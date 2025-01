Sao phim 'Sex and the City' U70 da vẫn bóng khỏe nhờ 2 loại mỹ phẩm

Bên cạnh việc chăm sóc da bằng các sản phẩm như kem chống nắng hay sữa tắm, sao phim "Sex and the City" cũng thẳng thắn chia sẻ về những biện pháp can thiệp thẩm mỹ như tiêm botox, chất làm đầy và thực hiện phẫu thuật làm đẹp. Cụ thể, Kim Cattrall bày tỏ: "Tôi đã hơn 60 tuổi. Do đó, hiện tại tôi đang chiến đấu với sự lão hóa theo mọi cách có thể".