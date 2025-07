Quyết liệt triệt phá hàng giả, thực phẩm bẩn để bảo vệ người tiêu dùng

Phanh phui đường dây hàng giả liên tỉnh

Cuối tháng 5/2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường đã bóc gỡ một đường dây vận chuyển, tiêu thụ hàng giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh. Qua kiểm tra xe tải mang BKS 37C-441.xx do tài xế Nhữ Văn H. điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện gần 480.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc, gồm dầu gội đầu, nước xả vải, kem đánh răng giả nhãn hiệu nổi tiếng và hàng chục nghìn cây bút.

Kem đánh răng, dầu gội, nước xả vải giả mạo các nhãn hiệu… do các đối tượng vận chuyển, buôn bán bị lực lượng chức năng thu giữ.

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ các đối tượng Nguyễn Thị Dung, Phạm Thị Phương, Hoàng Văn Thái (trú tại Diễn Kim, Diễn Châu cũ) và khám xét nơi ở, thu giữ thêm nhiều hàng hóa giả. Đặc biệt, Phạm Thị Sáng (SN 1962, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) được xác định là đầu mối cầm đầu, chuyên thu gom hàng giả từ phía Bắc rồi phân phối vào miền Trung tiêu thụ, ở cả vùng sâu vùng xa. Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng về hành vi "Buôn bán hàng giả".

Mới đây, ngày 3/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang Phạm Hà Vinh (SN 1993, trú tại TP Vinh cũ) đang tàng trữ 2.640 bao thuốc lá nhập lậu. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ ngâm hóa chất.

Không chỉ đánh mạnh vào hàng giả, Công an tỉnh Nghệ An còn quyết liệt xử lý các cơ sở sản xuất thực phẩm bẩn. Ngày 11/4, một chuyên án được triển khai tại TP Vinh cũ đã phát hiện 4 cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng hóa chất cấm - loại "nước kẹo" có thành phần 6-Benzylaminopurine (6-BAP) hóa chất có thể gây ngộ độc, tổn thương đường hô hấp nếu sử dụng trong thực phẩm.

Gần 25 tấn giá đỗ cùng hàng chục lít hóa chất bị lực lượng chức năng thu giữ. Các đối tượng Lưu Mạnh Hưởng, Lưu Văn Trung, Trần Khắc Duy và Nguyễn Văn Hướng đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã đưa ra thị trường khoảng 3.500 tấn giá đỗ bẩn, thu lợi lớn từ hành vi vi phạm an toàn thực phẩm.

Gần 900 vụ vi phạm, 18 tỷ đồng hàng hóa bị thu giữ

Theo thống kê, từ đầu năm đến hết tháng 5/2025, Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện 894 vụ vi phạm, xử lý 1.071 đối tượng, trong đó khởi tố hình sự 160 vụ/224 đối tượng. Tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 18 tỷ đồng; xử phạt hành chính hơn 600 vụ, thu nộp ngân sách hơn 9,2 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây buôn bán kem đánh răng, dầu gội, nước xả giả mạo các nhãn hiệu tại Cơ quan công an.

Riêng trong đợt cao điểm từ 15/5 đến 15/6/2025, lực lượng công an đã bắt giữ 78 vụ, 80 đối tượng, khởi tố 3 vụ, 4 đối tượng liên quan đến vi phạm an toàn thực phẩm.

Với địa bàn rộng, dân cư đông, giao thương sôi động, Nghệ An trở thành điểm trung chuyển lớn vừa là lợi thế, vừa là thách thức trong công tác chống hàng giả, hàng kém chất lượng. Đặc biệt, sự phát triển của thương mại điện tử khiến hoạt động buôn bán hàng hóa vi phạm pháp luật ngày càng tinh vi, khó kiểm soát.

Các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, thuê kho ở nơi hẻo lánh, sử dụng mạng xã hội, nền tảng số để quảng bá hàng giả, thậm chí không lưu kho mà đặt hàng theo đơn để tránh bị phát hiện. Việc xử lý tang vật, đặc biệt là hàng thực phẩm, cũng gặp không ít khó khăn do điều kiện bảo quản hạn chế và nguy cơ cháy nổ, độc hại.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các lực lượng tăng cường kiểm tra, thu giữ các hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước thực trạng này, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục xác định rõ vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng lậu. Với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", lực lượng công an tập trung truy quét theo tuyến (Quốc lộ 1A, 7, 48, đường sắt Bắc - Nam, các tuyến biên giới và vùng biển), địa bàn trọng điểm (chợ đầu mối, trung tâm logistics, kho bãi…) và mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm, rượu bia, pháo, thuốc lá, phân bón, thực phẩm chức năng…

Cùng với nghiệp vụ điều tra, công tác tuyên truyền, vận động cũng được triển khai quyết liệt. Công an tỉnh phối hợp các cơ quan báo chí, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng; vận động các hộ kinh doanh ký cam kết không sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc; đồng thời dán thông báo công khai tại điểm kinh doanh.

Người dân cũng được kêu gọi tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan đến gian lận thương mại, nhất là hành vi lợi dụng nền tảng số để vi phạm pháp luật. Những hành động nhỏ từ cộng đồng sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính.