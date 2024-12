Sát hại anh trai vì không đến dự tiệc

Ngày 30/12, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm và tuyên án chung thân đối với bị cáo Bùi Văn Thuận (SN 1964, trú tại xã Viên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án là ông B.V.H (SN 1950, anh trai của Thuận).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 13/5, Thuận tổ chức tiệc đầy tháng cho cháu nội và có mời một số người đến dự. Tuy nhiên, ông B.V.H. không có mặt.

Nghĩ anh trai xem thường mình nên khi đến nhà nạn nhân, Thuận rút con dao ở thắt lưng, chém liên tiếp vào ông H. Hai người hàng xóm của ông H. chạy sang can ngăn cũng bị Thuận dùng dao tấn công.

Truy đuổi xong hàng xóm, Thuận quay lại, thấy anh trai ngồi dậy nên đâm thêm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Hai người hàng xóm bị thương nặng, được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu. Gây án xong, Thuận bỏ trốn.

Rạng sáng hôm sau, Bùi Văn Thuận bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Tại phiên tòa, Bùi Văn Thuận thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo bày tỏ sự ân hận và cúi đầu xin lỗi gia đình các bị hại.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Thuận tù chung thân.

Ngày 25/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã quyết định truy nã hai đối tượng Đặng Thanh Điền (SN 1990) và Đặng Thanh Tùng (SN 1988; hai anh em ruột, quê huyện An Phú, An Giang) về tội “giết người”.