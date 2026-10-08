Mùa thu trồng cây gì chuẩn nhất? Bí quyết chọn cây và lưu ý cần biết

Các loại cây nên trồng vào mùa thu

Hoa dạ yến thảo

Dạ yến thảo từ lâu đã được coi là lựa chọn hàng đầu cho các chậu treo ban công nhờ vẻ đẹp rực rỡ và khả năng ra hoa liên tục.

Theo VTC News, khi thời tiết chuyển sang thu, nhiệt độ mát mẻ là điều kiện lý tưởng để dạ yến thảo phát triển mạnh nhất. Cây không chịu được cái nắng cháy da người của mùa hè hay cái rét đậm của mùa đông, nhưng lại cực kỳ phù hợp với không khí mát lành của mùa thu. Hoa dạ yến thảo có bảng màu đa dạng từ hồng, tím, đỏ, trắng đến các sắc hoa phối màu thanh lịch.

Để dạ yến thảo phát triển tốt, gia chủ nên treo chậu ở vị trí đón được ánh sáng tự nhiên từ 4 - 6 giờ/ngày. Việc tưới nước cần duy trì đều đặn vào buổi sáng sớm, tránh tưới trực tiếp lên cánh hoa để giữ hoa tươi lâu. Ngoài ra, hãy thường xuyên ngắt bỏ những bông hoa đã tàn để kích thích cây dồn dưỡng chất ra những lứa nụ mới.

Hoa hồng

Nếu bạn thích hoa hồng thì mùa thu là khoảng thời gian tốt để trồng. Nếu nhà đã có hoa hồng, bạn nên cắt tỉa cành để cây bước vào mùa sinh trưởng, nở hoa rực rỡ.

Nếu trồng cây hồng dưới đất, bạn càng phải trồng sớm để cây phát triển tốt trước khi cái rét mùa đông tràn về.

Ngay cả những cây con mới vài tháng tuổi mà bạn trồng trong mùa thu này cũng không sợ mùa đông. Hồng có thể sống qua mùa đông một cách suôn sẻ nếu bạn không trồng quá muộn.

Nếu trồng cây hồng dưới đất, bạn càng phải trồng sớm để cây phát triển tốt trước khi cái rét mùa đông tràn về. Việc trồng muộn sẽ ảnh hưởng đến khả năng chịu lạnh của cây, lúc này ngay cả trồng trong chậu thì bạn cũng cần chọn giống tốt, dễ sống.

Cây ăn quả

Thông tin từ VOV, mùa thu nên trồng cây có múi như cam, quýt, bưởi... là những cây ăn quả thường được trồng vào mùa thu để cây kịp thích nghi với môi trường mới trước khi ra hoa kết trái.

Cây táo, cây lê: Các loại cây này thích hợp với khí hậu mát mẻ của mùa thu, giúp cây ra hoa và đậu quả đều hơn.

Tía tô

Tía tô là loại cây dễ trồng, sinh trưởng nhanh và phù hợp với điều kiện thời tiết mát mẻ. Lá tía tô không chỉ dùng làm rau ăn sống, nấu cháo mà còn có tác dụng chữa cảm, hỗ trợ tiêu hóa. Có thể trồng bằng hạt hoặc giâm cành, thích hợp trong chậu tại nhà.

Tía tô là loại cây dễ trồng, sinh trưởng nhanh và phù hợp với điều kiện thời tiết mát mẻ.

Húng quế

Húng quế thích hợp trồng vào đầu mùa thu, cần nắng nhẹ và đất tơi xốp. Đây là loại rau gia vị phổ biến trong nhiều món ăn Việt như phở, bún, lẩu. Cây có mùi thơm mạnh, dễ chăm sóc và có thể thu hoạch sau khoảng 25 – 30 ngày gieo trồng.

Rau răm

Rau răm thích hợp trồng trong đất ẩm, thoát nước tốt, rất phù hợp với khí hậu mùa thu miền Bắc và miền Trung. Là loại rau gia vị thiết yếu trong nhiều món ăn truyền thống, đặc biệt là các món gỏi, trứng vịt lộn, cháo.

Thì là

Thì là là cây gia vị có thể gieo hạt trực tiếp vào đầu mùa thu, cho mùi thơm đặc trưng, thích hợp với món canh, cá, bún riêu. Cây ưa mát, sinh trưởng nhanh và có vòng đời ngắn (30 – 45 ngày), dễ trồng trong bồn hoặc luống nhỏ.

Nguyên tắc chọn cây trồng mùa thu

Khí hậu tại Việt Nam có sự khác biệt rõ rệt giữa Bắc – Trung – Nam. Do đó, mỗi vùng cần lựa chọn nhóm cây phù hợp:

Tại miền Bắc, cuối mùa thu thường có nhiệt độ xuống thấp, cần ưu tiên các loại cây chịu lạnh tốt như hoa cúc, cây thông cảnh, hoặc các giống cây thân gỗ có sức chống chịu cao.

Khí hậu tại Việt Nam có sự khác biệt rõ rệt giữa Bắc – Trung – Nam. Do đó, mỗi vùng cần lựa chọn nhóm cây phù hợp.

Miền Trung có đặc trưng khí hậu mưa nhiều vào nửa sau mùa thu, nên chọn cây có bộ rễ khỏe, thoát nước tốt, ví dụ như cây muồng hoàng yến, cúc tần Ấn Độ.

Miền Nam với khí hậu cận xích đạo, mùa thu thường vẫn còn nắng gắt, nên ưu tiên cây chịu nắng và có tán rộng như cây bàng Đài Loan, sấu hoặc cây trúc quân tử.

Sự tương thích giữa đặc tính sinh thái của cây và điều kiện tự nhiên của từng vùng là yếu tố quyết định thành công ngay từ giai đoạn trồng ban đầu. Đây là cơ sở để đưa ra lựa chọn đúng đắn cho câu hỏi mùa thu trồng cây gì ở từng địa phương cụ thể.

Lưu ý khi trồng cây vào mùa thu

Theo trang thông tin điện tử tổng hợp Tạp chí Đời sống và Pháp luật, mỗi loại cây có đặc tính sinh trưởng khác nhau, bạn nên chọn giống cây phù hợp với khí hậu và điều kiện đất đai của khu vực mình sinh sống.

Đất trồng cần tơi xốp, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt. Cây mới trồng cần được tưới nước đều đặn để đảm bảo độ ẩm cho đất.

Nên bón phân hữu cơ hoặc phân vi sinh để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. Thường xuyên kiểm tra cây và có biện pháp phòng trừ sâu bệnh kịp thời.



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