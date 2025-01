Ái nữ của sao phim 'Sex and the City' có làn da căng mọng nhờ một loại lá được ví như 'kem chống nắng' tự nhiên

Năm 12 tuổi, Leni Klum - con gái sao phim "Sex and the City" được mời làm người mẫu lần đầu tiên cho Brandy Melville.

Nhan sắc tuổi đôi mươi của con gái sao phim "Sex and the City".

Sau đó, cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu. Thực tế, Leni Klum có sự tự tin thừa hưởng từ mẹ khi xuất hiện trên sân khấu trình diễn thời trang chuyên nghiệp. Con gái sao phim "Sex and the City" theo đuổi phong cách gợi cảm giống mẹ. Cô chia sẻ mẹ ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống và sự nghiệp của cô, kể cả lựa chọn nội y hay chụp ảnh ngực trần.

Hiện tại, sau 10 năm theo đuổi nghề, nhiều thương hiệu đình đám đã tìm tới Leni để mời hợp tác trong các chiến dịch quảng cáo. Ngoài tài năng thiên bẩm trong làng mốt, con gái sao phim "Sex and the City" còn có làn da căng mọng, tươi trẻ.

Leni Klum thường xuyên đắp mặt nạ bằng bã trà xanh.

Ngoài lợi thế tuổi tác, Leni còn chăm sóc da với loại lá trà xanh có tinh chất chống nắng tự nhiên. Cụ thể, con gái sao phim "Sex and the City" tận dụng bã trà xanh sau khi pha để làm mặt nạ dưỡng da. Trà xanh chứa polyphenol – một chất chống oxy hóa mạnh mẽ với khả năng:

- Chống nắng tự nhiên: Bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV, giảm nguy cơ lão hóa và viêm da.

- Ngăn ngừa lão hóa: Polyphenol ức chế các enzyme phá hủy axit hyaluronic, collagen, elastin – những yếu tố giữ da săn chắc và đàn hồi.

- Hỗ trợ chống ung thư da: Các nghiên cứu cho thấy trà xanh có thể bảo vệ da khỏi tổn thương DNA và ức chế sự phát triển của khối u, dù nghiên cứu còn hạn chế.

- Caffeine trong trà xanh có tác dụng co mạch máu, giúp giảm bọng mắt và quầng thâm hiệu quả. Bạn có thể dùng túi lọc trà đã qua sử dụng để đắp lên mắt, mang lại cảm giác thư giãn và cải thiện vùng da quanh mắt.

Leni còn chịu khó vận động dưỡng da khỏe từ bên trong.

Bên cạnh việc ăn uống lành mạnh, con gái sao phim "Sex and the City" còn yêu thích các hoạt động thể thao. Bộ môn chèo thuyền SUP (Stand-Up Paddleboarding) không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp cô thanh lọc cơ thể, thải độc cho da giúp da đẹp hơn.