Từ 1/4, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông trên VNeID
GĐXH - Từ 1/4/2026, bắt gặp vi phạm giao thông người dân có thể gửi ngay qua VNeID theo quy định của Nghị định 61/2026/NĐ-CP.
Từ 1/4, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông trên VNeID
Chính phủ đã ban hành Nghị định 61/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/4/2026, quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính.
Theo Nghị định, từ 1/4, bắt gặp vi phạm giao thông người dân có thể gửi ngay qua VNeID. Cụ thể:
Tại Điều 16 Nghị định 61/2026/NĐ-CP quy định:
"Cung cấp dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật
1. Dữ liệu do cá nhân, tổ chức thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật cung cấp cho cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 18 Nghị định này thông qua một trong các hình thức sau:
a) Trực tiếp đến trụ sở cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền hoặc hiện trường xảy ra vụ việc để cung cấp hoặc địa điểm khác do người có thẩm quyền quyết định;
b) Thư điện tử, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) và ứng dụng khác trên thiết bị di động, số điện thoại đường dây nóng được công bố chính thức;
c) Dịch vụ bưu chính;
d) Kết nối, chia sẻ dữ liệu qua nền tảng số hoặc hệ thống tích hợp, chia sẻ dữ liệu theo quy định của pháp luật".
Tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 61/2026/NĐ-CP cũng có quy định:
"Cơ quan, đơn vị tiếp nhận, thu thập dữ liệu
Cơ quan, đơn vị tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Thanh tra Công an nhân dân, Công an cấp xã, Ủy ban nhân dân các cấp".
Theo quy định nêu trên, từ ngày 1/4/2026, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông đến cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền xử phạt thông qua ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) hoặc thông qua một trong các hình thức sau:
- Trực tiếp đến trụ sở cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền hoặc hiện trường xảy ra vụ việc để cung cấp hoặc địa điểm khác do người có thẩm quyền quyết định;
- Thư điện tử, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử và ứng dụng khác trên thiết bị di động, số điện thoại đường dây nóng được công bố chính thức;
- Dịch vụ bưu chính;
- Kết nối, chia sẻ dữ liệu qua nền tảng số hoặc hệ thống tích hợp, chia sẻ dữ liệu theo quy định của pháp luật.
Các cơ quan, đơn vị nào tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm giao thông gồm:
- Cảnh sát giao thông.
- Cảnh sát cơ động.
- Cảnh sát trật tự.
- Cảnh sát phản ứng nhanh.
- Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Thanh tra Công an nhân dân.
- Công an cấp xã.
- Ủy ban nhân dân các cấp.
Quy định xác minh dữ liệu và kết luận vụ việc
Tại Điều 21 Nghị định 61/2026/NĐ-CP nêu rõ quy định xác minh dữ liệu và kết luận vụ việc như sau:
Thời hạn xác minh và sử dụng dữ liệu để xác minh:
- Thời hạn xác minh không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý xác minh. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn xác minh được kéo dài nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý xác minh;
- Thời hạn sử dụng dữ liệu để xác minh được áp dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định này.
Nội dung xác minh:
- Làm rõ việc có hay không có hành vi vi phạm hành chính; thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm hành chính;
- Xác định tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính; lỗi vi phạm;
- Xác định các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ (nếu có);
- Xác định tính chất, mức độ thiệt hại do hành vi vi phạm hành chính gây ra (nếu có);
- Xác minh các giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
- Làm rõ các tình tiết khác có liên quan (nếu có).
Biện pháp xác minh:
Người có thẩm quyền có thể tiến hành xác minh, thu thập thông tin, tài liệu làm rõ vụ việc theo một hoặc một số biện pháp sau:
- Sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được trang bị để phát hiện, xác định hành vi vi phạm hành chính;
- Làm việc trực tiếp với cá nhân, tổ chức cung cấp dữ liệu; cá nhân, tổ chức bị phản ánh vi phạm hành chính; cá nhân, tổ chức có liên quan, người làm chứng, biết vụ việc xảy ra, để thu thập thông tin, tài liệu có liên quan đến vụ việc;
- Xác minh thực tế ở những địa điểm cần thiết để thu thập, kiểm tra, xác định tính chính xác, hợp pháp của các thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung vụ việc;
- Trưng cầu giám định dữ liệu, mẫu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các tài liệu liên quan theo quy định của pháp luật về giám định;
- Các biện pháp nghiệp vụ khác theo quy định của pháp luật.
Thủ tục xác minh:
- Người có thẩm quyền tự mình tiến hành xác minh hoặc phân công thực hiện xác minh.
