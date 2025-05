Hải Dương phát thiện, xử lý 30 tấn hàng hoá có dấu hiệu buôn lậu, hàng giả

Trong khoảng thời gian từ ngày 15/5 đến 20/5, Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai kiểm tra, phát hiện và xử lý 5 vụ việc lớn. Tổng cộng, hơn 130 mặt hàng các loại, từ lương thực, thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, đồ gia dụng đến kim khí… có dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, mua bán hàng giả đã bị thu giữ. Tổng khối lượng hàng hóa vi phạm ước tính trên 30 tấn.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Hải Dương kiểm đếm các sản phẩm có dấu hiệu hàng giả bị đơn vị thu giữ trong cao điểm.

Đáng chú ý, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để tàng trữ và tiêu thụ hàng vi phạm. Hàng hóa được tập kết tại nhiều kho bãi và cất giấu ở các địa điểm khác nhau. Đặc biệt, chúng triệt để lợi dụng không gian mạng, sử dụng các trang mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada cùng các kênh bán hàng online để giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hải Dương cũng như nhiều tỉnh, thành phố khác trên toàn quốc.

Điển hình trong đợt cao điểm này là một số vụ việc như: ngày 16/5: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương đã kiểm tra hộ kinh doanh Thiên Trang (địa chỉ: Đồng Ngọ, Nam Đồng, TP Hải Dương). Lực lượng chức năng đã tạm giữ 17 mặt hàng, gồm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm các loại, dây đai nịt bụng, tất cả đều có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và buôn bán hàng giả.

Ước tính trị giá số hàng hóa này khoảng 500 triệu đồng. Ngày 19/5: Phòng PC03, Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục phối hợp Chi cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra hộ kinh doanh Huyền Thắng (địa chỉ tại thôn Phạm Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) do Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1977) làm chủ hộ.

Lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe sơ-mi rơ-moóc tải chứa 30 tấn hàng hóa do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn xuất xứ.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 4 mặt hàng gồm áo ngực nữ, mũ đội đầu, tất, áo phông có dấu hiệu là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và giả mạo nhãn hiệu, với tổng trị giá hàng hóa khoảng 200 triệu đồng; Trước đó, ngày 15/5, Phòng PC03 phối hợp với Công an phường Nam Đồng, thành phố Hải Dương đã kiểm tra phương tiện xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 35H-025.51 kéo theo sơ - mi rơ - moóc tải biển kiểm soát 35R-018.67, đang đỗ tại kho chứa hàng thuộc khu đất của Công ty cổ phần sản xuất, dịch vụ và đầu tư Hòa An (địa chỉ: Km 55+250, Quốc lộ 5, phường Nam Đồng, thành phố Hải Dương). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe sơ-mi rơ-moóc tải chứa 30 tấn hàng hóa gồm 113 mục hàng hóa các loại do nước ngoài sản xuất (thực phẩm, máy móc, đồ gia dụng, kim khí...). Trị giá ước tính của lô hàng này khoảng 200 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, đại diện chủ hàng và lái xe chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên xe.

Hiện tại, các vụ việc trên đang được lực lượng Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đợt cao điểm này của Công an Hải Dương thể hiện quyết tâm cao trong việc làm trong sạch thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các doanh nghiệp làm ăn chân chính.