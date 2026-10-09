Những vị trí trong nhà ít ai ngờ tới là nguồn gây nhiễm khuẩn bụi bẩn

Vòi nước và khu vực bồn rửa

Vòi nước, bồn rửa ở nhà bếp, phòng tắm và nhà vệ sinh được sử dụng nhiều lần mỗi ngày, dễ bám bụi bẩn và vi sinh vật. Vì vậy, cần thường xuyên vệ sinh tay gạt, núm vặn, thành bồn và khu vực xung quanh bằng sản phẩm phù hợp.

Theo VOV, nếu có cặn bẩn hoặc chất hữu cơ, cần làm sạch trước khi khử khuẩn. Đặc biệt, sau khi sơ chế thịt, gia cầm hoặc thực phẩm sống, nên vệ sinh kỹ bồn rửa và các bề mặt xung quanh để hạn chế nguy cơ nhiễm bẩn chéo.

Bàn ăn, mặt bàn bếp và tay cầm tủ lạnh

Bàn ăn, mặt bàn bếp, tay cầm tủ lạnh, ngăn kéo và tủ đựng thực phẩm được sử dụng thường xuyên, dễ tích tụ bụi bẩn và vi sinh vật. Vệ sinh đúng cách giúp không gian sạch sẽ và hạn chế nhiễm chéo khi chế biến thức ăn.

Bàn ăn, mặt bàn bếp, tay cầm tủ lạnh, ngăn kéo và tủ đựng thực phẩm được sử dụng thường xuyên, dễ tích tụ bụi bẩn và vi sinh vật.

Cần làm sạch thức ăn thừa, chất bẩn trước khi lau bằng nước, xà phòng hoặc sản phẩm phù hợp. Những bề mặt tiếp xúc với thịt, gia cầm hoặc thực phẩm sống cần được vệ sinh kỹ trước khi đặt thức ăn chín. Tay cầm tủ lạnh cũng nên lau thường xuyên, nhất là khi chế biến thực phẩm sống. Khăn lau bếp cần được giặt, thay định kỳ để tránh đưa chất bẩn từ khu vực này sang khu vực khác.

Tay nắm cửa và công tắc điện

Tay nắm cửa và công tắc điện là những bề mặt được nhiều thành viên trong gia đình chạm vào hằng ngày. Đây cũng là các vị trí dễ bị bỏ sót khi lau dọn vì kích thước nhỏ và thường không nhìn thấy vết bẩn rõ ràng. Việc ưu tiên làm sạch các bề mặt tiếp xúc thường xuyên có thể góp phần hạn chế sự lan truyền của vi sinh vật qua bàn tay và đồ vật.

Bạn nên vệ sinh tay nắm cửa, khóa cửa, tay vịn và công tắc điện định kỳ, đồng thời cân nhắc làm sạch sau khi gia đình có nhiều khách đến thăm. Với bề mặt cứng, có thể sử dụng nước và xà phòng hoặc sản phẩm làm sạch phù hợp với vật liệu. Nếu sử dụng sản phẩm chuyên dụng, cần đọc kỹ hướng dẫn trên nhãn để tránh làm hỏng bề mặt.

Bạn nên vệ sinh tay nắm cửa, khóa cửa, tay vịn và công tắc điện định kỳ, đồng thời cân nhắc làm sạch sau khi gia đình có nhiều khách đến thăm.

Không phải mọi trường hợp đều cần sử dụng chất khử khuẩn. Trong sinh hoạt thông thường, làm sạch đúng cách đã có thể loại bỏ phần lớn vi sinh vật, bụi bẩn và tạp chất trên bề mặt. Việc khử khuẩn có thể được cân nhắc thêm khi trong nhà có người đang mắc bệnh hoặc người suy giảm miễn dịch, tùy theo tình huống và hướng dẫn y tế phù hợp.

Miếng rửa chén nhà bếp

Thông tin trên VTV, miếng bọt biển là được coi là một trong những dụng cụ cọ rửa phổ biến nhất thường dùng để làm sạch chén đĩa sau khi sử dụng. Tuy nhiên, chính bản thân dụng cụ làm sạch này lại không "sạch" như chúng ta nghĩ.

Do tiếp xúc với dầu mỡ hàng ngày và gần như luôn trong tình trạng ẩm ướt, miếng rửa chén là môi trường lý tưởng nhất để vi khuẩn sinh sôi và phát triển.

Mặc dù, nhiều người vẫn đang cố gắng giảm thiểu chất thải bằng cách cho miếng rửa chén vào lò vi sóng. Nhưng phương pháp này vẫn không thể tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn mà ngược lại, môi trường nóng ẩm còn khiến chúng sinh sôi nhanh hơn. Cách tốt nhất để đảm bảo vệ sinh là thay miếng rửa chén của bạn từ 2-3 tuần 1 lần.

Đầu vòi hoa sen

Không ít người tin rằng vòi hoa sen có thể tự làm sạch vì mỗi khi chúng ta sử dụng nó, nước sẽ rửa trôi tất cả vi khuẩn. Thực tế lại hoàn toàn ngược lại, môi trường nóng ẩm của vòi hoa sen cộng thêm nguồn nước giàu khoáng chất chúng ta sử dụng hàng ngày lại là nơi trú ngụ lý tưởng cho vi khuẩn.

Môi trường nóng ẩm của vòi hoa sen cộng thêm nguồn nước giàu khoáng chất chúng ta sử dụng hàng ngày lại là nơi trú ngụ lý tưởng cho vi khuẩn.

Các nhà khoa học cho biết vòi hoa sen tạo ra một môi trường sống lý tưởng cho sự phát triển của các vi sinh vật có khả năng gây tử vong, chẳng hạn như mycobacterium- vi khuẩn nguy hiểm gây ra các bệnh về phổi.

Tủ lạnh

Nhiều gia đình hay có thói quen sắp xếp tất cả các loại thực phẩm kể cả tươi sống hay đồ ăn thừa cũng được cất vào tủ lạnh để dành. Đồ ăn thức uống sống chín lẫn lộn, đã qua chế biến hay còn nguyên trạng từ khi mua về, rồi các loại mùi…. Tất cả đều hòa lẫn trong một không gian kín đầy vi khuẩn. Nhiều nhà còn chất quá nhiều đồ ăn khiến tủ không đủ lạnh, càng khiến vi khuẩn sinh sôi.

Khe và góc khuất phía sau đồ nội thất lớn

Nhiều gia đình thường xuyên lau bàn, quét sàn, hút bụi khu vực trung tâm nhưng rất ít khi kéo tủ, giường, ghế sofa hoặc kệ lớn ra khỏi vị trí cố định. Theo thời gian, khu vực này trở thành nơi tích tụ đủ loại bụi mịn, tóc rụng và các mảnh vụn nhỏ.

Đáng chú ý là phần bụi ở các vị trí này thường không dễ nhìn thấy. Vì không xuất hiện ngay trước mắt nên não bộ mặc định đó là nơi "đã sạch". Chính cảm giác an toàn này khiến việc kiểm tra bị kéo dài từ vài tuần thành vài tháng.

Đặc biệt vào mùa nóng hoặc thời điểm độ ẩm cao, các góc khuất dễ xuất hiện mùi khó chịu. Nếu nhà có trẻ nhỏ hoặc nuôi thú cưng, khu vực này càng cần được chú ý nhiều hơn.

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