Từ 1/4, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông trên VNeID

Từ 1/4, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông trên VNeID

Chính phủ đã ban hành Nghị định 61/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/4/2026, quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính.

Theo Nghị định, từ 1/4, bắt gặp vi phạm giao thông người dân có thể gửi ngay qua VNeID. Cụ thể:

Tại Điều 16 Nghị định 61/2026/NĐ-CP quy định:

"Cung cấp dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật

1. Dữ liệu do cá nhân, tổ chức thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật cung cấp cho cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 18 Nghị định này thông qua một trong các hình thức sau:

a) Trực tiếp đến trụ sở cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền hoặc hiện trường xảy ra vụ việc để cung cấp hoặc địa điểm khác do người có thẩm quyền quyết định;

b) Thư điện tử, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) và ứng dụng khác trên thiết bị di động, số điện thoại đường dây nóng được công bố chính thức;

c) Dịch vụ bưu chính;

d) Kết nối, chia sẻ dữ liệu qua nền tảng số hoặc hệ thống tích hợp, chia sẻ dữ liệu theo quy định của pháp luật".

Tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 61/2026/NĐ-CP cũng có quy định:

"Cơ quan, đơn vị tiếp nhận, thu thập dữ liệu

Cơ quan, đơn vị tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Thanh tra Công an nhân dân, Công an cấp xã, Ủy ban nhân dân các cấp".

Theo quy định nêu trên, từ ngày 1/4/2026, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông đến cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền xử phạt thông qua ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) hoặc thông qua một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp đến trụ sở cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền hoặc hiện trường xảy ra vụ việc để cung cấp hoặc địa điểm khác do người có thẩm quyền quyết định;

- Thư điện tử, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử và ứng dụng khác trên thiết bị di động, số điện thoại đường dây nóng được công bố chính thức;

- Dịch vụ bưu chính;

- Kết nối, chia sẻ dữ liệu qua nền tảng số hoặc hệ thống tích hợp, chia sẻ dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị nào tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm giao thông gồm:

- Cảnh sát giao thông.

- Cảnh sát cơ động.

- Cảnh sát trật tự.

- Cảnh sát phản ứng nhanh.

- Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Thanh tra Công an nhân dân.

- Công an cấp xã.

- Ủy ban nhân dân các cấp.

Từ 1/4, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông trên VNeID. Ảnh minh họa: TL

Quy định xác minh dữ liệu và kết luận vụ việc

Tại Điều 21 Nghị định 61/2026/NĐ-CP nêu rõ quy định xác minh dữ liệu và kết luận vụ việc như sau:

Thời hạn xác minh và sử dụng dữ liệu để xác minh:

- Thời hạn xác minh không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý xác minh. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn xác minh được kéo dài nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý xác minh;

- Thời hạn sử dụng dữ liệu để xác minh được áp dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định này.

Nội dung xác minh:

- Làm rõ việc có hay không có hành vi vi phạm hành chính; thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm hành chính;

- Xác định tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính; lỗi vi phạm;

- Xác định các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ (nếu có);

- Xác định tính chất, mức độ thiệt hại do hành vi vi phạm hành chính gây ra (nếu có);

- Xác minh các giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

- Làm rõ các tình tiết khác có liên quan (nếu có).

Biện pháp xác minh:

Người có thẩm quyền có thể tiến hành xác minh, thu thập thông tin, tài liệu làm rõ vụ việc theo một hoặc một số biện pháp sau:

- Sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được trang bị để phát hiện, xác định hành vi vi phạm hành chính;

- Làm việc trực tiếp với cá nhân, tổ chức cung cấp dữ liệu; cá nhân, tổ chức bị phản ánh vi phạm hành chính; cá nhân, tổ chức có liên quan, người làm chứng, biết vụ việc xảy ra, để thu thập thông tin, tài liệu có liên quan đến vụ việc;

- Xác minh thực tế ở những địa điểm cần thiết để thu thập, kiểm tra, xác định tính chính xác, hợp pháp của các thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung vụ việc;

- Trưng cầu giám định dữ liệu, mẫu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các tài liệu liên quan theo quy định của pháp luật về giám định;

- Các biện pháp nghiệp vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thủ tục xác minh:

- Người có thẩm quyền tự mình tiến hành xác minh hoặc phân công thực hiện xác minh.

Khi tiến hành xác minh thực tế, làm việc với cá nhân, tổ chức cung cấp dữ liệu, cá nhân, tổ chức bị phản ánh vi phạm hành chính và cá nhân, tổ chức có liên quan, phải lập thành biên bản, có chữ ký của người tiến hành xác minh và những người có liên quan trong buổi làm việc. Trường hợp cá nhân, tổ chức không ký vào biên bản thì trong biên bản phải ghi rõ việc cá nhân, tổ chức không ký;

- Kết thúc việc xác minh, người được giao xác minh phải có văn bản báo cáo người có thẩm quyền về kết quả xác minh;

- Các tài liệu, tình tiết tiếp nhận, thu thập được phải được ghi nhận bằng văn bản và lưu trữ vào hồ sơ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Kết luận vụ việc:

Căn cứ dữ liệu tiếp nhận, thu thập được, kết quả xác minh, người có thẩm quyền phải kết luận nội dung vụ việc, thực hiện như sau:

- Trường hợp phát hiện có vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (nếu có) và ra quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền hoặc chuyển hồ sơ cho người có thẩm quyền xử phạt theo quy định của pháp luật;

- Trường hợp xác định không có vi phạm hành chính hoặc không đủ căn cứ để chứng minh vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính thuộc trường hợp quy định tại Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì không xử phạt vi phạm hành chính;

- Trường hợp trong và sau quá trình xác minh, nếu xét thấy hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm hoặc dữ liệu do cá nhân, tổ chức cung cấp có dấu hiệu làm giả, làm sai lệch thì người có thẩm quyền phải chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.