn là tạo đủ thời gian để xử lý khi phương tiện phía trước giảm tốc độ hoặc xuất hiện tình huống bất ngờ.

Đi đúng quy định - giữ khoảng cách - làm chủ tốc độ - bảo đảm an toàn cho chính mình và mọi người cùng tham gia giao thông.

Cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn. Ảnh: Báo Chính phủ

Quy định về khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông trên đường bộ

Tại Điều 11 Thông tư Số: 38/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng), khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông trên đường bộ được quy định như sau:

1. Khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải giữ một khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước cùng làn hoặc cùng phần đường, cùng chiều xe của mình; ở nơi có biển báo "Cự ly tối thiểu giữa hai xe" phải giữ khoảng cách không nhỏ hơn trị số ghi trên biển báo.

2. Khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông trên đường

a) Trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng, tầm nhìn bảo đảm, khoảng cách an toàn ứng với mỗi tốc độ được quy định như sau:

Tốc độ lưu hành (V km/h) Khoảng cách an toàn (m) V = 60 35 60 < V ≤ 80 55 80 < V ≤ 100 70 100 < V ≤ 120 100

Khi điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60 km/h, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình; khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế để đảm bảo an toàn giao thông.

b) Trong điều kiện trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc trị số được quy định tại điểm a khoản này.

Theo quy định nêu trên, trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng, tầm nhìn bảo đảm, khoảng cách an toàn ứng với mỗi tốc độ được quy định như sau:

Khi tốc độ phương tiện lưu hành V = 60 km/h thì khoảng cách an toàn tối thiểu là 35m.

60 km/h < V ≤ 80 km/h khoảng cách tối thiểu là 55m.

80 km/h < V ≤ 100 km/h khoảng cách tối thiểu là 70m.

100 km/h < V ≤ 120 km/h khoảng cách tối thiểu là 100m.

Trong trường hợp lưu lượng phương tiện tăng cao, hoặc ùn tắc do sự cố phía trước, người điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60 km/h phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình; khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế để đảm bảo an toàn giao thông.

Trong điều kiện trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc trị số được quy định trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Nguồn: Cục Cảnh sát giao thông.

Mức phạt khi không giữ khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông

Theo Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức xử phạt của lỗi không khoảng cách an toàn giữa hai xe trên đường cao tốc như sau:

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô không giữ khoảng cách an toàn để xảy ra va chạm với xe chạy liền trước hoặc không giữ khoảng cách theo quy định của biển báo hiệu "Cự ly tối thiểu giữa hai xe".

- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng và bị trừ điểm giấy phép lái xe 02 điểm đối với người điều khiển xe ô tô không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng và bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm đối với người điều khiển xe ô tô không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định gây tai nạn giao thông.

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