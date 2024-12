Quy định mới nhất về thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe sang mẫu mới từ 1/1/2025, hàng triệu lái xe cần lưu ý gì?

Thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe sang mẫu mới

Thông tư 35/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 có nhiều quy định mới, trong đó người dân cần lưu ý về thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe sang mẫu mới.

Căn cứ Điều 36 Thông tư 35/2024/TT-BGTVT quy định thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe:

Đối tượng được cấp đổi giấy phép lái xe

- Người Việt Nam, người nước ngoài được đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe tại Việt Nam;

- Người có giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp bị hỏng không còn sử dụng được;

- Người Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú ở Việt Nam đã có giấy phép lái xe Việt Nam đổi từ giấy phép lái xe nước ngoài, khi hết hạn nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái xe;

- Trường hợp ngày, tháng, năm sinh, họ, tên, tên đệm, quốc tịch, nơi sinh, nơi cư trú ghi trên GPLX có sự sai lệch với Căn cước công dân (CCCD) hoặc thẻ Căn cước thì phải làm thủ tục đổi GPLX mới phù hợp với thông tin ghi trong CCCD hoặc căn cước;

- Không đổi giấy phép lái xe đối với các trường hợp sau:

GPLX không nằm trên hệ thống thông tin giấy phép lái xe tại Cục Đường bộ Việt Nam, bảng kê danh sách cấp giấy phép lái xe (sổ quản lý).

Người vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ chưa nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ (nếu có).

Trình tự thực hiện đổi giấy phép lái xe

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

- Đơn đề nghị đổi (cấp lại) GPLX theo mẫu quy định tại Phụ lục XXVI ban hành kèm theo Thông tư 35.

- Giấy khám sức khỏe còn hiệu lực (trừ người có giấy phép lái xe hạng A, A1, B1);

- Bản sao/bản sao điện tử (có chứng thực)/bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc của GPLX/quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ với trường hợp bị tước quyền sử dụng GPLX tích hợp;

- Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

Bước 2. Người yêu cầu cấp đổi gửi trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Sở Giao thông vận tải.

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Phải chụp ảnh trực tiếp tại cơ quan cấp GPLX và nộp lệ phí luôn khi được tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công: Sau khi kê khai theo hướng dẫn thì phải nộp luôn lệ phí cấp GPLX thông qua chức năng thanh toán của hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nộp phí sử dụng dịch vụ khác theo nhu cầu. Khi nhận GPLX mới thì phải nộp giấy tờ cũ để lưu hồ sơ.

Bước 3. Sở Giao thông vận tải tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Trường hợp GPLX không thuộc đối tượng được đổi hoặc hồ sơ không đúng theo quy định thì cần phải thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi cho cá nhân trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Bước 4. Trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, Sở Giao thông vận tải thực hiện việc đổi GPLX. Trường hợp không đổi thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 5. Cơ quan cấp giấy phép lưu trữ bản chính hồ sơ đổi GPLX trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp và thu lại giấy phép cũ.

- Trường hợp đổi giấy phép lái xe trực tuyến: Người lái xe có trách nhiệm gửi GPLX cũ đến cơ quan cấp GPLX để hủy theo quy định, trừ trường hợp đổi cho người có GPLX tích hợp đang trong thời gian bị tước bằng.

- Trường hợp có nhu cầu đổi GPLX xuống hạng thấp hơn: Phải khai rõ tại đơn đề nghị đổi (cấp lại) GPLX quy định tại Phụ lục XXVI ban hành kèm theo Thông tư này và chịu trách nhiệm về nội dung kê khai.

Bước 6. Trả GPLX

Việc trả giấy phép lái xe được thực hiện tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc thông qua dịch vụ bưu chính theo yêu cầu.

Trường hợp nộp qua dịch vụ công, GPLX được trả cho đúng cá nhân đổi giấy phép lái xe.

Từ 1/1/2025, thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe sang mẫu mới thực hiện theo quy định Thông tư 35/2024/TT-BGTVT. Ảnh minh họa: TL

Giấy phép lái xe mới có gì thay đổi?

Điều 31 Thông tư 35 quy định, Sở Giao thông vận tải (GTVT) thực hiện việc cấp GPLX theo quy định tại mẫu số 01 Phụ lục XXIV ban hành kèm theo Thông tư từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

Về cơ bản mẫu GPLX theo mẫu mới quy định tại Thông tư 35 giống với mẫu GPLX hiện hành được quy định.

Ảnh của người lái xe được chụp trên nền xanh da trời in trực tiếp trên giấy phép. Có lớp màng phủ bảo an 02 mặt trên GPLX. Phôi được làm bằng vật liệu PET, hoặc các vật liệu có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương, hoa văn màu vàng rơm và các ký hiệu bảo mật.

Mã QR nằm ở phía trái dưới cùng mặt sau của GPLX để đọc, giải mã nhanh thông tin trên GPLX và liên kết với hệ thống thông tin quản lý giấy phép. Cách in GPLX sẽ được thực hiện bằng cách in từng hạng GPLX mà người lái được phép điều khiển (hiển thị bằng tiếng Việt và tiếng Anh).

Mẫu GPLX số 01 vừa nêu chỉ áp dụng từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 31/12/2025. Từ ngày 1/1/2026 sẽ áp dụng mẫu GPLX khác theo mẫu số 02, Phụ lục XXIV ban hành kèm theo Thông tư 35.

Mỗi giấy phép lái xe sẽ có bao nhiêu điểm?

Điều 58 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định về điểm giấy phép lái xe như sau:

- Điểm của giấy phép lái xe được dùng để quản lý việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của người lái xe trên hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bao gồm 12 điểm.

Số điểm trừ mỗi lần vi phạm tùy thuộc tính chất, mức độ của hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Dữ liệu về điểm trừ giấy phép lái xe của người vi phạm sẽ được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu ngay sau khi quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành và thông báo cho người bị trừ điểm giấy phép lái xe biết.

- Giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm và không bị trừ điểm trong thời hạn 12 tháng từ ngày bị trừ điểm gần nhất thì được phục hồi đủ 12 điểm.

- Trường hợp giấy phép lái xe bị trừ hết điểm thì người có giấy phép lái xe không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo giấy phép lái xe đó. Sau thời hạn ít nhất là 06 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người có giấy phép lái xe được tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo quy định tại Khoản 7 Điều 61 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 do lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức, có kết quả đạt yêu cầu thì được phục hồi đủ 12 điểm.

- Giấy phép lái xe sau khi đổi, cấp lại, nâng hạng được giữ nguyên số điểm của giấy phép lái xe trước khi đổi, cấp lại, nâng hạng.

- Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có thẩm quyền trừ điểm giấy phép lái xe.

- Chính phủ quy định chi tiết Khoản 1 Điều 58 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024; quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe; quy định lộ trình thực hiện Điều này. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết Khoản 3 Điều 58 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024.

Theo quy định nêu trên, từ 01/01/2025, giấy phép lái xe có 12 điểm, trừ hết điểm sẽ không được lái xe trong 6 tháng. Sau thời hạn ít nhất là 06 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người có giấy phép lái xe được tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để được phục hồi 12 điểm.

Tin vui cho hàng triệu lái xe, từ 1/1/2025 bỏ quy định này khi khám sức khỏe cấp đổi giấy phép lái xe GĐXH - Thông tư 36/2024/BYT của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn sức khỏe khi cấp đổi giấy phép lái xe có nhiều điểm mới từ 1/1/2025. Điểm mới đó là gì?