Hiểm họa từ việc dùng ổ cắm điện bạn cần tránh

Những trường hợp tuyệt đối không dùng ổ cắm nối

Sử dụng trong môi trường ẩm ướt

Theo VTC News, nước và điện là hai yếu tố cực kỳ nguy hiểm khi kết hợp với nhau. Đây là lý do thứ hai và không kém phần quan trọng vì sao không nên dùng ổ cắm nối trong một số môi trường nhất định.

Khi sử dụng trong môi trường ẩm ướt như nhà tắm, nhà bếp gần bồn rửa hoặc ngoài trời khi trời mưa, nước có thể dễ dàng xâm nhập vào bên trong ổ cắm hoặc dây dẫn, gây rò rỉ điện.

Ổ cắm điện hư hỏng, xuống cấp

Một ổ cắm nối bị hư hỏng là một mối đe dọa trực tiếp và nghiêm trọng. Đây là trường hợp tuyệt đối không dùng ổ cắm nối. Các vết hở trên dây hoặc hư hại ở ổ cắm sẽ làm lộ phần dây dẫn điện, tăng nguy cơ chập điện, phát tia lửa điện và đặc biệt là nguy cơ điện giật chết người nếu vô tình chạm vào.

Một ổ cắm nối bị hư hỏng là một mối đe dọa trực tiếp và nghiêm trọng.

Nếu ổ cắm đã hư hỏng, bạn nên ngưng sử dụng và loại bỏ chiếc ổ cắm điện hoặc dây nối dài bị hỏng. Không nên cố gắng sửa chữa tạm thời bằng băng dính điện vì nó không đảm bảo an toàn. Hãy thay thế bằng sản phẩm mới, chất lượng tốt hơn.

Những thiết bị cắm chung quá nhiều thiết bị vào cùng ổ điện

Tủ lạnh và tủ đông

Theo quy tắc, tủ lạnh phải được vận hành bằng dây tiêu chuẩn và phích cắm với ổ cắm chuyên dụng. Tủ lạnh là thiết bị hoạt động liên tục, cần nhiều năng lượng, hoạt động suốt ngày đêm, kể cả khi gia chủ vắng nhà. Không nên sử dụng ổ cắm điện không có độ ổn định điện cao. Ổ cắm điện phải đảm bảo chất lượng tốt và chịu được tải trọng nhất định.

Tủ lạnh có công suất trung bình từ 200 đến 400 watt (W), nên nếu dùng thêm thiết bị gia dụng nào khác kết nối với ổ cắm chung với tủ lạnh thì ổ cắm phải đảm bảo được tải điện lớn, đặc biệt là loại có công suất cao hơn như ấm đun nước hoặc lò vi sóng.

Lò vi sóng

Lò vi sóng tiêu thụ rất nhiều điện năng, giống như lò nướng, điều này do lò vi sóng sử dụng công nghệ vi sóng để tạo ra nhiệt và làm nóng thức ăn một cách nhanh chóng.

Ổ cắm điện phải đảm bảo chất lượng tốt và chịu được tải trọng nhất định.

Nồi đa năng và nồi áp suất

Thiết bị đa năng tiêu thụ năng lượng lớn khoảng 600-1500 W. Đó là lý do tại sao cần đảm bảo rằng nó được cắm chắc chắn vào ổ cắm, và không cắm vào dây nối cùng với ấm đun nước, máy nướng bánh mì và các thiết bị khác. Trong trường hợp tiếp xúc kém, có thể làm hỏng, tan chảy hoặc cháy thiết bị.

Cắm trực tiếp thiết bị điện tử vào các cổng USB trên ổ cắm tường

Thông tin trên VOV, theo trang công nghệ BGR, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng ổ cắm USB để sạc thiết bị, miễn là đảm bảo một số điều kiện về chất lượng và an toàn. Những ổ cắm này được thiết kế để chuyển đổi dòng điện từ nguồn chính xuống mức phù hợp cho thiết bị di động, do đó về cơ bản không gây nguy hiểm nếu sản phẩm đạt tiêu chuẩn.

Mặc dù vậy, vấn đề chính vẫn nằm ở chất lượng thiết bị. Các chuyên gia khuyến cáo nên chọn ổ cắm có chứng nhận an toàn, tích hợp cơ chế bảo vệ như chống quá dòng hoặc quá nhiệt. Đặc biệt, hãy chọn loại có hỗ trợ tính năng như USB Power Delivery để yên tâm hơn khi sạc pin điện thoại Android hay iPhone. Những sản phẩm giá rẻ, không rõ nguồn gốc có thể tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ hoặc làm hỏng thiết bị.

Cắm bộ sạc vào ổ điện khi không sử dụng

Cũng theo VTV, khi cắm bộ sạc vào nguồn điện mà không kết nối với thiết bị, dòng điện chính sẽ bị ngắt, nhưng không hoàn toàn. Một số linh kiện bên trong vẫn duy trì hoạt động ở mức tối thiểu. Điều này đồng nghĩa với việc sạc vẫn tiêu thụ điện năng - dù rất nhỏ.

Vì mục tiêu tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu mọi rủi ro không mong muốn, người dùng vẫn được khuyến cáo nên rút bộ sạc khỏi ổ điện sau khi sử dụng.

Ngoài yếu tố tiêu thụ điện năng, một vấn đề khác cũng cần được lưu ý là tính an toàn. Việc cắm bộ sạc vào ổ điện khi không sử dụng nhìn chung không gây hiện tượng quá nhiệt dẫn đến tai nạn, kể cả với các loại sạc chất lượng thấp - vốn chỉ trở nên nguy hiểm khi đang sạc thiết bị.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại những rủi ro tiềm ẩn. Những nguy cơ này có thể xuất phát từ lỗi kỹ thuật phát sinh sau một thời gian sử dụng, chất lượng gia công kém, sự cố trong hệ thống điện gia đình hoặc hiện tượng chập cháy tại dây cáp. Trong một số trường hợp, các yếu tố này có thể dẫn đến những tai nạn không lường trước.

Xét trên thực tế, mức điện năng tiêu hao là rất nhỏ, trong khi các tiêu chuẩn an toàn của bộ sạc hiện đại đã được cải thiện đáng kể. Do đó, việc để bộ sạc cắm sẵn vào ổ điện không phải là mối lo ngại lớn. Tuy nhiên, vì mục tiêu tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu mọi rủi ro không mong muốn, người dùng vẫn được khuyến cáo nên rút bộ sạc khỏi ổ điện sau khi sử dụng.

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