Khi tiến hành xác minh thực tế, làm việc với cá nhân, tổ chức cung cấp dữ liệu, cá nhân, tổ chức bị phản ánh vi phạm hành chính và cá nhân, tổ chức có liên quan, phải lập thành biên bản, có chữ ký của người tiến hành xác minh và những người có liên quan trong buổi làm việc. Trường hợp cá nhân, tổ chức không ký vào biên bản thì trong biên bản phải ghi rõ việc cá nhân, tổ chức không ký;
- Kết thúc việc xác minh, người được giao xác minh phải có văn bản báo cáo người có thẩm quyền về kết quả xác minh;
- Các tài liệu, tình tiết tiếp nhận, thu thập được phải được ghi nhận bằng văn bản và lưu trữ vào hồ sơ vụ việc theo quy định của pháp luật.
Kết luận vụ việc:
Căn cứ dữ liệu tiếp nhận, thu thập được, kết quả xác minh, người có thẩm quyền phải kết luận nội dung vụ việc, thực hiện như sau:
- Trường hợp phát hiện có vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (nếu có) và ra quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền hoặc chuyển hồ sơ cho người có thẩm quyền xử phạt theo quy định của pháp luật;
- Trường hợp xác định không có vi phạm hành chính hoặc không đủ căn cứ để chứng minh vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính thuộc trường hợp quy định tại Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì không xử phạt vi phạm hành chính;
- Trường hợp trong và sau quá trình xác minh, nếu xét thấy hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm hoặc dữ liệu do cá nhân, tổ chức cung cấp có dấu hiệu làm giả, làm sai lệch thì người có thẩm quyền phải chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trời sinh vận may: 4 con giáp luôn có quý nhân nâng đỡ trong đờiĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm tử vi phương Đông, có những con giáp dường như được phúc khí vây quanh, mỗi khi gặp khó khăn lại xuất hiện người giúp đỡ đúng lúc.
4 ngày sinh Âm lịch có mệnh hút Thần Tài, sung túc hiếm ai bì kịpĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Có những ngày sinh Âm lịch được xem là mang năng lượng tài lộc mạnh mẽ, dễ gặp may mắn về tiền bạc, sự nghiệp thuận lợi và hậu vận an nhàn.
Quy định mức phạt lỗi vượt đèn đỏ, đèn vàng năm 2026, trường hợp vi phạm có thể bị phạt đến 22 triệu đồng?Đời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Năm 2026, mức phạt lỗi vượt đèn đỏ, đèn vàng được quy định thế nào? Dưới đây là các mức phạt được áp dụng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Hình ảnh lao động đẹp mắt của người dân Hà Tĩnh trúng 'lộc biển' ngày đầu nămĐời sống - 14 giờ trước
GĐXH - Những ngày đầu năm Bính Ngọ, dọc bờ biển qua xã Đồng Tiến và xã Yên Hòa (Hà Tĩnh) người dân đổ ra biển cào ốc tép do sóng đánh dạt vào, bán cho thương lái, thu về hàng triệu đồng.
Chính quyền thông tin về clip cháu bé nghi bị 'hành hung' tại chợ Viềng ở Ninh BìnhĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Từ đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội về việc một người phụ nữ quát mắng con tại chợ Viềng, xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Hà Nội: Hiện trạng khu tập thể 50 năm tuổi chuẩn bị được phá dỡ để xây chung cư cao 34 tầng ở Hà ĐôngĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Sau khoảng 50 năm đưa vào sử dụng, khu tập thể 3 tầng tại phường Hà Đông (TP Hà Nội) dự kiến sẽ được phá dỡ để xây dựng chung cư cao 34 tầng.
Khoảnh khắc bình nén khí bất ngờ phát nổ khiến 2 người thương vong ở Hưng YênĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra vào sáng ngày 23/2 tại một xưởng hàn xì ở Hưng Yên đã khiến người thợ hàn tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu, người còn lại bị thương nặng hiện đang được điều trị tích cực.
Quy định mới về thuế thu nhập cá nhân 2026, người lao động cần biết xem có phải là đối tượng chịu thuếĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần theo quy định. Năm 2026, mức đóng thuế thu nhập cá nhân thay đổi thế nào?
3 khung giờ sinh Âm lịch báo hiệu cuộc đời khổ trước sướng sau, trung niên sung túcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào ba khung giờ Âm lịch dưới đây phải trải qua không ít thử thách ở giai đoạn đầu, càng trưởng thành càng dễ đạt được cuộc sống sung túc.
Càng về đêm phiên chợ 'bán rủi' ở Ninh Bình ngày một đôngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong ngày chính hội, chợ Viềng và phủ Dầy đông nghịt người dân và du khách thập phương. Hoạt động mua bán diễn ra sôi động, nhộn nhịp, tái hiện nét văn hóa “mua may đầu năm” đã trở thành truyền thống lâu đời.
3 khung giờ sinh Âm lịch báo hiệu cuộc đời khổ trước sướng sau, trung niên sung túcĐời sống
GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào ba khung giờ Âm lịch dưới đây phải trải qua không ít thử thách ở giai đoạn đầu, càng trưởng thành càng dễ đạt được cuộc sống sung túc.