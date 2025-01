Sao phim 'Sex and the city' U60 làm nhờ nếp nhăn da mặt bằng 2 vật dụng này

Sao phim 'Sex and the City' U70 da vẫn bóng khỏe nhờ 2 loại mỹ phẩm GĐXH - Kim Cattrall - sao phim "Sex and the City" ở tuổi U70, bà vẫn có làn da mịn màng căng bóng nhờ biết cách chăm sóc da hiệu quả.

Kristin Davis trong phim "Sex and the City" thủ vai Charlotte York, cô đã gây ấn tượng với khán giả bằng vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ. Sao phim "Sex and the City" này thậm chí còn được nhiều khán giả công nhận là mỹ nhân đẹp nhất dàn diễn viên.

Trong diễn biến phim "Sex and the City", nhân vật Charlotte York do nữ diễn viên nhập vai là một cô gái từ lâu đã mơ ước được kết hôn. Ngoài đời thực, cô là nữ diễn viên duy nhất trong loạt phim đình đám chưa từng kết hôn. Tuy nhiên, diễn viên Kristin Davis không lo lắng về điều này.

Vẻ ngoài trẻ trung của Kristin Davis - sao phim "Sex and the City".

Trong cuộc sống thường ngày, sao phim "Sex and the City" có được bình yên và có lối sống lành mạnh. Ngoài ra, Kristin Davis còn dùng 2 dụng cụ làm mờ nếp nhăn da mặt.

Sao phim "Sex and the City" dùng guasha thép làm mờ nếp nhăn da mặt

Guasha là một phương pháp mát-xa truyền thống của châu Á, thường sử dụng các dụng cụ đá hoặc kim loại để tác động lên da, nhằm kích thích tuần hoàn máu và làm săn chắc da. Kristin sử dụng dụng cụ guasha thép, một loại guasha mới với tính năng đặc biệt: Giúp da trở nên săn chắc và nâng cơ mặt nhờ tác động nhẹ nhàng nhưng hiệu quả.

Sao phim "Sex and the City" dùng guasha thép mọi lúc mọi nơi.

Lợi ích của guasha thép: Với độ bền cao và đặc tính giữ lạnh tốt, guasha thép không chỉ giúp làm mát mà còn tạo cảm giác thư giãn tức thì, đặc biệt hiệu quả trong việc giảm sưng, tăng độ đàn hồi cho da và hạn chế sự hình thành của nếp nhăn.

Sao phim "Sex and the City" thường sử dụng guasha thép vào buổi sáng sau khi thức dậy để kích thích lưu thông máu và giúp gương mặt trở nên tươi sáng hơn. Cô chia sẻ rằng chỉ với vài phút mỗi ngày, làn da của cô đã trở nên săn chắc và rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Sao phim "Sex and the City" dùng lăn mắt đá lạnh

Sao phim "Sex and the City" chú trọng đến vùng da quanh mắt – khu vực dễ xuất hiện dấu hiệu lão hóa nhất. Để duy trì vẻ trẻ trung cho đôi mắt, cô sử dụng công cụ lăn mắt đá lạnh. Công cụ này giúp làm dịu da, giảm quầng thâm và bọng mắt hiệu quả nhờ vào khả năng làm lạnh sâu.

Sao phim "Sex and the City" thường đặt lăn mắt trong tủ lạnh qua đêm.

Công dụng của lăn mắt đá lạnh: Với tác dụng làm co mạch máu, lăn mắt đá lạnh giúp giảm sưng, hạn chế quầng thâm và làm sáng vùng da dưới mắt. Nhờ đó, đôi mắt sẽ trông tỉnh táo, trẻ trung hơn sau mỗi lần sử dụng.

Sao phim "Sex and the City" thường đặt lăn mắt trong tủ lạnh qua đêm và lăn nhẹ nhàng quanh vùng mắt vào buổi sáng để xua tan sự mệt mỏi. Đây là một trong những mẹo nhanh và hiệu quả giúp cô tự tin hơn khi xuất hiện trước công chúng.

Sao phim 'Sex and the City' U40 diện đồ đen cá tính, gợi cảm như thế nào? GĐXH - Miley Cyrus - sao phim "Sex and the City" ở tuổi U40 có gu thời trang đặc biệt khi thường xuyên sử dụng trang phục tông màu đen với các thiết kế cá tính.